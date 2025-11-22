Sokba kerülnek az új ügyfelek: egyre több ajándékpénzt fizetnek a bankok

Az Erste most 40 ezer forint egyszeri jóváírást ad az online számlanyitás után, ha az ügyfél bankkártyát is igényel, és teljesíti az egyéb feltételeket is. Az Otthon Start hitel igénylését most 200 ezer forinttal honorálja a bank, ami további, összesen 160 ezer forinttal egészülhet ki, ha pár igényli a kölcsönt és mindketten számlát is nyitnak, illetve törlesztésvédelmi- és vagyonbiztosítást is kötnek. A babaváró hitelnél 150 ezer forint kedvezményt ad az Erste, ha a maximális hitelösszeget kérik az igénylők, és mindketten aktívan használják a helyben vezetett számlájukat.