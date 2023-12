Reneszánsz életérzés főúri eleganciával: Boutique Hotel Gaia, Kecskemét

Small is beautiful – a kicsi, az csodálatos – tartja az angol mondás, amelynek igazságtartalmát Kecskemét belvárosában, a Boutique Hotel Gaia épületébe lépve is megtapasztalhatja az ember. Az egyedi szépségű, az olasz reneszánsz és a barokk stílusjegyeivel, valamint főúri eleganciájával páratlan kiállású butikhotel tökéletes hely azok számára, akik – üzleti céllal vagy magánemberként – olyan elegáns és egyedi luxuskörnyezetre vágynak, ahol minden a szépségről, a diszkrét nyugalomról és a kényelemről szól.

Kecskemét történelmi főutcájában, az elmúlt évtizedekben lepusztult patinás épület teljes felújításával és átalakításával született meg az az apró ékszerdoboz, amelynek minden egyes eleme egyedi alkotásként, magyar festőművészek, épületszobrászok kovácsmesterek, fafaragók és keramikusok munkájának eredményeként teremt páratlan és csodásan elegáns miliőt a „hírös városban”.

A Boutique Hotel Gaia már azzal is a diszkréciót szolgálja, hogy kaputelefonon kell bejelentkeznünk. A folyosón és a földszinti belső tereken pedig egy olyan különleges világ tárul elénk, amely az olasz reneszánsz és barokk festészet fénykorát idézi meg a modern kor utazóinak. A belső udvar csodás kerámiapadlóját szemlélve egy valóságos kis réten érezhetjük magunkat, amelynek ékessége az a mázas, egyedileg mintázott kerámiakút, amely a nádirigó motívumán keresztül idézi elénk a Kecskemét puszta élővilágát.

Ezt az élményvilágot teszi teljessé a szálloda – apró francia kastélyt idéző – faburkolatú halljának látványa, ahol nemcsak a parketta, de a teljes fal és az egyedi bútorzat is nemes fából, egyedileg faragott alkotás. A kandalló melegséget árasztó tüze mellett, az egyedileg tervezett szépséges csillár alatt, igazán elegáns környezetben élvezhetjük ki azt a nyugalmat, amit a zajos, rohanó világunkban a Boutique Hotel Gaia teremtett meg. Itt igazán elmélyülten lapozgathatjuk a könyvespolcról leemelt könyvet, vagy egy kényelmes fotelben elhelyezkedve, exkluzív környezetben beszélgethetünk a barátokkal, az üzletfelekkel egy jóleső ital mellett.

A mindössze 30 szobás Boutique Hotel Gaia azért is kiváló választás azoknak, akik üzleti céllal vagy magánemberként exkluzív szállást keresnek maguknak vagy üzletfeleiknek, mert az egyedi szolgáltatást nyújtó hotel az M5-ös sztrádán kevesebb, mint egyórányira van Budapesttől. Egyedi kialakítású, exkluzív szobái pedig úgy ígérnek tökéletes kikapcsolódást, valamint a home office-szal egyenértékű munkalehetőséget, hogy mindezt a világ zajából kiszakadva, mégis az egyik legdinamikusabban fejlődő nagyváros szívében garantálja. Ráadásul a „hírös város” központjában, a Boutique Hotel Gaia vendégei nyugodtan le is tehetik autójukat, hiszen a belváros szépségeit, vagy annak meghatározó üzleti helyszíneit gyalog is mindössze néhány perc alatt el tudják érni.

Miközben a „sportosabb” vendégek a jól felszerelt fitneszterem kardiogépein végezhetik a megszokott edzésmunkát, a hotel külön is kibérelhető privát finn szaunája a zavartalan relaxáció mellett a pihentető baráti programok színteréül is szolgál. Éppen úgy, ahogy az exkluzív, Chesterfield bőrbútorokkal és a művészi famunkával díszített fallal gazdagított biliárdszalon is a privát klub hangulatával várja azokat, akik szűk körben szeretnék kiélvezni a szabadidejüket.

A Boutique Hotel Gaiaban eltöltött időt a helyi termelők specialitásait is felsorakoztató fenséges reggeli teszi teljessé. Aki pedig egy különleges kávéra és mellé ízletes süteményre vágyik, semmiképpen ne hagyja ki a szálloda épületében lévő Macaron Kávéházat. Ez egy csodásan újjászületett, patinás helyszín azoknak, akik Kecskemét szívében, a nagypolgári elegancia világát élvezve szeretnék átélni a tradicionális kávéházi élményeket, egy valódi eszpresszókávé és kézműves sütemény vagy a kihagyhatatlan macaronok „társaságában”.

Aki pedig a privát utazását vagy az üzleti útját egy kellemes ebéddel vagy vacsorával szeretné megkoronázni, annak a butikhotel ingyenes transzfert biztosít a szállodához hasonló eleganciát és exkluzivitást ígérő 48 Étterembe Kecskemétre, ahol a friss és magas minőségű alapanyagokból elkészített ételek sorában a nemzetközi és a magyar konyha kedvencei mellett a régió legkedveltebb fogásai is felsorakoznak.

