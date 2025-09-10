SAFE hitelkeretéből 16,2 milliárd eurónyi forrás támogathatja Magyarország védelmi beszerzéseit és beruházásait

A SAFE, az európai biztonsági cselekvési eszköz hitelkeretéből 16,2 milliárd eurónyi forrás, vagyis több mint 6300 milliárd forint támogathatja Magyarország védelmi beszerzéseit és beruházásait, ez a lengyel és francia igény után a harmadik legnagyobb, a teljes hitelkeret több mint 10 százaléka – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) az MTI-vel.

A közlemény szerint hazánk földrajzi elhelyezkedése, a régióban betöltött stabilizáló szerepe, valamint elkötelezett NATO- és EU-tagsága alapján indokolt és megalapozott a SAFE forrásokból való jelentős részesedés.

A program a honvédelmi képességek fejlesztése és a hazai védelmi ipar dinamizálása mellett a magyar gazdaság megerősítéséhez, valamint a költségvetés kamatkiadásainak csökkentéséhez is érdemben hozzájárulhat – írták.

A SAFE program ugyanis a piaci finanszírozási lehetőségekhez képest várhatóan mintegy 200 bázisponttal kedvezőbb kamattal kínál fokozatosan felvehető hitelt, ami hosszú távon évi több tíz-, majd százmilliárd forintos kamatmegtakarítást jelenthet az államháztartás számára- tették hozzá.

2025. május 29-én hatályba lépett a SAFE (Security Action for Europe) létrehozásáról szóló rendelet. A SAFE egy közösségi szintű sürgősségi intézkedés, hatálya 5 évre (2025-től 2030. december 31-ig) szól. A program keretében az Európai Bizottság kedvező kamatozású hitelt nyújt a tagállamoknak védelmi beszerzésekre és beruházásokra összesen 150 milliárd euró értékben-közölte az MTI.

A SAFE célja, hogy sürgős és jelentős mértékű beruházásokat finanszírozzon az európai védelmi technológiai és ipari bázisban (EDTIB). Ez magában foglalja a gyártási kapacitás bővítését, a védelmi felszerelések rendelkezésre állásának biztosítását, valamint a jelenlegi képességbeli hiányosságok orvoslását – mindezzel hozzájárulva az EU védelmi felkészültségének növeléséhez.

A hitelt az új beszerzések és beruházások finanszírozására lehet felhasználni, ugyanakkor a megvalósításhoz legalább egy másik tagállam vagy a rendeletben jelzett harmadik állam részvétele is szükséges, bár a SAFE speciális körülmények fennállása esetén lehetővé teszi olyan beszerzések finanszírozását is, amelyeket csak egy tagállam hajt végre – áll a közleményben.

A forrást felhasználni kívánó tagállamoknak november 30-ig úgynevezett Védelmi Ipari Beruházási Tervet kell készíteniük és benyújtaniuk a Bizottságnak. A Bizottság által készített értékelés és a Tanács döntése után köthető meg a hitelszerződés, várhatóan a jövő év elején – tették hozzá. Az NGM hangsúlyozza: a forráslehívás egyszerre szolgálja a pénzügyi stabilitás és a biztonságpolitikai megerősítés céljait.

A kormány változatlanul kiemelt figyelmet fordít Magyarország védelmi képességeinek fejlesztésére, miközben továbbra is elkötelezett a fiskális fegyelem fenntartása mellett. Ennek érdekében a kormány négy szabályt tart szem előtt: a hiánynak évről évre csökkennie kell, az államadósságnak fenntartható pályán kell maradnia., nem szabad visszakerülni a túlzottdeficit-eljárás alá, az elsődleges egyenlegnek pedig nullaközeli szinten kell maradnia – tudatta az NGM.