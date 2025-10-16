Rekordszinten az arany és az ezüst ára

Történelmi csúcsra erősödött az arany és az ezüst jegyzése unciánként a New York-i tőzsde fémrészlegében (Comex) csütörtökön kora reggel.

A nemesfém jegyzése fél nyolc körül 4237,14 dolláron jegyezték unciánként. Az arany ára az idén eddig csaknem 57 százalékkal emelkedett.

Az újból feszültté vált amerikai-kínai kereskedelmi kapcsolatok, a harmadik hetébe lépett amerikai kormányzati leállás, valamint egyebek között a további amerikai kamatcsökkentésekre vonatkozó várakozások felpörgették a biztonságos menedéknek számító eszközök iránti keresletet, feltornázva ezzel a nemesfém árát-írta az MTI.

Az ezüst ára is történelmi csúcsra emelkedett csütörtökre: 52,89 dollárig nőtt, majd kisebb korrekció hatására 51,50 dollárra csúszott vissza.