Self storage. Önkiszolgáló mini raktárak segítik a lakásfelújítást, a költözést

A lakásfelújításhoz adott hárommilliós állami támogatás új lendületet adhat a kis alapterületű, önkiszolgáló raktározás, a self storage üzletágnak – állítja Forgács Krisztián, a legnagyobb szereplőnek számító, zöld üzemelésre váltott Euro Mini Storage Hungária Kft. ügyvezetője.

„Az elhúzódó pandémia és különösen a kijárási korlátozás az ingatlanpiaci mozgásokat lekövető önkiszolgáló raktározás piacát is negatívan érintette. Az ingatlanpiac visszaesése miatt csökkenő mobilitás mellett az sem könnyített a helyzeten, hogy a kis és középvállalkozások jórésze is nehéz helyzetbe került és ahol tudta csökkentette kiadásait. Ami a télen amúgy is visszaeső raktározási igényeket még jobban visszafogta” – elemez Forgács Krisztián.

Aki szerint a különösen Amerikában népszerű, de Európában is rohamosan terjedő „self storage” vagyis önkiszolgáló raktározás a társadalmi mobilitás fontos kiszolgálója. Amire leginkább a felújításoknál, családi költözéseknél és a kisebb cégek raktározási igényeinek kielégítésére van szükség.

„Ügyfeleink 60-70 százaléka magánszemély – ők elsősorban a lakásfelújítások és a költözés során veszik igénybe kis alapterületű, önkiszolgáló raktárainkat, ami az átmeneti helyzetben könnyen elérhető megoldást jelent a nagyobb bútorok, holmik tárolására. Mellettük elsősorban a KKV szektor cégei a partnereink, akiknek nem éri meg a tároláshoz nagyobb irodát, vagy nagy raktárat bérelni” – magyarázza az ügyvezető.

„Sok cég például itt tárolja a könyvelési anyagait, vagy éppen azokat az eszközeit, reklám anyagait, amelyekre nem mindig van szükség, de amikor kell, akkor létfontosságú, hogy azonnal kéznél legyenek.”

Forgács Krisztián ugyanakkor már most érzékeli, hogy a lakásfelújításhoz nyújtott 3 millió forintos állami támogatás az önkiszolgáló raktározás piacát is megmozgatja, hiszen a lassan beinduló nagyobb munkálatok során meg kell oldani a nagyobb bútorok költségtakarékos tárolását. Az Euro Mini Storage Hungária ezért úgy alakította ki a biztonságos, szinte steril megőrzést biztosító épületet, hogy a mindössze 1 m2 -től a 29 m2-es át akár 300 négyzetméteres önkiszolgáló raktárig, a legkülönfélébb igényekre reagálni tudjanak.

Az ügyvezető szerint cégük a legmodernebb technológiák – például riasztók – használata mellett a zöld szemlélet mellett is elkötelezte magát.

A közelmúltban így került 50 Kw órás napelem az M5-ös bevezetőjénél álló épület tetejére, miközben a belső térben LED-es lámpatestekre váltották a világítást. Ezzel az épület energiaellátását már 90 százalékban zöld energia biztosítja. A következő lépés pedig az elektromos töltők felszerelése és egy elektromos autó üzembeállítása lesz a zölddé váló önkiszolgáló miniraktárban.