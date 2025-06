Régész színház kulisszái, Csodapatika, kódfejtős nyomozás, retro buszozás…

Nem lehetetlen küldetés mindebből a lehető legtöbb élményt begyűjteni, ugyanis a kiállítóterek jelentős része a történelmi belvároson belül pár percnyi sétával elérhető. Rendkívüli programokkal készülünk a kultúra esti kalandorai számára! Mindeközben a Skanzenben a Tűzzel-Vassal Fesztiválon találkoznak az ország késkészítő és kovács mesterei és a népi kultúra kedvelői.

Már most érdemes mazsolázni a programok között és felkészülni a bejutáshoz szükséges karszalagok beszerzésére. Június 13-ától a Tourinform Irodában már elérhetők egészen a rendezvény napján 22 óráig, de korlátozott számban minden rendezvényhelyszínen is hozzájuthatunk. A 6 éves kor fölött kötelező karszalagokért befolyó összeget jótékony céllal, adományként gyűjtik a szervezők, az ajánlott minimális hozzájárulás összege 500 forint lesz. A szervezők idén is a Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért szervezetet támogatják belőle.

Ezen az estén nem csak beltérben hódolhatunk a kultúrának, a régi járművek szerelmesei idén is láthatnak veteránjárműveket a Városház téren, a Zichy ligetből induló retro- és panorámabusszal pedig utazást is lehet tenni, akár a Börgöndi repülőtérre is: a járatokra előzetesen regisztrálni kell a www.fehervariprogram.hu oldalon. A légi közlekedés rajongóit az Albatrosz Repülő Egyesület várja a Börgöndi repülőtérre, ahol a Repüléstörténeti gyűjtemény mellett ezúttal közúti járműveket is meg lehet csodálni: ez a rendezvény lesz a Pitypang & Blériot pikniktúra egyik állomása oldtimer autókkal és motorokkal, a Blériot XI másolatának repülésével.

S mindeközben a város összes kiállítótere tágra nyitja kapuit a kora esti, éjszakai látogatók előtt. Íme a gazdag programkínálat június 21-én, szombaton:

A legtöbb programot ebben az évben is a Szent István Király Múzeum kínálja – a résztvevő kiállítóhelyek többsége 17 órakor nyit és éjfélig tart nyitva. A Rendházban a Régész Színház legújabb darabjának próbájába tekinthet be a közönség, és találkozhat is A hieroglifák titka című izgalmas produkció alkotóival. Az este másik főszereplői a legendás és bűvös növények, amelyeket a Díszudvarban Teller Péter installációjából és Szima Viktória előadásából ismerhetünk meg.

Az Egy múzeum tekintete című, a Szent István Király Múzeum első 150 évét bemutató kiállításhoz több rendezvény is kapcsolódik. A kiállításnak helyet adó Csók István Képtárban kavicsfestő foglalkozás, kitűző- és művészkönyv-készítés, lemosható tetoválás készítése várja a családokat, akik Fa Nándor hajótervező és -építő, óceáni szólóvitorlázóval és Kiss Diána Magdolnával, a Vörösmarty Színház színművészével is beszélgethetnek a tárlatban. A helyszínen koncertet ad a Spencer Hill Magic Band és a Székesfehérvári Fúvószenekar, lesz fényfestés az épület homlokzatán, az interaktív tárlatvezetésen pedig sóvárgó feleséggel, kőbaltás ősemberrel és rámenős kereskedővel is találkozhatnak a képtár látogatói. Ugyanehhez a tárlathoz kapcsolódik az Országzászló téri kiállítóhely 150 évnyi rejtély nyomában című, értékes jutalmakért folyó családi nyomozása is.

A Fekete Sas Patikamúzeum programjainak egy része az épület előtt lesz: a Szabad Színház Csodapatika címmel állított össze vidám és tanulságos családi produkciót Lázár Ervin patikusmeséiből, és éjszaka ugyanez a társulat ad elő mulatságos történeteket a régi patikai múltból Vidám esetek Aesculap birodalmából címmel. Bent, az épületben Lencsés Rita gyógynövényszakértő tart előadást a gyógynövények varázserejéről.

A Palotavárosi kiállítóhely kivételes néprajzi tárlatában dr. Varró Ágnes kurátor tart vezetést, Virág-Eglesz Anna Krisztina kalaposmester a szakma fortélyait mutatja be, a helyszín záróeseményére, az Erotikus és obszcén népmesék a délvidékről című felolvasóestre pedig kizárólag a felnőtteket várja Balogh Mihály és Cseh Kata, a Szabad Színház két színésze.

A Hetedhét Játékmúzeumba Barna Zsombor bábművész hozza el Vitéz Lászlót, aki ezúttal menyecskét keres, a kiállításban Szirtes Edina Mókus hegedűművész, zeneszerző tart szubjektív tárlatvezetést, saját gondolatain, szemléletén, érzésein keresztül bemutatva a Moskovszky-gyűjtemény babaszobáit, majd zenekarával koncertet is ad. Miénk a gyűjtemény! – Mondjuk el, mit jelent számunkra a Moskovszky-gyűjtemény! – hangzik a játékmúzeum felhívása, amelyre a látogatók őszinte válaszait várják az este folyamán.

A Nemzeti Emlékhely – Középkori Romkert kódfejtős nyomozójátékra, a Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékhely Látogatóközpont pedig kavicsokra történő mandalafestésre és a Romkert és a Solium Regni állandó kiállítás közötti kapcsolat felfedezését célzó sétára invitál. A Pelikán Galériában tárlatvezetések lesznek Miklós János keramikus- és szobrászművész nemrég nyílt kiállításában, a Museum Caféban Humán maszk címmel nyílik meg Csabai Tibor képzőművész, a magyarpolányi művészeti iskola megalapítójának kiállítása, majd pedig a zenéé lesz a főszerep a Kolera terasz és a CineSonic estjével.

A Székesfehérvári Egyházmegyei Látogatóközpont gyűjteményében, valamint a Magyar Szent Család tiszteletét ismertető látványos interaktív kiállításban Smohay András művészettörténész tart tárlatvezetést. A Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeumban a SportBarátok Extra esttel indul a program, Vakler Lajos újságíró ezúttal Stipsicz Bence válogatott profi jégkorongozóval, a Fehérvár AV19 tagjával és meglepetésvendégével beszélget. A Föld és ég között című kiállításban Szakács Péter atya, püspöki titkár tart tárlatvezetést, az udvaron a Dél-Alföldi Szaxofonegyüttes előbb koncertet ad, majd táncházat tart moldvai és balkáni táncok tanításával.

A Szerb Ortodox templom és annak kertje is várja az érdeklődőket június 21-én: a templomban megtekinthető Katerina Ivanovics, az első szerb festőnő emlékkiállítása, valamint a fehérvári szerbek életéről szóló tárlat, és előadás is lesz a festőnő munkásságáról, ahol az életéről készült emlékfilmet is levetítik. A templomkertben egész napos színpadi programok várják az arra járókat. A Magyar Nemzeti Levéltár Fejér Vármegyei Levéltárában a zenéé lesz a főszerep: hangszersimogatóval indul az este, ahol Mihály György hangszergyűjtő, zenetanár gyűjteményének darabjait lehet kézbe venni, majd megnyílik a „Hangszeres örökségünk, a magyar lélek hangjai” című időszaki kiállítás, amelyben Mihály György kurátor tart vezetést. Az este itt a Musicolore Énekegyüttes könnyűzenei koncertjével zárul a díszudvaron. A Kovács Jenő Óramúzeum a tárlatvezetések mellett órakészítő foglalkozással, kincskereső játékkal és verkli muzsikával készül erre a napra. A Felsővárosi Alkotóházban a Székesfehérvári Művészek Társasága az alkotóház művészeinek képző- és iparművészeti munkáiból rendez kiállítást, a kreatív műhelyfoglalkozáson a kerámiaművészet. a grafika és a textilművészet izgalmas világából kaphatnak ízelítőt a látogatók, és koncertet ad az Aranyfonál együttes, a Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium 11–12. évfolyamos népzenész hallgatóinak erre a programra összeálló formációja.

A Múzeumok Éjszakája hagyományos rendezvénye a városházi körséta: dr. Cser-Palkovics András polgármester és Kulcsárné Németh Mariann idegenvezető 16 és 18 órakor közösen kalauzolja az érdeklődőket a 15. században emelt épületben; a sétákra előzetesen regisztrálni kell a www.fehervariprogram.hu oldalon.

A Helyőrségtörténeti Gyűjtemény programja szokásosan az Országalmánál kezdődik, ahol 17 órakor a Székesfehérvár Helyőrségi Zenekar játszik és csalogatja a közönséget a Malom utcába, ahol múzeumpedagógiai programok, kézműves foglalkoztatók, fegyverbemutatók, lézerfegyver-lövészet, bátorságszoba várja a közönséget, és természetesen a zenekar is koncertezik. Az MMKM Alumíniumipari Múzeumának foglalkozásain egyedi, kreatív tárgyakat készíthetnek a résztvevők és az elmaradhatatlan ólomkatona-öntésre is várják az ügyes kezűeket. Lesz kvízjáték az alumíniumról és ötvözeteiről, előadás és bemutató a bányavilágítás fejlődéséről, az este folyamán az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület székesfehérvári tagjai bányász-kohász dalokat énekelnek.

A Székesfehérvári Vasvári Pál Általános Iskola Siklósi Gyula Pincegalériája történelmi időutazást kínál I. István korától az 1956-os forradalmat követő megtorlásig, városmakettek, 380 ólomkatona és eredeti fegyverek segítségével. A helyszínen makettekből álló repüléstörténeti kiállítás, valamint a 10-es huszárok limanovai csatájának terepasztala várja a betérőket, emellett megtekinthető Tóth Ilona 1956-os mártír emlékszobája és orvosi segélyhelye is. Az este folyamán játékos formában lehet kipróbálni a régészkedést, és lesz 1956-os harckocsimodell-bemutató és vezetési lehetőség is.