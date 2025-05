Sok tízezer forinttal csábítják a bankok a diákokat

Díjmentes számlavezetés, bankkártya mellé több tízezer forintos ajándékot kaphatnak azok a diákok, akik most nyitnak újonnan bankszámlát. A ballagási pénzeket megéri bankszámlán tartani, a fesztiválok is egyre inkább készpénzmentesek ma már – írja a Bank360.hu.

A gimnazisták már elballagtak, az általános iskolásokra is hamarosan sor kerül, a gyerekek egy része pedig ilyenkor a szülőktől, rokonoktól kisebb-nagyobb életkezdési támogatást is kap készpénz formájában. A diákok egy része már tudja, mire költse ezeket az összegeket, más részük viszont még kivár, tovább gyűjtöget, vagy később, a nyaralás, fesztiválszezon idején akarja csak felhasználni a pénzt.

Ami biztos, praktikus a számukra bankszámlát nyitni, ennek több előnye is van. A pénz nagyobb biztonságban van, mintha egy kisdiák készpénzben hordaná magával, a gyerek megtanulja, hogyan használja a bankkártyát, a mobilbankot, sőt még a rendszeres megtakarításra is inspirálhatnak a mobilbanki alkalmazások. Az aggódó szülők is jobban tudják követni a gyerek pénzügyeit, ha bankszámláról fizet a diák, láthatják, mikor, hol vásárolt, kinek utalt át pénzt. Az is biztos, hogy illegális árucikkeket, szolgáltatásokat egyetlen kíváncsi kamasz sem fog tudni bankkártyával kifizetni – magyarázzák a Bank360.hu szakértői.

Raiffeisen Bank: akár 60 ezer forintot is bezsebelhetsz

A diákszámlák előnye, hogy a számlavezetési díj általában nulla forint, emellett számos szolgáltatás van még, ami díjmentes. A Raiffeisen Bank Yelloo számlacsomagjában 0 forint a havidíj, feltétel nélkül, 0 forint az első éves kártyadíj, díjmentes az online utalás 50 000 forintig, és igényelni lehet a díjmentes készpénzfelvételt is havi 150 ezer forintig. Ha a diák vállalja, hogy egy évig hűséges ügyfele marad a banknak, 30 ezer forint jóváírást is kaphat, emellett mindössze öt darab, legalább 2000 forint értékű kártyás vásárlásra van szükség.

További pénzt lehet szerezni azzal is, ha rendszeresen vásárol a diák a kártyával. A bank 10 százalékot, de legfeljebb 30 ezer forintot ír jóvá a kártyás vásárlások után. A kedvezmény a számlanyitás hónapját követő 3. hónap 6. munkanapjáig fizetett vásárlásokra érvényes, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy májusi számlanyitás esetén a visszatérítés az augusztus 8-ig bankkártyával fizetett összeg után jár.

OTP: 30 ezer és plusz pénz az ajánlásért

Szintén díjmentes szolgáltatásokkal csábít az OTP. A Junior számlát választó ügyfelek díjmentes számlavezetés mellett ingyen kapják a bankkártyát is, és nem csak az első évben. Igényelhető a díjmentes készpénzfelvétel, és az átutalások díjmentességét is havi 100 ezer forintig biztosítja a bank, amennyiben a Junior E-utalás elem is aktív. Az OTP-nél is jár most akciósan 30 ezer forintos jóváírás az új ügyfeleknek, amit a számlához tartozó Perselyükbe utal a bank. Emellett meglévő ügyfélként is lehet jutalmat szerezni, ha meggyőzik az ismerőseiket, hogy számlát nyissanak. Azok az ügyfelek, akik ajánlják a számlacsomagot másnak, 10 ezer forintot kapnak, és azok is megkapják ezt a kedvezményt, akik ajánlás alapján választották a bankot. A jóváírás akkor történik meg, ha az ajánlott megnyitotta a számlát és teljesítette a jóváírás feltételeit.

Gránit Bank: 40 ezer forint jár a számlanyitásért

A Gránit Bank még egy tízezressel megfejelte az OTP ajánlatát. A fiatalok a banknál 40 ezer forint jóváírást kaphatnak új ügyfélként, az ajánlásokért pedig további 10-10 ezer forint jár. A 40 ezer forintos ajándék a szelfis számlanyitást választó ügyfeleknek jár, és 50 ezer forintos bankon kívüli jóváírást is elvár a bank 60 napon belül, emellett több kártyás vásárlást is le kell bonyolítani hozzá.

UniCredit Bank: 35 ezer forint jutalom

Az UniCreditnél 35 ezer forint a jutalma az új számlát nyitó fiatalnak, ha teljesíti az akciós feltételeket. Ennél a banknál is elvárják a bankkártya igénylését, a mobilbank használatát, és azt, hogy tranzakciókat is végezzen a diák a számláján. Ez lehet vásárlás és átutalás is. A számlavezetés itt is díjmentes, és az első éves kártyadíjat is elengedik, a második évben is féláron van a bankkártya. A bank Diákszámla Zéró csomagjának az ajánlásával további pénzre lehet szert tenni, egy ajánlásért 15 ezer forintot ad a bank, ha az ajánlott fél megnyitotta a számlát és minden feltételnek eleget tesz.

Az Erste 40 ezret és akár befektetési alapot is ad

Az Erste is igyekszik rálicitálni a konkurensekre. Az új diákszámlás ügyfelek a banknál 40 ezer forint jóváírást kaphatnak, ezért cserébe legalább kétéves hűséget vár el a bank. Bankkártyát is kell igényelni, amivel vásárolni kell, sőt a digitális tárcához (pl. Google Pay, Apple Pay) is hozzá kell adni a kártyát. 18 év felett további feltétel az online számlanyitás, ugyanakkor ez a korosztály, ha rendszeresen takarékoskodik, további 40 ezer forintot kereshet most. Ehhez értékpapírszámlát kell nyitniuk, amelyre rendszeresen, havonta fizetnek be. A jóváírást befektetési jegyek formájában kapják meg a takarékoskodó fiatalok.

Efott-bérlet a CIB-től

A CIB Bank ECO ForYou diákszámlájához is jár ajándék a fiataloknak a díjmentes számlavezetés mellé. A diákok egyhetes bérletet kaphatnak az Efott fesztiválra, ha számlát nyitnak a bankban – érdemes sietni azonban, mert a fesztiválbérletet csak az első 1000 diákszámlát nyitó fiatal kapja meg. Az akció feltétele még, hogy engedélyezzék az üzleti célú megkereséseket, igényeljenek egy bankkártyát, amivel vásárolnak is egy hónapon belül legalább 5 ezer forint értékben. Ha egy diák egyébként is szeretne menni az Efottra, megérheti ezt a számlát választani, hiszen az ajándék értéke meghaladja a 30 ezer forintot.

K&H: 40 ezer forint és koncertjegy féláron

A K&H-nál is a bulizás került a fókuszba, de ajándék pénz is jár a fiataloknak. Életkortól és a számlára érkező utalások összegétől függően 20 ezer vagy 40 ezer forint jóváírást kaphatnak a fiatalok. A 40 ezer forinthoz 50 ezer forintnyi jóváírás kell, vásárolni kell bankkártyával, használni kell tranzakciókra a mobilbankot, és Kate-tel is beszélni kell. Ez a kedvezmény persze tovább növelhető, ha a diák elmegy a Budapest Parkba bulizni. Minden héten az első 500 diákszámlát nyitó fiatal ugyanis féláron vásárolhat jegyet a park koncertjeire.

Fejhallgatót ad a Magnet Bank

Becsületkasszás a számlavezetés a Magnet Banknál a diák ügyfelek számára. Ha nem akarnak, nem fizetnek számlavezetési díjat, de fizethetnek is maximum 1000 forintot a számlavezetésért. A bankkártyának azonban havidíja van, és több szolgáltatás is fizetős, ami más banknál legalább egy bizonyos összeghatárig díjmentes. A számlanyitó fiatalok itt sem maradnak ajándék nélkül: egy Mojo Dynamite fülhallgatót kaphatnak ajándékba.