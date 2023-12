Semmelweis appja életeket menthet

A bajban lévő szülőknek nyújt segítséget a Semmelweis HELP nevű weboldala és applikációja abban, hogy mit tegyenek gyermekeik betegsége vagy balesete esetén. Pontos tájékoztatást nyújtva, hogy mikor kell az ügyeletre, kórházba menni, vagy miként enyhíthetők otthon a tünetek.

A Magyarországon egyedülálló fejlesztés a Semmelweis Egyetem gyermekorvosai és kommunikációs szakemberei által létrehozott tudásbázison alapul, ami több, mint 220 gyermekbetegséget tartalmaz – fejtette ki Kovács Eszter a Semmelweis Egyetem sajtókommunikációs igazgatóhelyettese, a Semmelweis HELP projektvezetője.

– Az alkalmazás ötlete 2008-ban fogalmazódott meg, amikor édesanya lettem. Akkor tapasztaltam meg én is a saját bőrömön, hogy a gyermek megbetegedésekor mennyire kétségbeesett pillanatokat tud átélni egy szülő. Ekkor kezdett el formálódni a gondolat, hogy az egyre nagyobb teret hódító internetet miképpen lehetne a szülők támogatásának szolgálatába állítani úgy, hogy onnan megbízható segítséget kapjanak az ilyen helyzetekben. Később született meg az az ötlet, hogy a mai életformához igazodva ez egy applikáció is lehetne, illetve weboldal, az idősebbek számára, akik inkább asztali számítógépet használják az applikációk helyett – fejti ki Kovács Eszter.

– Manapság a felhasználó számára az a legnagyobb nehézség, hogy miként tudja kiszűrni azt, hogy melyik a fontos, melyik a lényegtelen, illetve melyik a hiteles és melyik a valótlan tartalom. Az egyértelmű, hogy a Semmelweis applikációban csak hiteles tartalom szerepel. De az orvosi szakmai háttér megteremtése mellett miként találták ki, hogy milyen tartalmak szerepeljenek?

– 2006 óta dolgozom a Semmelweis Egyetemen, ahol a kezdetektől a sajtókommunikációs területtel foglalkozom, ennek kapcsán az orvosi tudást fordítjuk le a laikusok nyelvére ugyanis minden héten sajtóanyagokat adunk ki az egészségmegőrzéssel kapcsolatban. Ennek egy továbbfejlesztett változata, hogy rövid oktatóvideókat készítünk pl. a sebkötözésről, a vérhigító beadásáról, vagy az újszülöttgondozás helyes lépéséről. Azt tapasztaltuk, hogy a gyermekgyógyászattal kapcsolatos információk rendkívül népszerűek, a nézettségi, olvasottsági mutatók különösen annak fényében beszédesek, hogy ezek mögött nincs marketing büdzsé, nem költünk semmit a népszerűsítésére. Így is napok, hetek alatt több százezres nézettséget tudtunk elérni ezekkel az egészségügyi edukációs videótartalmainkkal, miközben tavaly például az RSV betegséggel kapcsolatos sajtóanyagunk is kimagasló kattintásszámot ért el.

Ezért javasoltam azt rektor úrnak, hogy miközben az egyetem portfoliójában szinte minden orvosi szakterület megtalálható, mégis a gyerekgyógyászat legyen az első szakterület a Semmelweis HELP kapcsán, amit feldolgozunk. Az engedélyével így kértem fel együttműködésre dr. Krivácsy Péter urat, aki az egyetem gyermekklinikájának sürgősségi osztályát vezeti. A két éves munka során több szakmai határvonalat is meg kellett húzni, az egyik ezek közül, Péter javaslatára, hogy az akut helyzetekre és betegségekre fogunk koncentrálni. Tehát a krónikus betegek kezelésében semmiképpen sem szeretnénk ilyen módon beleszólni, hiszen ezeknek a pácienseknek megvan a szakorvosuk, és ebbe a kommunikációba nem szeretnénk bezavarni. A fő cél így az volt, hogy a sürgősségi, akut helyzetekben segítsük a szülők döntését.

– Hogyan született meg az együttműködés más szakmai szervezetekkel?

– Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés Egészségügyi Intézet még a publikáció előtt validálta az applikáció tartalmát. Óriási lendületet adott a munkánkhoz az ő szakmai elismerésük. Miután egy sajtótájékoztatón bemutattuk a nyilvánosságnak az alkalmazásokat, az Országos Mentőszolgálat (OMSZ), a Magyar Orvosi Kamara és a Magyar Gyermekorvosok Társasága is azonnal nagyon pozitívan reagált, ők is hírt adtak róla, mint hiánypótló alkalmazásról. Az OMSZ vezetőjének az egyik javaslata pedig volt, hogy a rendszert kössük össze a surgosségi.hu weboldallal, amelynek hasonló a célja, és egy irányítószám beírásával megmondja, hogy az érdeklődő közelében hol lehet ügyeletet találni. Közben a hozzánk beérkező felhasználói igények is erre ösztönöztek minket, ezért már ez a funkció is elérhető az alkalmazásokból, vagyis ha a tünetellenőrzés végén az a javaslat jön ki, hogy a szülők induljanak el egy sürgősségire, akkor egy gombnyomással elérik az ügyeletkeresőt. A surgossegi.info oldalról pedig elérik a tünetellenőrző weboldalunkat a felhasználók. Az együttműködés révén így mindkét oldal felhasználói több információt és segítséget kaphatnak.

– Milyen mértékig, és milyen tartalmakkal fejlesztik tovább a rendszert?

– Már elkezdtük a felnőtteknek szóló szülészet-nőgyógyászati és a felnőtt háziorvosi modulok elkészítését is. Itt az egyik legnagyobb kihívás, ahol szakterületi kompetenciák találkoznak. A nőgyógyászat és a gyerekgyógyászat közötti átfedések esetében például hány éves kor az, amikor a terhesség, mint gyanú egyáltalán felmerülhet? Itt mérlegre kell tennünk a gyermekgyógyászok és a nőgyógyászok szakmai tapasztalatát, hogy nem ismerjük a felhasználó szociális hátterét, de azt is, hogy nem szeretnénk feleslegesen megijeszteni a szülőket, ugyanakkor ha fennáll egy fiatalkori várandóság gyanúja, akkor jobb, ha mielőbb szakszerű orvosi segítséget kap az érintett család. A szakmai tartalmat egyébként folyamatosan fejlesztik az orvosaink, így az applikációból és a weboldalból is elérhető tudástár is folyamatosan fejlődik. Ez a funkció az összes, a Semmelweis HELP-ben található betegség és helyet (pl. állati harapás, rovarcsípés, allergia) leírását és kezelési útmutatóját is tartalmazza. A célunk, hogy a Semmelweis HELP mobil és a webalkalmazás segítségével ellenőrzött forrásból származó, hiteles és közérthető információhoz jussanak az érintettek.

Érsek M. Zoltán