Rekordot rekordra halmoztak a nyugdíjpénztárak

Húsz százalék fölötti átlagos hozam, rekord összegű befizetés és kifizetés – ez a nyugdíjpénztárak 2023-as mérlege. A reálhozam megvolt, a tagság viszont egyre csak öregszik.

Soha ekkora hozamot nem értek még el a hazai önkéntes nyugdíjpénztárak, mint 2023-ban. A hatalmas inflációt is túlszárnyalták, a befektetéseiken csaknem 340 milliárd forintot kerestek, ami nagyjából 21 százalékos hozamot jelent, ami 3-4 százalékos reálhozamnak felel meg. A tavaly a befektetéseken elért eredmény olyannyira kiemelkedő volt, hogy több mint a két és félszerese lett a korábbi, 2019-es nyugdíjpénztári rekordnak. Akkor 133,75 milliárd forint volt a befektetések együttes eredménye.

A gigantikus mértékű hozam mellé rekord összegű tagdíjbefizetés is társult, az 1,073 milliós tagság összesen több mint 128 milliárd forintot tett be az egyéni számláira, amihez a munkáltatók további 42,3 milliárd forinttal járultak hozzá. Előbbi 8, az utóbbi csaknem 13 százalékos növekedés 2022-höz képest. Ez mindkét esetben elmarad ugyan az inflációtól, de még így is szép eredmény, ha figyelembe vesszük, hogy a tagok száma az év során 19 ezer fővel csökkent, és a meglévő tagokra is jellemző, hogy a fix összegre beállított havi befizetéseken lassabban változtatnak – értékeli a számokat Herman Bernadett, a Bank360.hu vezető szakértője.

A kifizetések is nőttek az elmúlt évben 9,4 százalékkal, 139 milliárd forintra. Ennek részben az lehetett az oka, hogy a tagság egyre idősebb, és többen mennek nyugdíjba, részben pedig az egyéb kifizetések. A tagok egy része a 2022-es gyenge teljesítmény láttán megvonta a bizalmat a kasszáktól – ezt a 2023-as rekord teljesítményt látva elhamarkodottan tették. A másik részük lehetséges, hogy a megnövekedett megélhetési költségek miatt volt kénytelen hozzányúlni az eredetileg nyugdíjcélra félretett megtakarításához.

Rohamosan öregszik a tagság

A rekord összegű ki- és befizetések, valamint az elképesztően magas hozam eredőjeként a kasszák portfóliója 1960 milliárd forintosra duzzadt, ez az jelenti hogy egy átlagos pénztártag számláján az év végén már több mint 1,8 millió forint volt.– derül ki a Bank360.hu elemzéséből.

Az idősebb tagokén persze nagyobb összeg van, mint a fiatalokén, akik közül egyre kevesebbet tudnak megszólítani és belépésre bírni a pénztárak. A 30 év alatti pénztártagok száma öt év alatt 22 ezerrel csökkent, 2022 végén már kevesebb, mint 44 ezer 16-29 éves fiatalnak volt önkéntes nyugdíjpénztári számlája. A 30-44 éves pénztártagok is egyre kevesebben vannak, 140 ezerrel csökkent ez a korcsoport öt év alatt 325 ezerre.

Ennek részben persze nem csak az az oka, hogy az új tagok idősebbek, de a fiatalok is öregszenek az évek során. Jelenleg a 45-60 éves korosztály a legnépesebb a nyugdíjpénztári tagságon belül, 545 ezren vannak, 68 ezerrel többen, mint öt éve. A 60 év fölötti korosztályba is egyre több pénztártag lép be, 49 ezerrel nőtt ez a csoport öt év alatt, lassan megközelíti a 180 ezret a számuk.

Természetesen minél idősebb egy pénztártag, átlagosan annál nagyobb összegű az egyenlege. A 60 év fölöttieknek 2,5 millió forint körüli megtakarítása volt 2022 végén, a 45-60 éveseknek kevesebb, mint 1,5 milliónyi. A 30-45 évesek nem egészen 900 ezer, az ennél fiatalabbak 300 ezer forint alatti átlagos egyenleggel rendelkeztek.