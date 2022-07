Soha nem volt ilyen mély és összetett energiaválság szélén a világ

Tovább súlyosbodhat energiaellátás globális szűkössége, amely már eddig is bénító hiányt idézett elő, és az áram, valamint az üzemanyagok drágulását eredményezte – jelentette ki a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) ügyvezető igazgatója egy globális energiafórumon.

“A világ még soha nem volt tanúja ilyen mélységű és összetettségű energiaválságnak. Lehet, hogy még nem láttuk a legrosszabbat. Ez az egész világot érinti” – mondta Fatih Birol az ausztráliai Sydneyben.

Az egész energiarendszer felbolydult, miután Oroszország – az akkori legnagyobb olaj- és földgázexportőr, illetve a nyersanyagok egyik fő kitermelője – februárban megszállta Ukrajnát – mondta Birol. Az emelkedő árak világszerte megemelik a gáztartályok feltöltésének, az otthonok fűtésének és az ipar energiaellátásának költségeit, növelve az inflációs nyomást és halálos tüntetésekhez vezetve Afrikától Srí Lankáig.

Birol szerint az 1970-es évek olajválságaihoz hasonlóan – amelyek az üzemanyag-hatékonyság hatalmas növekedését és az atomenergia fellendülését idézték elő – a világon gyorsabbá válhat a tisztább energiára való átállást ösztönző kormányzati politikák elfogadása. Addig is az olaj- és gázellátás biztonsága továbbra is kihívást jelent majd Európa és más régiók számára is – mondta.

“Ez a tél Európában nagyon-nagyon nehéz lesz. Ez komoly aggodalomra ad okot, és ennek komoly következményei lehetnek a világgazdaságra nézve”

– hangsúlyozta Birol a Bloomberg beszámolója szerint.