Sajátfejlesztésű E-mentes hústermék családdal jön Magyarországra a Bertis

A sepsiszentgyörgyi termékfejlesztők munkáját dicséri az az Európában is ritkaságszámba menő új E-mentes termékcsalád, amellyel a magyar piacon is hamarosan megjelenik a piacvezető erdélyi húsüzemek közé tartozó Bertis csoport.

A Kovászna és Hargita megyében 80 százalékos, Erdély többi részén 20-30 százalékos piaci részesedéssel rendelkező, 1992-ben alapított Bertis csoport 3 éve, Székelycsemege márkanévvel jelent meg Magyarországon.

„Célunk sosem az volt, hogy a magyarországi szereplők versenytársai legyünk, hanem az, hogy egy olyan termékcsaláddal egészítsük ki az itteni választékot, amely kuriózumként hozza el a tradícionális erdélyi ízeket Magyarországra – fejtette ki Berszány Tibor a Bertis cégcsoport tulajdonosa.”

Hozzátette: a magyarországi, mohácsi húsüzemből vásárolt alapanyagból Székelyföldön, a tradícionális erdélyi receptek alapján, keményfa füstöléssel készülnek termékeik. A kontrolált ipari körülmények között ugyanakkor több is kézi munkával kerül előállításra: a natur juhbélbe például kézzel töltik a virslit. Ennek is köszönhető, hogy a kisebb élelmiszerláncok mellett már több nagy hipermarket polcaira is felkerültek termékeik Magyarországon.

„Mivel azt látjuk, hogy Európában is egyre többen szenvednek a különféle ételallergiától, miközben a tudatos táplálkozás is mind szélesebb körben hódít, kutató-fejlesztő csapatunk az elmúlt években az E-adalékanyag mentes, növényi kivonatú természetes alapanyagokkal tartósított hústermékek kifejlesztését tűzte célul. Így született meg az a Pista bá, E-mentes termékcsalád, amely Romániában is jelzi a termék székely eredetét. A hagyományos kolbászok, szalámik után pedig hamarosan érkeznek azok az E-mentes mangalica és szarvas szalámik, amelyek a hagyományos erdélyi ízvilág újabb szeletét hozzák vissza a mába”– mondta Berszány Tibor. Kiemelve, hogy a cégcsoport romániai és magyarországi sikere tette lehetővé, hogy a sepsiszentgyörgyi és a gyergyószentmiklósi üzemeikben ma már több, mint ezer, székelyföldi embernek biztosítanak stabil munkalehetőséget.