Rekordévet zárt az e-mobilitás Bécsben

AzÜzlet.hu

Wien Energie gyorstöltőállomás © Wien Energie / Max Kropitz

Az elektromobilitás térhódítása 2025-ben is folytatódott Bécsben. A Wien Energie, a város energiaszolgáltatója az elmúlt évben eddigi legnagyobb töltőinfrastruktúra-bővítését hajtotta végre: négy új gyorstöltő parkot nyitott meg fontos közlekedési csomópontoknál, valamint több mint 900 új töltőpontot hoztak létre városszerte.

 

Az elektromosautó-tulajdonosok számára különösen fontos a gyors és kényelmes töltés. Az új gyorstöltő parkokban összesen 28 új töltőpont áll rendelkezésre, amelyek akár 400 kW teljesítménnyel működnek. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy mai elektromos autók esetében 15 perc alatt több mint 300 kilométeres hatótáv tölthető fel, vagyis a töltési idő már nem akadálya a mindennapi használatnak.

A számokat tekintve 2025-ben a Wien Energie töltőállomásain 1,55 millió töltés történt, ami közel 30 százalékos növekedést jelent az előző, 2024-es akkori rekordévhez képest. Az összesen betöltött energia mennyisége meghaladta a 36 millió kilowattórát, ami szintén körülbelül 30 százalékos éves növekedést jelent. Csak szemléltetésképpen: ez elegendő lenne arra, hogy ötvenezer alkalommal lehessen megtenni a Bécs–Barcelona utat oda-vissza elektromos autóval. A legforgalmasabb nap 2025. december 22. volt, amikor egyetlen napon 8594 töltést regisztráltak.

A fejlesztések azonban nem állnak meg a közterületeknél. A Wien Energie az Unibail-Rodamco-Westfield együttműködésével Ausztria eddigi legnagyobb töltőinfrastruktúra-projektjét valósította meg a Westfield Donau Zentrum és a – a magyar vásárlók körében is kifejezetten népszerű – Westfield Shopping City Süd területén. Emellett számos vállalati és lakóingatlanhoz kapcsolódó magántöltő is létesült. A vállalat ezenfelül 2026-ra legalább ezer új töltőpont létesítését tervezi.

