Rentingo: az otthon start évekre befagyaszthatja a bérleti díjakat

Az Otthon Start Program tartós ársapkát húzott a budapesti albérletpiacra szeptember óta, amely 2026-ban és akár azt követően is korlátozhatja majd a bérleti díjak emelkedését – közölte a Rentingo bérbeadási platform.

Utoljára a koronavírus-járvány idején volt hasonlóan mozgalmas időszak az ingatlanpiacon: az átlagos bérleti díjak nem tudták áttörni a 250 ezer forintos “üvegplafont” az év első felében, majd a nyári albérletszezon elején meginduló élénkülést megtörte az Otthon Start Program bejelentése. Augusztusban hirtelen bezuhant a bérlők keresleti árszintje, amely azóta sem állt teljesen helyre, ősszel pedig, a kereslet visszaesésével egyidőben bővült a kínálat, megjelentek a piacon 3 százalékos hitellel befektetés céljából vásárolt lakások – írták.

A közlemény szerint a fővárosban hat hónapos folyamatos lemorzsolódást követően 2025 végére az átlagos kínálati bérleti díj tartósan 250 ezer forint alatt maradt, a keresleti árak pedig 220 ezer forint körül stabilizálódtak. Decemberben átlagosan 244 ezer forintot kértek egy kiadó lakásért a bérbeadók, miközben a bérlők 221 ezer forintot voltak hajlandók fizetni, így az árolló 10 százalékra szűkült.

A Rentingo elemzése szerint jövőre is az Otthon Start Program marad a budapesti albérletpiac legfontosabb alakító tényezője, az 1,5 millió forintos négyzetméterár pedig korlátozza a használt lakások felértékelődési potenciálját, ezáltal csökkenti a befektetési célú keresletet.

Az ingatlan-áremelkedési potenciál hiánya miatt inkább előtérbe kerül majd a bérleti hozam, ami a nyomott bérleti díjak miatt csak az otthon startos befektetők számára lehet vonzó, így a kínálati oldalon tartós ársapka alakul ki, amely évekig a “bérbeadókon maradhat“. Keresleti oldalon a választási évhez köthető jövedelmi javulás érezhetően stabilizálhatja a bérlők fizetőképességét, elsősorban az alsóbb árszegmensekben, de 250 ezer forintos szint felett továbbra is komoly kihívást jelent majd bérlőt találni – írták.

A Rentingo szerint a bérbeadók 2027-ben újabb negatív következményekkel szembesülhetnek, amikor a most induló építési projektek átadásai jelentős kínálatbővülést hozhatnak az amúgy is nyomás alatt lévő bérleti díjakra. (MTI)

Nyáron indul a Halms Hungary Miskolcon épülő üzemének első gyártóegysége

A debreceni székhelyű Halms Hungary Kft. tavaly 17,318 millió eurós nettó árbevételre tett szert, 2023-ban ez az érték 10,015 millió euró volt.
A NAV nevével visszaélve támadnak adathalász csalók

A NAV soha nem küld az adótartozás aktuális egyenlegéről, a rendezéséről, vagy az adó-visszatérítés lehetőségéről szóló tájékoztatást e-mailben vagy SMS-ben.
Moody's – A befektetési szint alatt Budapest

A Moody's Ratings szerint mindehhez társul a szolidaritási hozzájárulás ügyében a főváros és a kormány között fennálló viszály.
Decemberben átlagosan 244 ezer forintot kértek egy kiadó lakásért a bérbeadók, miközben a bérlők 221 ezer forintot voltak hajlandók fizetni, így az árolló 10 százalékra szűkült.
A debreceni székhelyű Halms Hungary Kft. tavaly 17,318 millió eurós nettó árbevételre tett szert, 2023-ban ez az érték 10,015 millió euró volt.
A NAV soha nem küld az adótartozás aktuális egyenlegéről, a rendezéséről, vagy az adó-visszatérítés lehetőségéről szóló tájékoztatást e-mailben vagy SMS-ben.
A Moody's Ratings szerint mindehhez társul a szolidaritási hozzájárulás ügyében a főváros és a kormány között fennálló viszály.
Decemberben átlagosan 244 ezer forintot kértek egy kiadó lakásért a bérbeadók, miközben a bérlők 221 ezer forintot voltak hajlandók fizetni, így az árolló 10 százalékra szűkült.
A debreceni székhelyű Halms Hungary Kft. tavaly 17,318 millió eurós nettó árbevételre tett szert, 2023-ban ez az érték 10,015 millió euró volt.
A NAV soha nem küld az adótartozás aktuális egyenlegéről, a rendezéséről, vagy az adó-visszatérítés lehetőségéről szóló tájékoztatást e-mailben vagy SMS-ben.
A Moody's Ratings szerint mindehhez társul a szolidaritási hozzájárulás ügyében a főváros és a kormány között fennálló viszály.
Oltári Múlt – "Nemzetközi elismerésben részesült az „Oltári Múlt" projekt pályázata

A nemzetközi zsűri finalistának minősítette a Szimmetria Alapítvány programigazgatója, dr. Börcsök Gizella által összeállított Sacred Past Project: Promotion of the Religious Heritage in the Carpathian Basin (Oltári Múlt Projekt: A szakrális örökség népszerűsítése a Kárpát-medencében) című pályázatot.
A tűzijátékok biztonságos használatára figyelmeztet a katasztrófavédelem

A tűzijátékokat december 31-én 18 órától január 1-jén 6 óráig, kizárólag szabadtéren - kertben vagy közterületen - lehet felhasználni, a társasházak ablakából vagy az erkélyről nem szabad indítani.
Ez vár jövőre a halasztott fizetésre: a BNPL-t is utoléri az EU-s szigor

Az -instacash és a milpay - a magyar BNPL-piac meghatározó szereplői - szerint a módosítás nem veszélyezteti a konstrukció jövőjét. A két vállalat már a kezdetektől fogva úgy fejlesztették ki a rendszerüket, hogy az lehetővé tegye az Fhtv. előírásainak való megfelelést
Kerüljön magyar virsli is a szilveszteri asztalra

Hiába az új fogyasztói trendek, az év utolsó napjaiban így is háztartások ezreinek kosarába kerül virsli hazánkban.
Készpénzmentes üzletek: lehetőség vagy vállalati kockázat?

A kereskedelemben egyre erősebben jelenik meg a készpénzmentes működés felé való elmozdulás, amelyet egyszerre mozgatnak technológiai újítások, vásárlói igények és vezetői döntések.
NGM: Magyarország pénzügyei rendezettek, a költségvetés stabil

Októberben (egy hónap alatt) a központi alrendszer 339,0 milliárd forint hiánnyal zárt, szemben az előző évi azonos havi 427,0 milliárd forintos hiánnyal.
10 újdonság, amit a magyar revolutosok megkaphatnak a közeljövőben

Érkeznek a hírek a sajtóban arról, hogy a Revolut megnyitotta a magyarországi fióktelepét.
Nem a párna a pénz legjobb helye az inflációban

Akciós bankbetétekkel rövid távon is kivédhető a pénzromlás
Decemberben átlagosan 244 ezer forintot kértek egy kiadó lakásért a bérbeadók, miközben a bérlők 221 ezer forintot voltak hajlandók fizetni, így az árolló 10 százalékra szűkült.

A debreceni székhelyű Halms Hungary Kft. tavaly 17,318 millió eurós nettó árbevételre tett szert, 2023-ban ez az érték 10,015 millió euró volt.
