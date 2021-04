Qatar a legek ura lett!

A dohai székhelyű légitársaság a koronavírus-válság talán egyetlen nyertese a légiközlekedési cégek között. A drasztikusan csökkent utasszám ellenére sokkal több járatot üzemeltet, mint a konkurencia. A Qatar Airways 2020-ban a világ legnagyobb forgalmú légitársasága lett!

Kevés utas, sok járat

A COVID gyökeresen átrendezte az utazási szektor. A kevés nyertes egyike a Qatar Airways. 2020-ban letaszította a trónról az Emirates-et és a világ legtöbb utast szállító légiközlekedési vállalata lett a nemzetközi forgalomban. A beföldi utasokat is beszámítva továbbra is az American Airlines a legnagyobb a jelentős amerikai piacnak köszönhetően.

A Qatar Airways vezetője, Akbar Al Baker a válság 2020. márciusi kezdete óta a konkurenciától gyökeresen eltérő stratégiát követ: a drasztikus utasszám csökkenése ellenére üzemelteti a járatai nagy részét. A gépek ugyan félig üresek, de folyamatosan nő a cég piaci részesedése.

Napjainkban a Qatar Airways 66 százalékkal több desztinációt kínál, mint a második legnagyobb amerikai társaság, a Delta, és kétszer annyit, mint az Air France. A következő hetekre a meglévő járatok sűrítését és számos új desztináció elindítását jelentették be Dohában. A Qatar célja stratégiai pozíciókra szert tenni a legfontosabb nemzetközi desztinációkban, hogy a válság elmúltával is a dobogó legfelső fokán tudjon maradni.

Presztizs, konkurencia, támogatás

A válság ellenére aratott siker nem lett volna lehetséges speciális tényezők nélkül.

Miután Szaúdi-Arábia és az Egyesült Arab Emirátusok 2017-ben a politikai vita hevében gazdasági embergót hirdetett Katar ellen, az ország emírjének presztízskérdés lett, hogy a Qatar Airways lekörözi a legfontosabb konkurensét, a dubai Emirates-et.

Katar kimeríthetetlen olajbevételeinek köszönhetően a légitársaság a válság kezdete óta még nagyobb állami tőkeinjekciókban részesül. A világ legtöbb országa segít a bajba jutott nemzeti légitársaságoknak. A pénz a legtöbb esetben azonban csak a túlérésre elég. A Qatar annyit kap, hogy beruházásokra és terjeszkedésre is jut.

A 2022-es dohai foci vb miatt fontossá vált a Qatar Airways hálózatának bővítése. A remények szerint nézőkkel fogják megrendezni a világ egyik legnagyobb sporteseményét. Márpedig Katar földrajzi fekvése miatt csak légiúton érhető el.

Szerepe van a sikerben, hogy a Qatar Airways közepes méretű típusból álló flottája ideális a válságban. A társaság Boeing 787 és Airbus 350 gépeit alacsony kihasználtság mellett kisebb veszteséggel lehet üzemeltetni, mint az Emirates óriásait. Néhány járat még kevés utassal a fedélzeten is profitot termel. A Qatar repülőinek a bevethetősége is univerzálisabb, mint az Emirates nagy gépeié. Kisebb, rossz földi kiszolgálással rendelkező reptereken is le tudnak szállni.

Szaúdi-Arábia és az Egyesült Arab Emirátusok embargójának egyetlen negatív következménye volt a Qatar számára, amelyet nem tudott az előnyére fordítani: a gépek nem repülhettek be a két ország légterébe, ezért kénytelenek voltak jelentős kitérővel Iránon keresztül repülni. Néhány hónapja azonban megszűnt a korlátozás.

„Elsőnek lenni múló állapot.”

A Qatar nem csak a piaci pozíciói kiépítésén keresztül tett szert stratégiai előnyre a Emirates-el szemben. Sikerrel csábította magához a konkurens társaság hírtelen munka nélkül marad pilótáit, légiutas kísérőit és földi kiszolgálóit, akik a légiközlekedés remélt újraindulása után hiányozni fognak az Emirates-nek. Ez Ázsiában már nem csak a jövő zenéje. A COVID leküzdésével és a gazdasági bővülés újraindulásával párhuzamosan hónapok óta növekszik a légiutasok száma.

Az Emirates nem akarja harc nélkül átadni a terepet a Qatarnak. „Elsőnek lenni múló állapot. Számos eszköz áll rendelkezésre a korábbi pozícióink visszaszerzésére. Élni fogunk velük” – mondta az Emirates-et vezető 71 éves angol menedzser, Tim Clark a társasága előségének elvesztésére reagálva.