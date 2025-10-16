Kezdőlap Gazdaság Rekordszinten az arany és az ezüst ára
Gazdaság
Rekordszinten az arany és az ezüst ára

AzÜzlet.hu

Fotó: Freepic

Történelmi csúcsra erősödött az arany és az ezüst jegyzése unciánként a New York-i tőzsde fémrészlegében (Comex) csütörtökön kora reggel.

A nemesfém jegyzése fél nyolc körül 4237,14 dolláron jegyezték unciánként. Az arany ára az idén eddig csaknem 57 százalékkal emelkedett.

Az újból feszültté vált amerikai-kínai kereskedelmi kapcsolatok, a harmadik hetébe lépett amerikai kormányzati leállás, valamint egyebek között a további amerikai kamatcsökkentésekre vonatkozó várakozások felpörgették a biztonságos menedéknek számító eszközök iránti keresletet, feltornázva ezzel a nemesfém árát-írta az MTI.

Az ezüst ára is történelmi csúcsra emelkedett csütörtökre: 52,89 dollárig nőtt, majd kisebb korrekció hatására 51,50 dollárra csúszott vissza.

Építőipar

Zöld utat kaptak a fontos közlekedési projektek

Az építési és közlekedési miniszter által benyújtott előterjesztések alapján a kormány több jelentős közlekedési és infrastrukturális fejlesztés megvalósítását támogatja - jelentette be hivatalos Facebook-oldalán az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) .
Bank

Az MNB feljelentést tett a Szabadság téri székház felújítása ügyében

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) feljelentést tett a Szabadság téri székház felújításával összefüggésben felmerült hűtlen kezelés, hanyag kezelés, csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt.
Gazdaság

Napi 250 millió köbméterrel nőtt a Mol részvételével kitermelt kurdisztáni gázmező teljesítménye

A Pearl Petroleum 1,1 milliárd dolláros gázbővítési projektje (KM250) keretében az iraki Kurdisztán régióban (KRI) található Khor Mor létesítményben megkezdődött a gáz kereskedelmi értékesítése.
