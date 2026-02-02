Randstad: a vállalatok 44 százaléka nettó árbevételének növekedésére számít

A megkérdezett magyarországi vállalatok 44 százaléka nettó árbevételének emelkedésére számít az idén, 35 százalék stabil árbevétellel számol, mindössze a cégek tizede kalkulál bevétele csökkenésével, ami közel azonos az egy évvel korábbival – derült ki a Randstad 2026 HR Trends című kutatásából.

A tavaly a negyedik negyedévben zajlott felmérésben 434, különböző iparágakban működő vállalat felsővezetőit kérdezték. A résztvevők 64 százaléka nemzetközi, 14 százaléka országos méretű, 22 százaléka helyi cég volt. A kutatásban a Randstad az Evalueserve piackutató és elemző céggel működött együtt.

Régiós összevetésben a magyar vállalatok a legoptimistábbak: a cseh és a román piacon alacsonyabb a bevétel növekedését várók aránya, rendkívül magas bizonytalanság mellett. Romániában mindössze a cégek harmada, Csehországban pedig kevesebb, mint kétötöde számít árbevétele növekedésére 2026-ban – igaz, utóbbi piacon így is meghaladják a 2025-ös értéket. Romániában 9 százalékkal csökkent 2025-höz képest azok aránya, akik növekedést várnak, ezek a cégek a bevétel stabilizálódását várók táborát erősítik, amely közel ezzel azonos mértékben nőtt. Mindkét piacon rendkívül magas a bizonytalanok aránya – közölték.

A bérköltségek jelentik a legnagyobb üzleti kihívást idén is: a magyar vállalatok 70 százaléka vélekedett így. A működési költségek emelkedését 2025-höz képest többen azonosították kihívásként, 52 százalék a korábbi 46 százalékhoz képest. Ugyanakkor a legmarkánsabban azok aránya nőtt, akik a kereslet csökkenését tekintik üzleti kockázatnak: 48 százalék, ami 13 százalékos emelkedés a tavalyihoz képest.

A kutatás szerint a létszámtervek 2026-ban visszafogott képet mutatnak: a cégek csupán 26 százaléka tervez bővítést, 12 százaléka leépítést, míg 17 százaléka nem pótolja a távozó munkavállalókat, 45 százalék változatlan létszámmal tervez.

A toborzási aktivitás leginkább az IT, az üzleti szolgáltató és az energetikai szektorban erős, míg a termeléshez, logisztikához és ügyfélszolgálathoz kötődő területeken csökken a kereslet. 2026-ra 4 százalékkal, 77 százalékra nőtt azok aránya, akik az üzleti növekedés miatt létszámbővítést terveznek – közölték. A kutatásban részt vevő cégek 97 százaléka tervez béremelést, ugyanakkor a béremelések mértéke tovább mérséklődik. A leggyakoribb emelési sáv 6-8 százalék közötti, mind a szellemi, mind a fizikai dolgozók körében.