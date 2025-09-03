Kezdőlap Gazdaság Rossz hírünk van! Nem mindenki tud majd 10 százalékos önerővel Otthon Start...
GazdaságHírek
No menu items!

Rossz hírünk van! Nem mindenki tud majd 10 százalékos önerővel Otthon Start hitelt felvenni

AzÜzlet.hu

Illusztráció: Bigstock

Az Otthon Start hitel fontos előnye, hogy akár 10 százalékos önerővel is igényelhető. Nagyon úgy tűnik azonban, hogy ez nem mindenki számára lesz elérhető! Ez sok házaspárnak okozhat például nehézséget. 

A szakma már várta, így legfeljebb az időzítése okozhatott meglepetést a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet módosításának. Azért volt várható, mert a szeptember 1-jén elindult Otthon Start hitelnek két fontos előnye van: a legfeljebb 3 százalékos fix kamat és az, hogy a hitel akár 10 százalék önerővel is felvehető. Ugyanakkor a most módosított rendelet eredeti szövege szerint a 10 százalékos önerő kizárólag azon 41 év alattiak számára lett volna elérhető, akik az első lakásukat vásárolnák meg jelzáloghitellel.

Az eredeti rendeletben ez szerepelt:

…az ingatlanra alapított jelzálogjog fedezete mellett nyújtott forinthitelnél és pénzügyi lízingnél a kitettség hitelkérelem elbíráláskori értéke nem haladhatja meg az ingatlan forgalmi értékének 90%-át, amennyiben a hitelkérelem benyújtásának napjáig az ügyfél, illetve adóstársak esetén az ügyfelek még nem töltötték be a 41. életévüket, és a) egyikük sem rendelkezett lakásban 50%-ot elérő tulajdoni hányaddal, vagy b) kizárólag olyan lakástulajdonnal rendelkeztek, amely – a tulajdoni hányad mértékétől függetlenül – jogszabályon alapuló haszonélvezeti joggal terhelt.

Vagyis, hiába indult el szeptember 1-jén az Otthon Start hitel, az akkor még hatályos MNB rendelet alapján 10 százalékos önerővel kizárólag a 41 évesnél fiatalabb első lakásvásárlók vehették fel azt.

A szeptember 2-án hatályba lépő módosítás ezen a helyzeten javított azzal, hogy kikerült a jogszabályból a 41 éves korhatár.

Még mindig nem mindenki veheti fel hitelt 10 százalék önerővel!

Ugyanakkor megmaradt az a két bekezdés, ami alapján a 10 százalékos önerő feltétele továbbra is az, hogy az igénylőnek – vagy igénylőknek – nem volt lakásban 50 százalékot elérő tulajdoni hányada. (Továbbra sem számít a jogszabályon alapuló haszonélvezeti jog.)

Ez azért érdekes, mert az Otthon Start program szabályait rögzítő kormányrendelet szerint az igénylőnek – együttes igénylőknél legalább a pár egyik tagjának – 50 százalékot meghaladó tulajdoni hányada nem lehetett az elmúlt 10 évben belterületi lakóingatlanban.

…a kölcsön akkor is igényelhető, ha az igénylő a kölcsön iránti kérelem benyújtásának időpontjában és a benyújtását megelőző tíz éven belül egyidejűleg legfeljebb egy belterületi lakóingatlanban legfeljebb 50 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkezett.

További könnyítés itt az is, hogy nem minden minősül saját tulajdonú belterületi lakóingatlannak:

  1. Olyan belterületi lakóingatlanban rendelkezik valaki tulajdonjoggal, amely haszonélvezettel terhelten került a tulajdonába, és az érintett lakóingatlanban a kölcsön iránti kérelem benyújtásakor is ugyanazon haszonélvező lakik, mint amikor hozzá került.
  2. Volt tulajdonjoga az elmúlt 10 évben eladott belterületi lakóingatlanban, de a tulajdoni hányadra eső vételár nem haladta meg a 15 millió forintot.
  3. Jelenleg van tulajdonjoga belterületi lakóingatlanban, de a tulajdoni hányad értékbecslő által megállapított forgalmi értéke nem haladja meg igényléskor a 15 millió forintot.
  4. Volt tulajdonjoga az elmúlt 10 évben olyan belterületi lakóingatlanban, amelynek lebontását az építésügyi hatóság elrendelte vagy engedélyezte.

Ez azt jelenti, hogy az MNB rendelete még mindig sokkal szigorúbb, emiatt előfordulhat, hogy valaki felveheti az az Otthon Startot, ám a 10 százalékos önerő már nem érhető el a számára.

Vagyis Otthon Start akár egy meglévő 50 százalékos lakástulajdonnal is felvehető, ez azonban már kizárja a 10 százalékos önerőt, amihez 50 százalékot nem elérő tulajdoni hányada lehet csak valakinek.

Sok házaspárt érinthet a rendeletek összehangolatlansága

Az, hogy a hitelfedezeti arányokról szóló MNB rendelet szerint nem vehet fel 10 százalékos önerővel lakáshitet az, akinek 50 százalékot elérő lakástulajdona van vagy volt, leginkább a házasokat érintheti. Sok házaspár ugyanis fele-fele arányban tulajdonosa a közös lakásuknak, ami az Otthon Start szempontjából nem is probléma.

A hitelfedezeti arányokról szóló rendelet alapján azonban ők csak minimum 20 százalékos önerővel juthatnak hitelhez. Például egy 80 millió forintos lakás megvételéhez nem lesz elegendő 8 millió forint, hanem minimum 16 millió forintra lesz szükség.

A 10 százalékos önerőre jogosultak köre tehát jelentősen leszűkült, várhatóan az Otthon Startot igénylők kisebb része tudja majd a hitelt így felvenni. A BiztosDöntés.hu szakértői szerint főleg azok, akik valóban az első saját tulajdonukat vásárolnák meg. Számukra egyébként is az önerő előteremtése lehet a legnagyobb kihívás.

Kapcsolódó cikkek

Gazdaság

Júliusban a vendégek száma 1,9 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit

2025 júliusában a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken közel 2,5 millió vendég mintegy 6,7 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 1,9 százalékkal több, a vendégéjszakáké 1,4 százalékkal kevesebb volt az egy évvel korábbinál - jelentette szerdán a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).
Tovább
Gazdaság

Magyar milliók indulhatnak Dubaj felé a 3%-os hitel ellenére

Szeptembertől indul a 3%-os lakáshitel az Otthon Start Program részeként, ami sokaknak könnyebbséget jelenthet az otthonteremtésben. Befektetési célú vásárlás esetén azonban már nem ennyire egyértelmű az előny – hívja fel a figyelmet Szabó Kinga Judit, a Manara Properties vezérigazgatója. Szerinte a magyar piacon a bérletidíj-hozam gyakran nem haladja meg a 3%-os hitelkamatot, ezzel szemben Dubajban 8–10%-os hozam is elérhető, miközben az ingatlanokat 0%-os kamattal, részletfizetésre lehet megvásárolni, és nem utolsó szempont, hogy a fejlesztés időszaka alatt akár 30%-os értéknövekedés is realizálható.
Tovább
Hírek

Kiderült, mikor jön a jubileumi, 10. Zsolnay Fényfesztivál!

2026 nyarán Pécs ismét a fények fővárosává válik: július 2–5. között rendezik meg a 10. Zsolnay Fényfesztivált, Magyarország legnagyobb fényünnepét. A négy nap alatt a mediterrán hangulatú belváros különleges programokkal telik meg: látványos fényfestések és mapping verseny, a várost bejáró Fény Útja installációk, egyedi tűzzsonglőr produkciók, valamint változatos utcaművészeti és zenei programok várják a látogatókat.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Rossz hírünk van! Nem mindenki tud majd 10 százalékos önerővel Otthon Start hitelt felvenni

Gazdaság
Az Otthon Start akár egy meglévő 50 százalékos lakástulajdonnal is felvehető, ez azonban már kizárja a 10 százalékos önerőt, amihez 50 százalékot nem elérő tulajdoni hányada lehet csak valakinek.
Tovább

Júliusban a vendégek száma 1,9 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit

Gazdaság
2025 júliusában a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken közel 2,5 millió vendég mintegy 6,7 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 1,9 százalékkal több, a vendégéjszakáké 1,4 százalékkal kevesebb volt az egy évvel korábbinál - jelentette szerdán a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).
Tovább

Az erdészeti kutatások számítanak a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás kulcsának

Agrár
Nemzetközi viszonylatban is komoly érdeklődésre tartanak számot azok a kísérletek, amelyek az őshonos fafajok déli származásainak hazai viselkedését vizsgálják.
Tovább

Magyar milliók indulhatnak Dubaj felé a 3%-os hitel ellenére

Gazdaság
Szeptembertől indul a 3%-os lakáshitel az Otthon Start Program részeként, ami sokaknak könnyebbséget jelenthet az otthonteremtésben. Befektetési célú vásárlás esetén azonban már nem ennyire egyértelmű az előny – hívja fel a figyelmet Szabó Kinga Judit, a Manara Properties vezérigazgatója. Szerinte a magyar piacon a bérletidíj-hozam gyakran nem haladja meg a 3%-os hitelkamatot, ezzel szemben Dubajban 8–10%-os hozam is elérhető, miközben az ingatlanokat 0%-os kamattal, részletfizetésre lehet megvásárolni, és nem utolsó szempont, hogy a fejlesztés időszaka alatt akár 30%-os értéknövekedés is realizálható.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Gazdaság

Rossz hírünk van! Nem mindenki tud majd 10 százalékos önerővel Otthon Start hitelt felvenni

Az Otthon Start akár egy meglévő 50 százalékos lakástulajdonnal is felvehető, ez azonban már kizárja a 10 százalékos önerőt, amihez 50 százalékot nem elérő tulajdoni hányada lehet csak valakinek.
Tovább
Hírek

Kiderült, mikor jön a jubileumi, 10. Zsolnay Fényfesztivál!

2026 nyarán Pécs ismét a fények fővárosává válik: július 2–5. között rendezik meg a 10. Zsolnay Fényfesztivált, Magyarország legnagyobb fényünnepét. A négy nap alatt a mediterrán hangulatú belváros különleges programokkal telik meg: látványos fényfestések és mapping verseny, a várost bejáró Fény Útja installációk, egyedi tűzzsonglőr produkciók, valamint változatos utcaművészeti és zenei programok várják a látogatókat.
Tovább
Agrár

Több pályázati lehetőséggel is támogatja az agrártárca a díszkertészeket

A díszkertészek munkájukkal élhetőbbé, szebbé és jobbá teszik világunkat, az ágazat szereplői ezért is számíthatnak a kormány támogatására.
Tovább
Gazdaság

BÉT – Kisebb emelkedéssel indulhat a kereskedés a tőzsdén az elemző szerint

Kisebb pozitív korrekcióval indulhat a szerdai kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője szerint. A BÉT részvényindexe, a BUX 903,74 pontos, 0,87 százalékos csökkenéssel 102 809,42 ponton zárt kedden.
Tovább
Egészség-ügy

Uniós támogatással készült útmutató befektetőknek, hogy fellendüljön a közép-kelet-európai egészségügyi innováció

Az EU támogatásával megvalósuló Healthy Investment Central and Eastern Europe (HICEE) projekt keretében most egy olyan útmutató jelent meg, amely kézzelfogható segítséget nyújt a nemzetközi befektetőknek ahhoz, hogy felfedezzék a régióban rejlő, eddig kiaknázatlan lehetőségeket.
Tovább
Hírek

Megnyílik Bécs energiasemleges sportközpontja, a Sport Arena Wien

A második kerületben található, korszerű létesítmény egész napos, ingyenesen látogatható családi programokkal várja az érdeklődőket.
Tovább
Hírek

1,5 billió forint! Mindenki szegényházi a Premier League átigazolási szezonja mellett. Itt megnézheti a számokat.

Illusztráció:premierleague.com  Az európai futball átigazolási piaca 2025 nyarán újabb rekordokat...
Tovább
Gazdaság

Már az összes budapesti fiókban lehet készpénzért vásárolni állampapírt

A Magyar Államkincstár 1,1 millió értékpapír- és Start-számlával rendelkező ügyfele idén eddig rekordforgalmat bonyolított le mind online, mind a fiókokban. Szeptemberig közel 360 ezren keresték fel személyesen a kincstár fiókjait, ami 6,3 százalékkal haladja meg az előző év azonos időszakát
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Pénzvilág

Az Otthon Start indulása miatt is új MNB szabályok az ingatlan- és jelzáloghitelpiacon

A Magyar Nemzeti Bank a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan átfogóan áttekintette a hazai ingatlan- és jelzáloghitelezést érintő makroprudenciális eszközeit (vagyis azokat a szabályokat, amelyek...
Tovább
Hírek

Az egészségpénztár is segítheti az iskolakezdést

A szolgáltatás mostantól az éven belül bármikor igényelhető, megszűnt az a szabály, hogy a vásárlási számlát csak a tanév kezdete előtt, illetve a vége után legfeljebb 15 nappal állíttathatták ki.
Tovább
Gazdaság

Bővül a Magyar Államkincstár online állampapír-értékesítése

Új, azonnali és biztonságos fizetési lehetőséggel bővül a Magyar Államkincstár online értékesítési rendszere: a WebKincstárban és a MobilKincstárban mostantól QVIK fizetéssel is vásárolhatnak állampapírt az ügyfelek.
Tovább
Hírek

Kamatdöntés – Egyhangúlag szavazott az alapkamatról az MNB Monetáris Tanácsa júliusban

A július 22.-i döntés alapján a jegybanki alapkamat 6,50 százalék maradt.
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Rossz hírünk van! Nem mindenki tud majd 10 százalékos önerővel Otthon Start hitelt felvenni

Az Otthon Start akár egy meglévő 50 százalékos lakástulajdonnal is felvehető, ez azonban már kizárja a 10 százalékos önerőt, amihez 50 százalékot nem elérő tulajdoni hányada lehet csak valakinek.

Júliusban a vendégek száma 1,9 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit

2025 júliusában a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken közel 2,5 millió vendég mintegy 6,7 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 1,9 százalékkal több, a vendégéjszakáké 1,4 százalékkal kevesebb volt az egy évvel korábbinál - jelentette szerdán a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).
© 2025 | www.azuzlet.hu