Rendkívüli támogatásban részesülhetnek a tavaszi fagykárt szenvedett szőlő- és gyümölcstermelők

A sikeres magyar agrárlobbinak köszönhetően 10,8 millió euró, azaz 4,2 milliárd forintnak megfelelő összegű támogatáshoz jut Magyarország a tavaszi fagykárban érintett termelők megsegítésére az Európai Uniótól. Minden olyan szőlő- és gyümölcstermelő, akinek 30 százalékos hozamcsökkenést meghaladó igazolt kára van jogosult lesz erre a támogatásra, mégpedig a kárenyhítési juttatáson felül – jelentette be Nagy István agrárminiszter.

A tavaszi fagy jelentősen sújtotta a gyümölcsösöket, és volt, ahol a kár mértéke elérte a termés 90 százalékát. Ebben a helyzetben az Agrárminisztérium az ágazati szakmaközi szervezettel történt egyeztetés alapján megteremtette a lehetőséget a kárenyhítő juttatás egy részének előrehozott kifizetésére. Ezáltal összesen 1,45 milliárd forint juthatott el még augusztusban a kárt szenvedett gazdákhoz.

Nagy István elmondta, hogy a szaktárca ezt követően az Európai Bizottsághoz fordult, hogy a mezőgazdasági válságtartalékból biztosítson forrásokat a fagy okozta károk kompenzálásához is. A múlt heti döntésnek megfelelően 7 tagállam, közöttük Magyarország  számára is megnyílt a lehetőség arra, hogy a kedvezőtlen éghajlati események által sújtott mezőgazdasági ágazatok sürgősségi pénzügyi támogatáshoz jussanak. A hazánk számára rendelkezésre álló keretösszeget 2026. április 30-ig kell kifizetni a fagykárt szenvedett kedvezményezettek részére. A kárt szenvedett gazdálkodók a megfelelő feltételek mellett a kárenyhítési alapból is a megszokott módon jutnak majd segítséghez – tette hozzá.

Az agrárminiszter emlékeztetett, hogy az elektronikus kárbejelentő felületre 2025. május 31-ig több mint 37 ezer hektárra, csaknem 6000 kárbejelentés érkezett. (AM Sajtóiroda)

