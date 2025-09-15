Kezdőlap Hírek Rossz állapotú BKV-buszokon utazunk? Százból hatvan BKV-busz állapota kritikus
Rossz állapotú BKV-buszokon utazunk? Százból hatvan BKV-busz állapota kritikus

Százból hatvan BKV-busz állapota kritikus, a főváros nem tudja garantálni a biztonságos utazást a tömegközlekedési eszközökön – jelentette ki a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium (KTM) parlamenti államtitkára hétfői sajtótájékoztatóján.

Latorcai Csaba felidézte, a BKV-autóbuszok nyári “tömeges kigyulladása” után azonnali, szúrópróbaszerű, majd átfogó vizsgálatot rendelt el Budapest Főváros Kormányhivatala, annak érdekében, hogy kiderüljön: alkalmasak-e a buszok a mindennapos, biztonságos használatra.

Az első vizsgálat a múlt hétvégén lezárult, és “lesújtó eredményt hozott” – közölte, hozzátéve: a BKV-buszokon nincs érdemi karbantartás, és ezzel szemben fel fog lépni a kormányhivatal.

Közölte továbbá, arra utasították Sára Botond főispánt, Budapest Főváros Kormányhivatalának vezetőjét, hogy hozzon létre egy honlapot, amelyen közérdekű bejelentésként fogadnak fotókat az autóbuszok állapotáról.

Latorcai Csaba arra kérte a fővárosiakat, hogy a [email protected] címre küldjenek fényképeket – rendszámmal együtt – , ha úgy ítélik meg, hogy nem alkalmas biztonságos utazásra az a busz, amellyel közlekednek. Latorcai Csaba kérdésre válaszolva azt mondta: nem járható út, hogy hitelből vegyenek új buszokat, mert a főváros már így is hitelképtelen.

Első körben negyven buszt ellenőriztek, amelyek negyedét azonnal ki kellett vonni a forgalomból, mert nem feleltek meg a jogszabályi előírásoknak, a buszok negyede átment a vizsgán, a buszok fele esetében pedig valamilyen hiányosságot állapítottak meg – ismertette.

Az azonnali vizsgálat eredménye alapján rendelt el egy átfogó vizsgálatot is, amely valamennyi buszra kiterjed. A forgalomban lévő 1200 buszból eddig 106-ot vizsgáltak meg, ezek 60 százalékát ki kellett vonni a forgalomból vagy 30 napos határidővel vissza kellett rendelni szemlére – tudatta.

Sára Botond a feltárt tipikus műszaki problémák között a fékrendszer, a gumiabroncsok és a kormánymű meghibásodását, valamint a váltóból és motorból való olajszivárgást említette. A főispán aggasztónak nevezte, hogy tíz buszból mindössze négy felel meg ma a előírásoknak.

Kiemelte, a vizsgálattal nem cél a tömegközlekedés ellehetetlenítése, ezért olyan időpontokra időzítik az ellenőrzéseket, amikor az érintett busz amúgy sem járna. A vizsgálat elhúzódó lesz, várhatóan több hónapot igénybe vesz – jegyezte meg.

Sára Botond kitért arra is, hogy a BKV nem tudja bemutatni a buszok tűzvédelmi vizsgálatának jegyzőkönyveit, ezért feltételezhető, hogy nem is történt ilyen vizsgálat. Sok buszon porral oltó készülék sem áll rendelkezésre – fűzte hozzá.

“A célunk az, hogy a budapesti utasok a lehető legnagyobb biztonságban tudjanak utazni” – mondta.

