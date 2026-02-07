Robotkutyák álltak szolgálatba Bécsben

A Wien Energie, Bécs energiaszolgáltatója már 2023 óta használ robotkutyát erőművek üzemeltetésében, hogy a dolgozók munkáját megkönnyítse. Az első “Energy Dog” sikeréből tanulva most négy új kutyát állítanak szolgálatba.

2023-ban a Wien Energie vezette be először Európában a Boston Dynamics Spot robotját a mindennapi erőművi üzemeltetéshez. Az “Energy Dog” névre keresztelt robotkutya azóta több mint 4.000 ellenőrző körutat teljesített, 1.600 kilométert megtéve – nagyjából annyit, mintha Bécsből Párizsig sétált volna. A sétáláson kívül persze hasznos segítője is az ott dolgozóknak, többek között olyan kulcsfontosságú problémákat oldanak meg vele, amelyekkel a munkabiztonságot, a hatékonyságot és – akarva akaratlan – a munkaerőhiányt is csökkenthetik.

A robotok autonóm körutakat végeznek az adott létesítményen belül, valós időben elemzik a környezetüket, és azonnal jelzik az esetleges anomáliákat. A rutinellenőrzések velük így gyorsabbak, pontosabbak és teljesen dokumentáltak. Fontos kiemelni, hogy a robotkutyák nem az emberek helyett dolgoznak, hanem az emberek mellett: leveszik róluk a repetatív feladatokat, így a szakemberek a valóban kritikus munkára koncentrálhatnak.

A kezdeti sikerekből tanulva négy további mesterséges intelligenciával támogatott robotkutya csatakozik a robo-falkához és három helyszínen – Simmeringben, Donaustadtban és a Flötzersteig hulladékégetőben – segítik majd az üzemeltetést.