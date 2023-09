Mentavill Expo: a lakossági piac bezuhant az ipari megrendelések nem csökkennek a villanyszerelőknél

Az épitőipari visszaesés, a lakásépítések számának csökkenése a villanyszerelők számára is olyan kihívást jelent, amelyre naprakész piacismerettel és a megszokottól eltérő üzletpolitikával lehet csak eredményesen reagálni. Ezt tartotta a szeptember közepén megrendezett Mentavill Expo legnagyobb üzenetének Mentes Zsolt a Mentavill ügyvezető igazgatója.

A lakossági épületvillamossági piac vezető üzletlánca, a Mentavill a kétévente megrendezett Mentavill Expoval is azt bizonyítja, hogy közvetlen fogyasztói elérés mellett a vállalatok közötti,úgynevezett B2B (business to business) piacon is erőteljesen érdekelt. Ennek szellemében a közel 50 kiállító részvételével zajló rendezvény a partner villamossági szaküzletekben dolgozó eladók és a villanyszerelők – valamint a szakipari tanulók -, számára sorakoztatta fel a legújabb villanyszerelési eszközöket és technológiákat. Ebben az újdonság ezúttal az volt, hogy az ország minden tájáról 950 látogatót regisztráló eseményre a villanyszerelők is meghívást kaptak.

„A villanyszerelők szerepe a korábbinál is jobban felértékelődött a covid alatti építkezések során és a mostani építőipari visszaesés időszakában azzal, hogy ők állnak közvetlen kapcsolatban a megrendelővel. Ezért is kulcsfontosságú, hogy a villanyszerelők naprakész tudással és széles piacismerettel rendelkezzenek a maguk területén”- magyarázza Mentes Zsolt. Aki elmondta: miközben a kiállítói visszajelzések alapján a villanyszerelők rendkívül nyitottak és érdeklődőek voltak, közülük többen azt is jelezték, hogy az Expon, a már futó munkáikra is megtalálták a megoldást.

A beszélgetésekből emellett az derült ki, hogy a jelenlegi helyzetben az új szabványok mellett az energiaelosztás és az energiafelhasználás optimalizálása, valamint a munkavégzés hatékonyságát segítő megoldások számítanak a legnagyobb érdeklődést kiváltó területnek.

Az Expo kapcsán Mentes Zsolt azt is kiemelte, hogy az eseményen résztvevő villanyszerelők nagy többsége továbbra is elégedett a megrendelések számával, miközben az is egyértelmű, hogy miként a nehezebb piaci helyzetekben mindig, most is felértékelődik a minőség.

Emellett az is látszik, hogy a szűkülő piacon, ha új megbízásokhoz akarnak jutni, a villanyszerelőknek is gyakran a korábbinál jobban meg kell mutatniuk magukat a piacon. Már csak azért is, mert miközben a lakossági piac jelentősen visszaesett, az ipar továbbra is zavartalanul működik és újabb megrendeléseket kínál a villanyszerelőknek. Akiknek tudása, vevői elismertsége azért is jelentősen felértékelődött, mert a mai technológiai szinten egy-egy feladat akár többféleképpen és többféle termékkel is megoldható, amelyek közül a megrendelő, a mesterember ajánlására választja ki azt, amit végül szeretne.

És bár a klasszikus áruhiány már a múlté, a jól felkészült villanyszerelő azzal is tisztában van, hogy az alternatívaként kínálkozó termékek közül melyik az, amit a lehető leggyorsabban meg lehet szerezni és be lehet építeni.

Érsek M. Zoltán