Rekordszámú résztvevő Mátraszentistvánon az Alpesi Sí Diákolimpián

Február 24-25-én hetedik alkalommal adott otthont a Mátraszentistváni Sípark az Alpesi Sí Diákolimpiának. A sí diákolimpiák történetének valaha volt legnépesebb mezőnyében 383 általános és középiskolás versenyző mérte össze tudását hat különböző korcsoportban.

Volt olyan időszak, amikor Szlovákiában és Ausztriában volt a magyar diákolimpia, de mióta ismét Magyarországon rendezik az eseményt, egyre szélesebb körben válik elérhetővé a részvétel és egyre népszerűbb a sísport a diákok körében. Az eseménynek komoly tétje van a felső tagozatosok és középiskolások számára, ugyanis 10 felvételi pontot érhet egy dobogós helyezés.

A Felső-Mátrai Diák Sport Egyesület és a Sípark közös rendezésű versenyére rekord számú nevezés érkezett, 383 síelő részvételével zajlottak a futamok. Az Alpesi Sí Diákolimpiára az ország minden pontjáról érkeztek versenyzők a Mátraszentistváni Síparkba, ahol kiváló körülmények várták őket.

“Fantasztikus téli körülmények között rendeztük meg a mátraszentistváni Síparkban az idei évi Alpesi sí Diákolimpiát, melyen a valaha volt legnagyobb létszámban vettek részt a diákok. Nagyon örülünk, hogy mióta hazahoztuk Magyarországra a Diákolimpia versenyeit, évről évre növekszik a résztvevők létszáma, az itt versenyző diákok fontos utánpótlás bázist jelentenek sportágunk számára. Ez egyrészt köszönhető annak, hogy nő az érdeklődés a síelés iránt, másrészt pedig annak, hogy kiváló minőségű, nemzetközi színvonalú pályán rendezzük a versenyeinket.” – mondta Előházi Péter, a Felső-Mátrai Diák Sport Egyesület elnöke.

Az eseményen jelen volt Csák Levente a Magyar Sí Szövetség elnöke és Bajáki Tamás, a szövetség alelnöke is, akik elismerésüket tolmácsolták a rendezők felé a magas színvonalú verseny lebonyolításáért.

A versenyen sok olyan diák vett részt, akik az elmúlt években még csak résztvevőként szereztek pontokat, mára pedig már a dobogóig jutottak.

“Fontos példát mutatnak ezek a fiatalok. A sport nem csak az egészséges életmód szempontjából fontos a fiatalok számára, hanem azért is, mert kitartást, küzdelmet, kudarctűrést tanít a gyerekeknek, melyek egész életünkre nézve pozitív hatással bírnak.” – tette hozzá Előházi Péter.

A Felső-Mátra szívében található, a fővárosból és több megyeszékhelyről is könnyen elérhető, hóágyúzható síterep az országban egyedülálló hangulatával, 6 felvonóval, köztük a magyar hegyek egyetlen új építésű négyüléses felvonójával, négy kilométeres, változatos pályarendszerrel és kétszintes, varázsszőnyegekkel felszerelt síoktatóparkkal várja a vendégeket. A hideg februári időjárásnak köszönhetően a természetes hó mellett a Sípark energiatakarékos hóágyúi is folyamatosan biztosítják az utánpótlást, így a pályákon lévő stabil hótakaró miatt akár március végéig is lehet majd síelni és snowboardozni.

Az idén a 20. születésnapját ünneplő komplexumban még idén felépül egy újabb négyüléses felvonó, amelynek elemei már meg is érkeztek Ausztriából. Kialakítanak egy új másfél kilométeres, a hazai hegyekben kiemelkedően hosszú családi sípályát izgalmas nyomvonallal, duplájára növelik a síoktató terület nagyságát és új lehetőséggel várják majd a szánkósokat is. Jövő nyárra elkészül az alpesi játszótér, meglepetés élményelemekkel és létrehoznak egy hegyikerékpár-pályát.

Fotók: Sípark Mátraszentistván / Czímer Tamás