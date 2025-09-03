Rossz hírünk van! Nem mindenki tud majd 10 százalékos önerővel Otthon Start hitelt felvenni

Az Otthon Start hitel fontos előnye, hogy akár 10 százalékos önerővel is igényelhető. Nagyon úgy tűnik azonban, hogy ez nem mindenki számára lesz elérhető! Ez sok házaspárnak okozhat például nehézséget.
A szakma már várta, így legfeljebb az időzítése okozhatott meglepetést a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet módosításának. Azért volt várható, mert a szeptember 1-jén elindult Otthon Start hitelnek két fontos előnye van: a legfeljebb 3 százalékos fix kamat és az, hogy a hitel akár 10 százalék önerővel is felvehető. Ugyanakkor a most módosított rendelet eredeti szövege szerint a 10 százalékos önerő kizárólag azon 41 év alattiak számára lett volna elérhető, akik az első lakásukat vásárolnák meg jelzáloghitellel.
Az eredeti rendeletben ez szerepelt:
…az ingatlanra alapított jelzálogjog fedezete mellett nyújtott forinthitelnél és pénzügyi lízingnél a kitettség hitelkérelem elbíráláskori értéke nem haladhatja meg az ingatlan forgalmi értékének 90%-át, amennyiben a hitelkérelem benyújtásának napjáig az ügyfél, illetve adóstársak esetén az ügyfelek még nem töltötték be a 41. életévüket, és a) egyikük sem rendelkezett lakásban 50%-ot elérő tulajdoni hányaddal, vagy b) kizárólag olyan lakástulajdonnal rendelkeztek, amely – a tulajdoni hányad mértékétől függetlenül – jogszabályon alapuló haszonélvezeti joggal terhelt.
Vagyis, hiába indult el szeptember 1-jén az Otthon Start hitel, az akkor még hatályos MNB rendelet alapján 10 százalékos önerővel kizárólag a 41 évesnél fiatalabb első lakásvásárlók vehették fel azt.
A szeptember 2-án hatályba lépő módosítás ezen a helyzeten javított azzal, hogy kikerült a jogszabályból a 41 éves korhatár.
Még mindig nem mindenki veheti fel hitelt 10 százalék önerővel!
Ugyanakkor megmaradt az a két bekezdés, ami alapján a 10 százalékos önerő feltétele továbbra is az, hogy az igénylőnek – vagy igénylőknek – nem volt lakásban 50 százalékot elérő tulajdoni hányada. (Továbbra sem számít a jogszabályon alapuló haszonélvezeti jog.)
Ez azért érdekes, mert az Otthon Start program szabályait rögzítő kormányrendelet szerint az igénylőnek – együttes igénylőknél legalább a pár egyik tagjának – 50 százalékot meghaladó tulajdoni hányada nem lehetett az elmúlt 10 évben belterületi lakóingatlanban.
…a kölcsön akkor is igényelhető, ha az igénylő a kölcsön iránti kérelem benyújtásának időpontjában és a benyújtását megelőző tíz éven belül egyidejűleg legfeljebb egy belterületi lakóingatlanban legfeljebb 50 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkezett.
További könnyítés itt az is, hogy nem minden minősül saját tulajdonú belterületi lakóingatlannak:
- Olyan belterületi lakóingatlanban rendelkezik valaki tulajdonjoggal, amely haszonélvezettel terhelten került a tulajdonába, és az érintett lakóingatlanban a kölcsön iránti kérelem benyújtásakor is ugyanazon haszonélvező lakik, mint amikor hozzá került.
- Volt tulajdonjoga az elmúlt 10 évben eladott belterületi lakóingatlanban, de a tulajdoni hányadra eső vételár nem haladta meg a 15 millió forintot.
- Jelenleg van tulajdonjoga belterületi lakóingatlanban, de a tulajdoni hányad értékbecslő által megállapított forgalmi értéke nem haladja meg igényléskor a 15 millió forintot.
- Volt tulajdonjoga az elmúlt 10 évben olyan belterületi lakóingatlanban, amelynek lebontását az építésügyi hatóság elrendelte vagy engedélyezte.
Ez azt jelenti, hogy az MNB rendelete még mindig sokkal szigorúbb, emiatt előfordulhat, hogy valaki felveheti az az Otthon Startot, ám a 10 százalékos önerő már nem érhető el a számára.
Vagyis Otthon Start akár egy meglévő 50 százalékos lakástulajdonnal is felvehető, ez azonban már kizárja a 10 százalékos önerőt, amihez 50 százalékot nem elérő tulajdoni hányada lehet csak valakinek.
Sok házaspárt érinthet a rendeletek összehangolatlansága
Az, hogy a hitelfedezeti arányokról szóló MNB rendelet szerint nem vehet fel 10 százalékos önerővel lakáshitet az, akinek 50 százalékot elérő lakástulajdona van vagy volt, leginkább a házasokat érintheti. Sok házaspár ugyanis fele-fele arányban tulajdonosa a közös lakásuknak, ami az Otthon Start szempontjából nem is probléma.
A hitelfedezeti arányokról szóló rendelet alapján azonban ők csak minimum 20 százalékos önerővel juthatnak hitelhez. Például egy 80 millió forintos lakás megvételéhez nem lesz elegendő 8 millió forint, hanem minimum 16 millió forintra lesz szükség.
A 10 százalékos önerőre jogosultak köre tehát jelentősen leszűkült, várhatóan az Otthon Startot igénylők kisebb része tudja majd a hitelt így felvenni. A BiztosDöntés.hu szakértői szerint főleg azok, akik valóban az első saját tulajdonukat vásárolnák meg. Számukra egyébként is az önerő előteremtése lehet a legnagyobb kihívás.