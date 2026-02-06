Segíthetik a nemzeti zöldvagyon megőrzését – Erdészeti Klímaadaptációs Fórum

Erdeink fennmaradását biztosítják és a gyakorlati erdőgazdálkodók számára nyújtanak támpontot a most elkészülő, hosszú távú stratégiai cselekvési tervek – mondta Mocz András, az Agrárminisztérium erdőkért felelős helyettes államtitkára csütörtökön, a FEHOVA keretében rendezett vadgazdálkodás témájú szakmai konferencián.

Előadásában hangsúlyozta, a több mint száz szakértő részvételével működő Erdészeti Klímaadaptációs Fórum célja, hogy az idei évben az erdőgazdálkodás alkalmazkodását elősegítő klímaadaptációs stratégia és cselekvési terv készüljön, amely gyakorlati, jogi és szakpolitikai eszközökkel segíti az erdők hosszú távú fennmaradását és gyarapodását, valamint a szénmegkötést, a biodiverzitás megőrzését és növekedését. Hozzátette: kiemelt feladat, hogy létrejöjjön egy önálló, természet-helyreállítási rendelet is, amely a nemzeti zöldvagyon elvárt fenntartását szolgálja.

A fórum 8 munkacsoportjában gyakorlati erdőgazdálkodók, kutatók, oktatók, természetvédelmi és vízügyi szakemberek, igazgatási szereplők és az érdekképviseletek vesznek részt. Külön szakértői csoportok foglalkoznak a felmerülő erdészeti vízgazdálkodási, szakmai és gazdasági elemzési, monitorozási és nyilvántartási, vadgazdálkodási, szaporítóanyag gazdálkodási, fejlesztéspolitikai és szabályozási kérdésekkel.

Mocz András kiemelte, az éghajlatváltozás jelentősen hat a termőhelyekre, sebessége százszorosa annak, mint amivel eddig a fafajaink találkoztak, az erdei ökoszisztémák természetes alkalmazkodási képessége nem képes ezt követni, különösen sérülékennyé téve az egyes erdei ökoszisztémákat.

Az éghajlatváltozás jelenleg tapasztalt hatásai közül a legfontosabbak közt szerepel, az erdőtalajok vízháztartásának romlása, a csökkenő produktum, a növekvő erdőkárok, a csökkenő széntárolás és alkalmazkodó képesség mindezek hatásaként pedig a kevesebb minőségi feldolgozható faanyag. Hangsúlyozta, az új környezeti tényezők mellett új társadalmi igények is felmerülnek, olyan hangokkal is találkozunk, amelyek egész egyszerűen a gazdálkodást tartják magának a problémának. Ezért munkánk során kiemelt célunk, hogy a megfelelő szabályozás megteremtése a társadalmi elvárások figyelembe vételével történjen – tette hozzá a helyettes államtitkár. (Agrárminisztérium)