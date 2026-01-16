Hirdetés
Rekordot döntött az európai uniós vendégéjszakák száma 2025-ben

Pécs.
Fotó: Bódi Ágnes

Rekordszintre emelkedett az Európai Unióban a turisztikai szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma 2025-ben; az előzetes becslések szerint 3,08 milliárd vendégéjszakát regisztráltak, ami 61,5 millióval, azaz két százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit – közölte az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat pénteken.

A hivatal jelentése szerint a növekedést elsősorban a külföldi vendégek által eltöltött éjszakák számának emelkedése hajtotta. A külföldiek 46,1 millióval, a belföldi vendégek 15,4 millióval több vendégéjszakát töltöttek el az Európai Unió országaiban. A vendégéjszakák megoszlása kiegyensúlyozott volt, a külföldi vendégek aránya 49 százalékot, a belföldieké 51 százalékot tett ki.

A szállástípusok közül a szállodák és hasonló létesítmények végeztek az élen 1,9 milliárd vendégéjszakával, ami az összes forgalom 63 százaléka volt. Az üdülőházak és egyéb rövid távú szálláshelyeken 743 millió, a kempingekben pedig 413 millió éjszakát töltöttek a turisták.

Az előző évhez képest 2025-ben szinte valamennyi uniós tagállamban nőtt a vendégéjszakák száma. A legnagyobb bővülést Málta érte el tíz százalékkal, utána Lengyelország hét, majd Lettország következett hat százalékkal. Enyhe visszaesést regisztráltak Romániában és Írországban.

Fogyasztóvédelem

35 millió forintos bírság a FuturAqua Nyrt.-re

A feltárt jogsértések miatt az MNB megtiltotta a kibocsátónak a piaci manipulációról szóló rendelkezések ismételt megsértését és 30 millió forint piacfelügyeleti bírsággal sújtotta.
Gazdaság

Ne felejtsenek el időben nyilatkozni az adókedvezményekről!

Az adóelőleg-nyilatkozatok néhány kattintással elérhetők a NAV honlapján - tették hozzá.
Gazdaság

NAV: megújul az egyéni vállalkozók elektronikus bejelentőfelülete

A NAV szerint jelentős előrelépés az is, hogy az új felületen a vállalkozó képviselője, meghatalmazottja teljeskörűen intézheti a vállalkozással kapcsolatos ügyeket, bejelentéseket.
