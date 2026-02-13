Révész Máriusz: a kormány már 228 bringapark létrehozására adott támogatást

A kormány már 228 bringapark létrehozására adott támogatást, ebből mintegy 160 el is készült – mondta az aktív Magyarországért felelős államtitkár pénteken Mezőkövesden, a város új pumpapályájának átadásán.

Révész Máriusz ismertette: az ez évre kiírt pályázat keretében újabb 42 kerékpáros park kialakítását támogatják. Mire a 228 sportpálya elkészül, a beruházások összértéke meghaladja a 10 milliárd forintot. Tapasztalatai szerint a hasonló pályákat inkább gyerekek használják, a felnőttekben “van egy kis félelem” azokkal kapcsolatban.

Révész Máriusz egy futókör átadásán is részt vett Mezőkövesden, ahol nyomatékosította: a kormány kiemelt feladatának tekinti azt, hogy biztosítsa az embereknek a lehetőségeket a mozgásra. Hozzátette, a pumpapályákkal szemben a futópályákat “döntően a kicsit idősebbek használják“.

Eddig 55 futópálya létrehozását támogatta az aktív Magyarországért felelős államtitkárság, ebből ezidáig mintegy 40 épült meg. Akárcsak a pumpapályák, a futókörök esetében is a beruházás összegének akár a 60 százalékát finanszírozza a kormány.

Az államtitkár a tavaly elindított 21 napos kihívásról is beszélt, amelyben a résztvevőknek 3 hónapon keresztül minden munkanapon reggel 6 és fél 7 között lehetett futni. A kihívás idén márciusban újra elindul és egy városok közötti verseny is lesz, de a reggeli időszak mellett már este 6 és fél 7 között is lesz lehetőség a futásra.

A mezőkövesdi pumpapálya beruházásának összértéke 74 millió 258 ezer forint, amelyhez az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ (AMFK) 39 millió 998 ezer, az önkormányzat pedig 34 millió 259 ezer forintot biztosított. Elmondta, a 835 méter hosszú futópálya létrehozása 101 millió 850 ezer forintba került, melyhez az AMFK 48 millió, míg az önkormányzat 53 millió 850 ezer forinttal járult hozzá.