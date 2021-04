Rendkívül pontos AI-alapú beszédfelismerőt fejlesztett egy magyar cég

A mesterséges intelligencia-alapú beszédfelismerés nem egy új keletű találmány, viszont aligha lelhető fel a piacon ennyire pontos és széleskörű funkcionalitással rendelkező beszédfelismerő rendszer, mint az Alrite.

A Régens Zrt. több éves K+F tevékenységének gyümölcseként létrejött Alrite egy nagyon sokoldalú és számos területen hasznosítható alkalmazásnak sikerült. A beszédfelismerő rendszer webes felületen vagy mobil appon keresztül érhető el és támogatja az alkalmazásba történő közvetlen diktálás mellett korábban felvett hang-, vagy videó anyagok leiratozását és feliratozását is.

Ha kipróbáljuk a programot, egyből szembetűnő különbségeket tapasztalunk más beszédfelismerőkhöz képest: Az Alrite kezeli a mondathatárokat, ennek megfelelően kiteszi a szükséges írásjeleket, nagybetűvel kezdi a mondatokat, de még a személyneveket is azonosítja. A beszélő-váltást is felismeri, ezt sortöréssel és kötőjellel jelzi a leiratban. A legszembetűnőbb különbség mégis a beszédfelismerés pontosságában lehet. Megfelelő mikrofonnal és környezetben nem nehéz elérni a 95-100%-os pontosságot, de egy telefon mikrofonjával háttérzaj mellett is nagyon pontos leiratokat kaphatunk.

Ha mindez még nem lenne elég, az alkalmazást telezsúfolták mindenféle hasznos funkcióval, amelyek böngészőn és mobil appon keresztül is használhatók. Szerkeszthető például az elkészült leirat, amellyel egyidejűleg az adott fájl felirata is módosul. A szerkesztést a rendszer az általa bizonytalannak vélt szavak kiemelésével segíti. A szövegfájlok .docx, a feliratok .srt, a hanganyagok pedig .mp3 formátumban exportálhatók. A könnyű megosztás érdekében minden fájlhoz és leiratához egyedi megosztási link hozható létre. Az alkalmazás komplex keresési funkciói pedig lehetővé teszik a keresést egy adott fájlban, vagy az összes fájlban egyidejűleg. A Régensnek sikerült mindezen funkciókat egy letisztult és könnyen kezelhető felületen keresztül elérhetővé tennie, így az Alrite előzetes betanulás és telepítés nélkül egy böngésző segítségével azonnal használatba vehető.

Az alkalmazás továbbfejlesztésén folyamatosan dolgozik a cég. Ennek eredményeként a rendszer már angol és német nyelvű beszédfelismerésre, valamint az Alrite által támogatott 3 nyelv közötti fordításra is használható. Így például másodpercek alatt hozható létre felirat egy adott videóhoz egyből három nyelven, de a beszédfelismerő rendszernek bárki hasznát veheti, aki nem szeretne gépelni. A Régens a jövőben további nyelvekkel és még változatosabb funkcionalitással tervezi bővíteni a már így is nagyon sokoldalú Alrite-ot.

Amennyiben Ön is meg szeretne bizonyosodni a beszédfelismerés pontosságáról és kipróbálná az említett funkciókat, a cég ingyenes regisztrációt biztosít havonta megújuló időkerettel.