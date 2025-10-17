Rekordszámú elektromos járművet adtak el a világon szeptemberben

Rekordszámú, 2,1 millió elektromos járművet adtak el a világon szeptemberben részben az erős kínai kereslet, valamint az adókedvezmények lejárta előtt megugrott amerikai vásárlások hatására – áll a Rho Motion, az elektromos járművek ellátási láncának kutatására és elemzésére szakosodott brit cég honlapján.

A szeptemberben eladott elektromos járművek (személygépkocsik és könnyű haszongépjárművek) száma 26 százalékkal múlta felül a tavaly szeptemberit, Kínában mintegy 1,3 millió elektromos járművet vásároltak a múlt hónapban.

Az Egyesült Államokban rekordszintre emelkedett az elektromos járművek eladása szeptemberben, éves összevetésben 66 százalékkal, 215 ezerre nőtt, mivel a vásárlók siettek kihasználni az elektromos járművekre vonatkozó, szeptember végével lejáró 7500 dolláros szövetségi adójóváírást-közölte az MTI.

Európában 427 540 elektromos járművet adtak el, ami 36 százalékkal több az egy évvel korábbinál. Ehhez jelentősen hozzájárultak a németországi ösztönző intézkedések, illetve az Egyesült Királyságban tapasztalható erős kereslet.