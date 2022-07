Recesszió közeleg Németországban

Tovább romlott júliusban a DIW Berlin német gazdaságkutató intézet konjunktúrabarométere, ami recesszióra enged következtetni a harmadik negyedévben.

A DIW Berlin gazdaságkutató intézet konjunktúrabarométere júliusban 71,8 pont lett. Ezzel a harmadik negyedévre vonatkozóan messze az átlagos gazdasági növekedési ütemet jelző 100 pontos küszöbérték alá került.

Az index júniusi értéke 93,8 pont volt, a teljes második negyedéves pedig 92,5 pont. A mutató 2020 második negyedévében érte el a legalacsonyabb értéket 56,2 ponton, amiről a harmadik negyedévben 133,4 pontra szökött fel. Az azóta eltelt idő alatt mindvégig 100 pont felett tartózkodott, eltekintve az idei második negyedévtől, amikor újból az átlagos növekedési ütemet jelző küszöbérték alá húzódott vissza.

Különösen az energiaválság lassítja továbbra is a német gazdaságot, a gázhiány és az emelkedő energiaárak miatt kialakult aggodalmak hatására.

A globális ellátási láncok problémái csak lassan enyhülnek; az ukrajnai háború és a kínai járványvédelmi intézkedések tovább szűkítették az ellátási csatornák keresztmetszetét. A tél folyamán még az ellátási nehézségek enyhülését jelezték előre gazdaságkutatók.

Az említett tényezők nemcsak a német gazdaságot, hanem a világgazdaságot is megterhelik, és egyes esetekben több évtizede nem tapasztalt inflációs rátákhoz vezetnek. Mindezek a gazdasági nehézségek visszafogják a német exporttermékek iránti keresletet. A szokatlanul gyenge exportteljesítmény és az energiaimport árának ugrásszerű növekedése miatt fordult májusban a német külkereskedelmi mérleg hosszú idő óta első alkalommal negatív tartományba.

“Az exportorientált és energiaigényes német növekedési modell jelenleg elérte lehetőségei határait” – mondja Guido Baldi, a DIW gazdasági szakértője.

“Az előző hónapokhoz képest a barométer értéke ismét jelentősen csökkent, és azt jelzi, hogy a német bruttó hazai termék az idei harmadik negyedévben zsugorodni fog”.

Különösen a német ipar szenved a gyengülő világgazdasági teljesítménytől. A korábbi hónapok problémái nem enyhültek – a rendelési helyzet feszült, és a még mindig magas rendelésállományt csak lassan lehet feldolgozni a megszakadt ellátási láncok és a köztes termékek ebből eredő hiánya miatt. Az elkövetkező hónapokban további nehézségekkel is számolni kell.

“A német ipar aggodalommal tekint a jövőbe” – mondja Laura Pagenhardt, a DIW gazdasági szakértője. “A folyamatos alapanyaghiány mellett a közelgő tél és a gázellátás esetleges korlátozása bizonytalanná tette a termelési tervek megvalósítását” – hangsúlyozta.

A szolgáltatóipari ágazatokban is csillapodik a lelkesedés, mivel az elmúlt hónapok lendülete lassacskán megtorpanni látszik. A háztartások vásárlóereje a magas infláció miatt jelentősen csökkent, és nem minden ok nélkül aggódnak az energiaválság további következményei miatt. A munkaerő-piacon az elkövetkező hónapokban valószínűleg csökken a kereslet, bár a szakképzett munkaerőre még mindig sok helyen égető szükség van. “A gyenge első félév után a német gazdaság már a harmadik negyedévet is nagy ellenszéllel kezdi. A recesszió kockázata jelentősen megnőtt” – foglalta össze a DIW konjunktúrabarométer-felmérésének a megállapításait Baldi.