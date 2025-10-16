Rábaközi séfparádé Győrben a Belgában

Bognár András executive séf és Farkas Richárd kreatív séf

Igazi séfparádé helyszíne lesz november 21.-én a Belga Étterem, ahol Farkas Richárd kreatív séf és Bognár András executive séf közösen ígérnek különleges gasztronómiai utazást.

Egy este, ahol minden falatban ott rejlik a Rábaköz, a Szigetköz és Pannonhalma íze – modern, mégis hagyománytisztelő formában. November 21-én különleges gasztronómiai élmény várja a vendégeket a győri Belga Étteremben, ahol Farkas Richárd kreatív séf és Bognár András executive séf közösen állnak a tűzhely mögé, hogy egy többfogásos gourmet vacsorával kápráztassák el a közönséget.

Richárd számára ez az este különösen személyes: évekkel ezelőtt éppen itt, a Danubius Hotel Rába konyháján indult el séfkarrierje, most pedig vendégséfként tér vissza, hogy Andrással együtt megmutassa, milyen sokszínű ízvilágot rejt a régió. Az est során a helyi beszállítók alapanyagai kerülnek a tányérra, a kreatív fogásokat pedig opcionálisan választható borsor kíséri, amelyet a Pannonhalmi Főapátság pincészete válogatott össze. A borokat Illés Tamás borszakértő mutatja be, aki minden kortyhoz történetet is kínál.

A Rábaközi ízek a Belgában est egyszerre szól a gasztronómiáról, a közös főzés öröméről és a helyi alapanyagok iránti tiszteletről – egy estéről, ahol minden fogás mögött emberi történetek, szakmai alázat és szenvedély áll.

📅 Időpont: 2025. november 21. (péntek), 18:00

📍 Helyszín: Belga Étterem, Danubius Hotel Rába, Győr

💰 Degusztációs menü ára: 29 990 Ft/fő + 12% szervízdíj

🍷 Borsor (opcionális): 14 990 Ft + 12% felszolgálói díj

A helyek száma korlátozott, a jelentkezés 50% előleg befizetésével, november 5-ig lehetséges személyesen az étteremben vagy e-mailben: [email protected] (x)