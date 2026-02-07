Hirdetés
Kezdőlap Gazdaság Robotkutyák álltak szolgálatba Bécsben
GazdaságHírek
No menu items!

Robotkutyák álltak szolgálatba Bécsben

Bódi Ágnes

© Wien Energie / Michael Horak

A Wien Energie, Bécs energiaszolgáltatója már 2023 óta használ robotkutyát erőművek üzemeltetésében, hogy a dolgozók munkáját megkönnyítse. Az első “Energy Dog” sikeréből tanulva most négy új kutyát állítanak szolgálatba.

2023-ban a Wien Energie vezette be először Európában a Boston Dynamics Spot robotját a mindennapi erőművi üzemeltetéshez. Az “Energy Dog” névre keresztelt robotkutya azóta több mint 4.000 ellenőrző körutat teljesített, 1.600 kilométert megtéve – nagyjából annyit, mintha Bécsből Párizsig sétált volna. A sétáláson kívül persze hasznos segítője is az ott dolgozóknak, többek között olyan kulcsfontosságú problémákat oldanak meg vele, amelyekkel a munkabiztonságot, a hatékonyságot és – akarva akaratlan – a munkaerőhiányt is csökkenthetik.

A robotok autonóm körutakat végeznek az adott létesítményen belül, valós időben elemzik a környezetüket, és azonnal jelzik az esetleges anomáliákat. A rutinellenőrzések velük így gyorsabbak, pontosabbak és teljesen dokumentáltak. Fontos kiemelni, hogy a robotkutyák nem az emberek helyett dolgoznak, hanem az emberek mellett: leveszik róluk a repetatív feladatokat, így a szakemberek a valóban kritikus munkára koncentrálhatnak.

A kezdeti sikerekből tanulva négy további mesterséges intelligenciával támogatott robotkutya csatakozik a robo-falkához és három helyszínen – Simmeringben, Donaustadtban és a Flötzersteig hulladékégetőben – segítik majd az üzemeltetést.

Hirdetés

Kapcsolódó cikkek

Cégvilág

Az Agentikus MI felkavarja a kereskedelmet: ilyen amikor a mesterséges intelligencia válogat, vásárol és fizet helyettünk

A következő nagy digitális forradalom küszöbén állunk. Pascal Kaufmann, a svájci Alpine AI startup alapítója szerint jövő karácsonyra már AI botok intézik majd a...
Tovább
Hírek

Szoftverapokalipszis a tőzsdén: az MI-pánik a vagyonkezelőkig ér

Az elmúlt napok egyik leglátványosabb piaci mozgását nem kamatemelés, nem geopolitikai konfliktus, hanem egy mesterségesintelligencia-fejlesztés indította el. Egy új MI-eszköz megjelenése elég volt ahhoz,...
Tovább
Cégvilág

A memóriacsip hiány miatt drágulhatnak az iPhone-ok? Az egész piac a döntésre vár.

Egyre nagyobb figyelem irányul arra, hogy az Apple miként reagál a globális memóriacsip hiányra, amely mostanra a mobiltelefon-piacot is elérte. A kérdés egyszerűnek tűnik,...
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Robotkutyák álltak szolgálatba Bécsben

Gazdaság
2023-ban a Wien Energie vezette be először Európában a Boston Dynamics Spot robotját a mindennapi erőművi üzemeltetéshez. Az "Energy Dog" névre keresztelt robotkutya azóta több mint 4.000 ellenőrző körutat teljesített, 1.600 kilométert megtéve – nagyjából annyit, mintha Bécsből Párizsig sétált volna.
Tovább

Az Agentikus MI felkavarja a kereskedelmet: ilyen amikor a mesterséges intelligencia válogat, vásárol és fizet helyettünk

Cégvilág
A következő nagy digitális forradalom küszöbén állunk. Pascal Kaufmann,...
Tovább

Szoftverapokalipszis a tőzsdén: az MI-pánik a vagyonkezelőkig ér

Hírek
Az elmúlt napok egyik leglátványosabb piaci mozgását nem kamatemelés,...
Tovább

A memóriacsip hiány miatt drágulhatnak az iPhone-ok? Az egész piac a döntésre vár.

Cégvilág
Egyre nagyobb figyelem irányul arra, hogy az Apple miként...
Tovább
Hirdetés

Hírek

Gazdaság

Robotkutyák álltak szolgálatba Bécsben

2023-ban a Wien Energie vezette be először Európában a Boston Dynamics Spot robotját a mindennapi erőművi üzemeltetéshez. Az "Energy Dog" névre keresztelt robotkutya azóta több mint 4.000 ellenőrző körutat teljesített, 1.600 kilométert megtéve – nagyjából annyit, mintha Bécsből Párizsig sétált volna.
Tovább
Cégvilág

Az Agentikus MI felkavarja a kereskedelmet: ilyen amikor a mesterséges intelligencia válogat, vásárol és fizet helyettünk

A következő nagy digitális forradalom küszöbén állunk. Pascal Kaufmann,...
Tovább
Hírek

Szoftverapokalipszis a tőzsdén: az MI-pánik a vagyonkezelőkig ér

Az elmúlt napok egyik leglátványosabb piaci mozgását nem kamatemelés,...
Tovább
Cégvilág

A memóriacsip hiány miatt drágulhatnak az iPhone-ok? Az egész piac a döntésre vár.

Egyre nagyobb figyelem irányul arra, hogy az Apple miként...
Tovább
Egészség-ügy

Olcsó fogyókúrás tabletta borzolja a kedélyeket: miért idegesek a befektetők?

Komoly hullámokat vetett az elhízás elleni gyógyszerek piacán, hogy...
Tovább
Cégvilág

Mesterséges intelligencia félelem rázza meg a magánpiacokat: mi van, ha a „biztos bevétel” mégsem biztos?

Az elmúlt években a magántőke- és magánhitel-befektetők egyik kedvenc...
Tovább
Hírek

Bevándorlás nélkül kisebb és eladósodottabb lenne a brit gazdaság

Jelentősen gyengébb pályára kerülne az Egyesült Királyság gazdasága a...
Tovább
Hírek

Meglepetésszerűen erősödik a német ipar: kilőttek a gyáripari megrendelések. Magyarországnak is jól jöhet.

Váratlanul erős növekedést mutattak a német feldolgozóipari megrendelések 2025...
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Hírek

Szoftverapokalipszis a tőzsdén: az MI-pánik a vagyonkezelőkig ér

Az elmúlt napok egyik leglátványosabb piaci mozgását nem kamatemelés, nem geopolitikai konfliktus, hanem egy mesterségesintelligencia-fejlesztés indította el. Egy új MI-eszköz megjelenése elég volt ahhoz,...
Tovább
Pénzvilág

Rekordadósság a leggazdagabb országokban: új kockázat a globális növekedésre

Évtizedeken át elsősorban a szegényebb és alacsonyabb jövedelmű országokat sújtotta a túlzott államadósság problémája, mára azonban a globális gazdasági stabilitást fenyegető kockázat egyre inkább...
Tovább
Hírek

Önálló márka, stratégiai szövetségesekkel: Magyarország két meghatározó Pénztára szintet lépett

Balról Kiss Imre Ervin, a Gondoskodás Egészségpénztár és a Gondoskodás Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának elnöke, Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója, Dr. Fedák István, a CIG...
Tovább
Hírek

EBRD: a részvényesek csaknem teljesen lejegyezték a tőkeemelést

Ez az EBRD harmadik részvényesi tőkeemelése a pénzintézet három és fél évtizedes történetében. Az EBRD 77 ország, valamint az Európai Unió és a EIB tulajdona.
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Robotkutyák álltak szolgálatba Bécsben

2023-ban a Wien Energie vezette be először Európában a Boston Dynamics Spot robotját a mindennapi erőművi üzemeltetéshez. Az "Energy Dog" névre keresztelt robotkutya azóta több mint 4.000 ellenőrző körutat teljesített, 1.600 kilométert megtéve – nagyjából annyit, mintha Bécsből Párizsig sétált volna.

A legnagyobb HR-szolgáltató az oktatásba fektet: segítik a vállalatokat a munkaerő képzésében, fejlesztésében

Oktatási akvizíciókkal erősít a Prohuman, saját képzési központtal segíti a munkaerőhiány kezelését.
© 2026 | www.azuzlet.hu