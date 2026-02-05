Hirdetés
Rágyorsított a Škoda

Érsek M. Zoltán - AzÜzlet.hu

A Škoda Auto 2025-ben felgyorsította a gyártást, és hat év után ismét átlépte az évi egymilliós darabszámot: világszerte 1 065 000 Škoda jármű készült, ami 15%-os növekedés 2024-hez képest.

A termelés bővülése nemcsak az autógyártásban, hanem a komponensgyártásban is megjelent: a vállalat több mint 329 000 akkumulátorrendszert, több mint 1 030 000 sebességváltót és több mint 500 000 motort gyártott – utóbbiak közül több egységet a Volkswagen Csoport más márkái is felhasználnak.

A cseh gyártó fő üzemében, Mladá Boleslavban összesen 605 600 jármű gördült le a gyártósorról, ami 4,9%-os éves növekedésnek felel meg. Itt készülnek többek között a Fabia, Scala, Octavia és Kamiq modellcsaládok, valamint a tisztán elektromos Enyaq, Enyaq Coupé és Elroq típusok. A gyár különlegessége, hogy ugyanazon a gyártósoron párhuzamosan készülnek az MQB-platformos belső égésű modellek és az MEB-alapú elektromos járművek, ami rugalmas kapacitáskihasználást és gyorsabb alkalmazkodást tesz lehetővé a változó kereslethez.

Az elektromos portfólió gyártása 2025-ben látványosan felfutott: a tisztán elektromos kompakt SUV, az Elroq 2025 januári gyártásindítása óta 112 500 példányban készült el, míg a nagyobb Enyaq termelése elérte a 77 000 darabot. Mladá Boleslavban az elektromos modellekhez kapcsolódó akkumulátorrendszerek gyártása is jelentős volumenben zajlott, a dolgozók pedig a Škoda-modellek mellett a Volkswagen Csoport más márkáinak járműveihez is szereltek össze egységeket.

A csehországi termelés a többi üzemben is emelkedett. Kvasinyban 2025-ben 301 500 Škoda készült (2024-ben 248 000), itt szerelik össze az Octavia, Karoq és Kodiaq modelleket. A Kodiaq iránti világszintű kereslet miatt a gyártást egy második gyártósorra is kiterjesztették, és a modell tavaly az egymilliomodik legyártott jármű is lett: egy Sportline kivitelű, 2,0 literes benzinmotorral szerelt változat. A kvasinyi üzem emellett 40 200 SEAT járművet is gyártott, hozzájárulva a rekordévhez.

A Vrchlabí üzem a komponensoldalon ért el kiemelkedő volument: 721 400 darab, hétfokozatú dupla tengelykapcsolós (DQ 200) sebességváltót gyártott, amelyek több mint fele a Volkswagen Csoport más márkáinak modelljeibe került. Az üzem februárban mérföldkőhöz is ért: a 2012-ben indult termelés óta elkészült a hatmilliomodik sebességváltó.

Fotók: skoda-auto.com

A nemzetközi gyártás is vegyes képet mutatott: Szlovákiában, a pozsonyi Volkswagen-üzemben a Škoda Superb gyártása 69 500 darabra nőtt (2024: 54 500), a modell ott a Volkswagen Passat mellett készül, a Core márkacsoporton belül pedig a Škoda felelt mindkét típus fejlesztéséért. Kínában a csangsai, ningbói és nankingi gyárakban összesen 12 100 Škoda készült (2024: 12 500). Ukrajnában Solomonovóban 1200 Karoq SUV-t állítottak elő félig készre szerelhető (SKD) készletekből.

A vállalat bővülési stratégiájában kiemelt szerepet kap India, amelyet a Škoda az európai hazai piac mellett második erős pillérként kíván építeni. Indiában 2025-ben a gyártás 73 800 járműre nőtt (2024: 32 800), emellett több mint 85 000 Volkswagen Csoporthoz tartozó jármű is készült. A bővülés egyik fő hajtóereje a helyben gyártott Kylaq SUV, amely a 4 méter alatti szegmensben élénk keresletet váltott ki.

A délkelet-ázsiai terjeszkedés új eleme a vietnámi gyár megnyitása a Thanh Cong Grouppal együttműködésben. Az üzemben a Slavia és a Kushaq modellek összeszerelése teljesen szétszerelt (CKD) készletekből történik, amelyeket Indiából szállítanak. A vietnámi termelés 2025-ben indult, és év végéig 2500 jármű készült el. A Škoda az indiai üzemekkel kialakított szinergiákra támaszkodva az ASEAN-régió és a Közel-Kelet piaci lehetőségeit kívánja kihasználni.

A gyártási rekordok mögött a vállalat szerint a korábbi kapacitásbővítés megtérülése is áll. Andreas Dick, a Škoda Auto igazgatótanácsának gyártásért és logisztikáért felelős tagja úgy fogalmazott: a 2024-es kapacitásbővítés „maradéktalanul megtérült”, az egymilliós határ átlépése pedig a gyártási csapat „csapatszellemének” és a kereslet kielégítéséért tett erőfeszítéseknek a bizonyítéka.

