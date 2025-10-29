Rekordokat dönt meg a Liszt Ferenc-repülőtér forgalma

Folyamatos rekordokat dönt meg a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér forgalma – hangsúlyozta Lóga Máté a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) gazdaságfejlesztésért és iparért felelős államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke szerdán a TV2 Mokka című műsorában az idei nyári időszak tapasztalatairól a légi forgalomban.

Kiemelte, komoly munkát tett bele a magyar légiközlekedési ökoszisztéma, és legfőképpen a Budapest Airport és a HungaroControl, hogy erős stratégiai együttműködésben sikerült leküzdeni a korábbi késéseket, a menetrendek javultak. Mindez hozzájárult ahhoz, hogy sokkal pontosabb érkezésekkel és indulásokkal lehet számolni, és ez az utasélményt is nagyban javítja-közölte az MTI.

Szeretnének kialakítani közvetlen vasúti elérhetőséget Budapest városközpont és a repülőtér között, mindezt úgy, hogy a vonalat becsatlakoztatják az országos gerinchálózatba, így a vidéki nagyvárosok számára is elérhetővé válik repülőtér-mondta Lóga Máté. Az államtitkár elmondta, a repülőtéren megépül a 3-as terminál. A Budapest Airport visszavásárlásának egyik sarokköve volt, hogy a jövőbeli fejlesztéseket biztosítsa a magyar állam. A 3-as terminált létre kell hozni, ez 2034-2035-ig meg is fog valósulni, de az utasok számára már akár 2031-ben megnyithatják a 3-as terminál adott részét.

Antal Ferenc, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) stratégiai tranzakciókért felelős helyettes államtitkára az adásban elmondta, hogy a repülőtéri áruforgalom növekedését a magyar jogrend is segíti. A magyar vámoltatási, vámeljárási rendszer világklasszisnak minősül, példaként említette, hogy gyorsan tud adott árumennyiséget kezelni.