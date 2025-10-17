Kezdőlap Agrár Soha ennyi forrás nem jutott a magyar vidékre
AgrárHírek
No menu items!

Soha ennyi forrás nem jutott a magyar vidékre

AzÜzlet.hu

Fotó: AM Sajtó

Közel négyszázezer pályázatot támogatott, több mint 2942 milliárd forint uniós és hazai forrásból az előző uniós költségvetési ciklusban meghirdetett Vidékfejlesztési Program, aminek utolsó támogatásait az idén év végéig fizetjük ki. Ezzel megvalósítottuk a rendszerváltás óta eltel időszak legnagyobb volumenű vidékfejlesztési programját – jelentette ki Viski József agrár- és vidékfejlesztési támogatásokért felelős államtitkár a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. „Vidék Konferencia 2025” című rendezvényén.

Az államtitkár kiemelte, hogy a Vidékfejlesztési Program nem csupán egy támogatási ciklus soron következő programja volt, hanem jövőbe mutató beruházások összessége, amik alapvetően járultak hozzá a magyar vidék élhetőségéhez és fejlődéséhez, és nem utolsó sorban a hazai élelmezésbiztonság erősítéséhez. „Ennek az időszaknak a stratégiai célja a vidék népességmegtartó képességének fokozása érdekében a vidéki életkörülmények javítása volt. Sőt, jelentős elmozdulás következett be az agrárium szerkezetét illetően, hiszen a magasabb hozzáadott értékű termékek előállítása került fókuszba” – tette hozzá.

Viski József szerint a kormány intézkedései folytán soha ekkora forráskihelyezés nem történt, soha ennyi nyertes pályázat nem volt korábban a vidékfejlesztési felhívásokhoz kapcsolódóan, mint 2021 és 2023 között. Ezek a források jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy hatékonyabbá és ellenállóbbá váljanak az agrárvállalkozások a természeti és gazdasági környezet változékonysága közepette. A gazdálkodók számára a jelenlegi uniós ciklusban is egyedülálló lehetőségek vannak fejlesztéseik, beruházásaik megvalósításához, miközben a termelői likviditás erősítése sem marad el. Előlegfizetés, támogatott hitelkonstrukciók, kamatköltség támogatás segítik a termelőket.

Kitért arra is, hogy a 2023-tól induló agrártámogatási időszakban, a 80 százalékos hazai társfinanszírozásnak köszönhetően, összesen 5651 milliárd forint áll a gazdák rendelkezésére. Ebből a kormány döntése alapján 3153 milliárd forintot lehet felhasználni agrár-vidékfejlesztési célokra, hogy folytatódhasson a jövőbe mutató beruházások időszaka. Hosszabb távon pedig ragaszkodni kell ahhoz, hogy a következő uniós ciklusban is ugyanez az önálló kétpilléres közös agrárpolitika folytatódjon. Ugyanis jelenleg az uniós vezetők álláspontja az, hogy ezt meg kell szüntetni, az agrárforrásokat pedig be kell olvasztani az közös uniós büdzsébe. Ez Magyarország számára elfogadhatatlan, hiszen ellehetetleníti az agráriumot és a vidéket egyaránt – tette hozzá. (AM Sajtóiroda)

Kapcsolódó cikkek

Építőipar

Zöld utat kaptak a fontos közlekedési projektek

Az építési és közlekedési miniszter által benyújtott előterjesztések alapján a kormány több jelentős közlekedési és infrastrukturális fejlesztés megvalósítását támogatja - jelentette be hivatalos Facebook-oldalán az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) .
Tovább
Bank

Az MNB feljelentést tett a Szabadság téri székház felújítása ügyében

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) feljelentést tett a Szabadság téri székház felújításával összefüggésben felmerült hűtlen kezelés, hanyag kezelés, csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt.
Tovább
Gazdaság

Napi 250 millió köbméterrel nőtt a Mol részvételével kitermelt kurdisztáni gázmező teljesítménye

A Pearl Petroleum 1,1 milliárd dolláros gázbővítési projektje (KM250) keretében az iraki Kurdisztán régióban (KRI) található Khor Mor létesítményben megkezdődött a gáz kereskedelmi értékesítése.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Soha ennyi forrás nem jutott a magyar vidékre

Agrár
Közel négyszázezer pályázatot támogatott, több mint 2942 milliárd forint uniós és hazai forrásból az előző uniós költségvetési ciklusban meghirdetett Vidékfejlesztési Program, aminek utolsó támogatásait az idén év végéig fizetjük ki.
Tovább

Orbán Viktor: A következő Máért a magyar választások után lesz majd

Gazdaság
Ezeknek az országoknak nem minden kérdésben esik egybe az érdekük, de a legfontosabb stratégiai kérdésekben összehangolhatóak az érdekeik - mondta.
Tovább

Zöld utat kaptak a fontos közlekedési projektek

Építőipar
Az építési és közlekedési miniszter által benyújtott előterjesztések alapján a kormány több jelentős közlekedési és infrastrukturális fejlesztés megvalósítását támogatja - jelentette be hivatalos Facebook-oldalán az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) .
Tovább

Az MNB feljelentést tett a Szabadság téri székház felújítása ügyében

Bank
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) feljelentést tett a Szabadság téri székház felújításával összefüggésben felmerült hűtlen kezelés, hanyag kezelés, csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Agrár

Soha ennyi forrás nem jutott a magyar vidékre

Közel négyszázezer pályázatot támogatott, több mint 2942 milliárd forint uniós és hazai forrásból az előző uniós költségvetési ciklusban meghirdetett Vidékfejlesztési Program, aminek utolsó támogatásait az idén év végéig fizetjük ki.
Tovább
Építőipar

Zöld utat kaptak a fontos közlekedési projektek

Az építési és közlekedési miniszter által benyújtott előterjesztések alapján a kormány több jelentős közlekedési és infrastrukturális fejlesztés megvalósítását támogatja - jelentette be hivatalos Facebook-oldalán az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) .
Tovább
Bank

Az MNB feljelentést tett a Szabadság téri székház felújítása ügyében

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) feljelentést tett a Szabadság téri székház felújításával összefüggésben felmerült hűtlen kezelés, hanyag kezelés, csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt.
Tovább
Gazdaság

Napi 250 millió köbméterrel nőtt a Mol részvételével kitermelt kurdisztáni gázmező teljesítménye

A Pearl Petroleum 1,1 milliárd dolláros gázbővítési projektje (KM250) keretében az iraki Kurdisztán régióban (KRI) található Khor Mor létesítményben megkezdődött a gáz kereskedelmi értékesítése.
Tovább
Gazdaság

Rekordszinten az arany és az ezüst ára

Történelmi csúcsra erősödött az arany és az ezüst jegyzése unciánként a New York-i tőzsde fémrészlegében (Comex) csütörtökön kora reggel.
Tovább
Energia

Nincs B terv – gyakorlati segítség a hulladék csökkentéséhez

A hulladékprobléma napjaink egyik legégetőbb környezeti kihívása. Évente több milliárd tonna szemét keletkezik világszerte, amelynek jelentős része kezelés nélkül mérgezi a környezetet .
Tovább
Hírek

Szállodai klíma, a rejtett veszélyforrás: szakértői tanácsok utazóknak

Rossz szag és zaj jelezheti a problémás klímaberendezést a hotelekben
Tovább
Agrár

Egyre több gazda lát lehetőséget a sütőtöktermesztésben

Tovább bővült a sütőtök termőterülete, egyre több gazda lát lehetőséget az aszálytűrő, alacsony költség mellett termelhető sütőtökben. Az idei szezon már elkezdődött, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet (FruitVeB) körképe szerint a legfinomabb sütőtököt továbbra is közvetlenül a termelőknél érdemes keresni, a személyes vásárlás mellett pedig akár már a világhálón is rendelhető az őszi csemege.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Hírek

Tisztázzuk a vagyonadó terveket: ma egymilliárdosnak lenni már nem akkora szó, mint tíz éve

Ma már nagyjából 7000-10.000 magyar rendelkezik legalább 1 milliárd forintos klasszikus pénzügyi vagyonnal, 30.000 fő rendelkezik egymilliárdot meghaladó teljes vagyonnal, számuk pedig 2030-ra ötödével nőhet.
Tovább
Pénzvilág

Oda az MBH kapcsolat, de marad a régi gondoskodás

Megújul a Gondoskodás Egészség- és Nyugdíjpénztár – megszűnik az MBH-val való együttműködés A mai nap első híre az volt, hogy az MBH Bank felülvizsgálta és...
Tovább
Hírek

Csodánkra jár a világ: a vagyonosodás tempójában világcsúcs ütemet diktálunk, a Blochamps prognózisa már 2019-ben előre látta

A Blochamps Capital szakembere arra figyelmeztet, hogy a hazai vagyonosodás üteme nemzetközi összevetésben is kiemelkedő
Tovább
Hírek

Fiatalok tízezrei adósodtak el 2025 első felében – több százan máris bajba kerültek

A munkáshitelek rövid időn belül megugró aránya a késedelmes állományon belül azt sejteti, hogy a konstrukció sérülékeny ügyfélkört vonz, így a gyors felfutás mellett gyorsan a törlesztési nehézségek válhatnak a legfőbb problémává.
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Soha ennyi forrás nem jutott a magyar vidékre

Közel négyszázezer pályázatot támogatott, több mint 2942 milliárd forint uniós és hazai forrásból az előző uniós költségvetési ciklusban meghirdetett Vidékfejlesztési Program, aminek utolsó támogatásait az idén év végéig fizetjük ki.

A céges tudás és a természet randevúja a Gyilkos-tónál

A sikeres konferenciák egyik titka a megfelelő helyszín. Olyan környezet, amely egyszerre nyújt professzionális hátteret a tudásmegosztáshoz és különleges élményt a résztvevőknek. A Gyilkostó...
© 2025 | www.azuzlet.hu