Re-open: mindent tudó utazástervező készül Európáról

Nagy segítség lenne az utazóknak, ha a Re-open honlap fel lenne töltve, és hibátlanul működne a mindent tudó utazástervező. Egyelőre tesztelés alatt áll.

Az EU bizottsága azt ígéri: nemsokára egyszerűen – akár a következő hónaptól – elérhető és főleg követhető lesz rajta: hogyan állnak az Európai Unió tagországai a Covid leküzdésével és az újranyitással. Az oldal szövege azzal a ígérettel kecsegtet, hogy – felelősség nélkül ugyan, de ismerteti – a pandémiához köthető országjelentéseket, a tagország átoltottságától, veszélyeitől kezdve a belépés korlátozásától, feltételeiről, és a hazatérést követő kötelezettségekről – gyakori frissítéssel, telefonos APP – elérhetőséggel is.

A harmadik országokat is érintő EU szintű szabályozásról is találtunk rajta fontos adatokat, igaz ennek várható mélységéről keveset tudni.

A közlés szerint a Re-open tájékoztatást nyújt az EU és a tagországok hatályos Covid-intézkedéseiről: így például az utazókra vonatkozó karantén- és tesztelési követelményekről, a mozgáshoz való jog gyakorlását szolgáló digitális Covid-tanúsítványról, “a koronavírussal való érintkezésre figyelmeztető mobil alkalmazásokról”.

Az információkat gyakran frissítik, és 24 nyelven elérhető. Ezzel segítve, hogy megtervezhetővé váljon az utazás Európában.