Rekordévvel zárta 2025-öt a Ford Magyarország

Kimagasló üzleti eredményekkel, a hazai menedzsment előzetes várakozásait valamennyi minőségi mutatóban felülmúlva zárta a 2025-ös évet a Ford Magyarország – derült ki a vállalat évindító sajtótájékoztatóján. A hazai újautó-piac 4,6 százalékos növekedésével szemben a Ford ennél jóval nagyobb ütemben erősödött, mind a személyautók, mind a haszongépjárművek szegmensében.

Második hely a teljes hazai piacon

Magyarországon 2025-ben összesen 153 ezer új autót regisztráltak, ebből a Ford 16 311 darabot értékesített, ami 10,7 százalékos piaci részesedést jelent. Ezzel a márka a második legkelendőbb autómárkává vált a teljes piacot és valamennyi szegmenst együtt tekintve, jelentősen javítva a 2024-es bronzérmes pozícióján. A Ford éves volumene 17,6 százalékkal nőtt, messze túlszárnyalva az iparági átlagot.

Kővágó-Laky Andrea, a Ford Magyarország ügyvezető igazgatója

„A Ford idén ünnepli magyarországi jelenlétének 35. évfordulóját, és külön öröm számunkra, hogy a 2026-os évet a tavalyi sikerekre építve indíthatjuk. A márka immár 16. éve piacvezető a haszongépjárművek szegmensében, és 12. éve stabil szereplő a három legkelendőbb autómárka között a teljes hazai piacon” – hangsúlyozta Kővágó-Laky Andrea, a Ford Magyarország ügyvezető igazgatója.

A Ford Pro: 16 éve piacvezető a haszongépjárműveknél

A Ford Pro üzletág 2025-ben is megőrizte piacvezető szerepét a haszongépjárművek szegmensében: 7 914 új jármű értékesítésével, mintegy 33 százalékos piaci részesedéssel zárta az évet. Ez 4,9 százalékpontos részesedésnövekedést jelent egyetlen év alatt – mindezt anélkül, hogy az egy- és kéttonnás alapú személyszállító modellek értékesítése ebbe a kategóriába beleszámítana. Másként fogalmazva: Magyarországon ma minden harmadik eladott haszongépjármű Ford.

Bagyó Dávid, a Ford Magyarország Ford Pro üzletágának igazgatója

A siker hátterében a teljesen megújult modellpaletta, az országos készletek elérhetősége, valamint a 21 dedikált Transit Centrum által biztosított szakértői hálózat áll. A klasszikus hajtásláncok mellett a teljes Transit-család kínál plug-in hibrid és tisztán elektromos alternatívákat is, támogatva a gazdaságos üzemeltetést és a fenntarthatósági célok teljesítését. Nem véletlen, hogy a Ford 2025-ben a hazai flotta piacon és az elektromos haszongépjárművek kategóriájában is az első helyen végzett.

A pick-up szegmensben is domináns maradt a márka: a Ford Ranger – amely 2026-tól már plug-in hibrid hajtással is elérhető – 2025-ben közel 60 százalékos részesedéssel vezette a piacot.

Erősödés a személyautóknál és az elektromos modelleknél

A Ford Blue és Model E személygépjármű üzletág szintén jelentős növekedést mutatott. Tavaly 8 397 új személyautót regisztráltak Magyarországon, ami 6,5 százalékos piaci részesedést és 23,6 százalékos éves volumenbővülést jelent. A személyautók rangsorában a Ford az ötödik, a tisztán elektromos modellek között a hatodik helyen zárt.

Károly Róbert a Ford Blue és Model E üzletágak vezetője

A legnépszerűbb modellek között szerepelt a Puma városi crossover, a Kuga SUV – öntöltős és plug-in hibrid hajtással –, valamint a Tourneo Custom személyszállító. A tisztán elektromos személyautók piacán a Ford 6,6 százalékos részesedéssel megnégyszerezte értékesítési volumenét: 2025-ben 724 BEV-modellt adott el. A legkeresettebb típusok az Explorer, a Capri, a Puma Gen-E, a Mustang Mach-E, valamint az elektromos Tourneo Custom és Courier voltak.

Technológia és márkaerő

A Ford 2026-tól tovább erősít az innováció terén is: szélesebb körben válik elérhetővé a BlueCruise kézhasználat nélküli vezetéstámogató rendszer, amely a Blue Zone autópálya-szakaszokon kínál támogatást.

A globális márkaerőt jelzi, hogy a Fordot a TIME magazin és a Statista 2026-ban Amerika legikonikusabb vállalatának választotta, miközben a márka pozitív hazai megítéléséhez az is hozzájárul, hogy Magyarországon már mintegy 700 munkavállaló dolgozik a márka hazai, regionális és globális tevékenységein.

