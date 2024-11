Rekordszezonra készülnek a futárszolgálatok karácsony előtt

Fontos, hogy a vásárlók mindig megbízható oldalról rendeljenek, az online piacterek esetében is fordítsanak kellő figyelmet az eladó személyére. Egyre több Magyarországon is a külföldi eladó, amelyek esetében sokkal hosszabb a szállítási idő, függetlenül a hazai szállítási szolgáltatók pontosságától. Gyakran akár 10-12 napig is eltart, mire megérkezik a csomag Magyarországra. Ha magyar webáruházból rendelnek, az nagyban gyorsíthatja a folyamatot, de ebben az esetben is célszerű időben leadni a rendelést.