Spar Magyarország: 5 milliárdos üzletfejlesztés, 1111,6 milliárdos forgalom

Összesen 1111,6 milliárd forint forgalmat ért el 2024-ben a SPAR Magyarország, ez 4,8%-os növekedést jelent az előző évhez képest. A vállalat több mint 5 milliárd forintot fordított üzlethálózata fejlesztésére, ebből két új áruházat nyitott és tizenhatot modernizált. Ezek mellett jelentős technológiai fejlesztések történtek a bicskei és perbáli Regnum Húsüzemekben, valamint a vállalat üllői, kényelmi termékeket gyártó üzemében.

A tavalyi évet a kiskereskedelmi szektorban továbbra is nehézségek jellemezték, így a SPAR Magyarország különösen büszke arra, hogy több tekintetben is sikeres volt a 2024-es esztendő számára. A vállalat folytatta a megkezdett utat: a vásárlók magas színvonalú kiszolgálását, amely évről-évre számos fejlesztést hív életre. Emellett több beruházást valósított meg a SPAR és az üzletlánc franchise-hálózata is bővült. A teljes SPAR-családhoz 2024.12.31-én 652 áruház tartozott: ebből 282 SPAR szupermarket, 29 City SPAR szupermarket, 36 INTERSPAR hipermarket, 305 pedig franchise partnerüzlet. Az üzletek összesített eladótere 446.727 négyzetmétert tett ki.

A vállalat márkaforgalma 1111,6 milliárd forint volt 2024-ben, amely 4,8%-os növekedést jelent az előző évhez képest. A franchise-hálózat éves forgalma 165,7 milliárd forint volt tavaly. A bicskei Regnum Húsüzem nettó 65,34, a Regnum Húsüzem Perbál nettó 12, a SPAR enjoy. convenience üzem pedig nettó 3,37 milliárd forint forgalmat ért el. A SPAR márka égisze alá 2024 év végére több mint 17 000 kereskedelmi szakember tartozott. Az üzletekben pedig összesen több mint 224 millió vásárlási tranzakció zajlott.

Újonnan épült és megújult saját áruházak

A SPAR Magyarország tavaly két új SPAR szupermarket áruházat nyitott, egyet Békéscsabán, egyet pedig Hajdúböszörményben. Ezen túlmenően kilenc INTERSPAR hipermarketben – Budapesten három helyszínen, Érden, Tatán, Miskolcon, Tatabányán, Kaposváron, és Zalaegerszegen – modernebb, átláthatóbb eladóteret alakítottak ki, további hét SPAR szupermarketben – Budapesten, Celldömölkön, Székesfehérváron, Sopronban, Tatabányán, Miskolcon és Zalaegerszegen – pedig nagy volumenű korszerűsítést hajtottak végre. A beruházások összértéke meghaladta az 5 milliárd forintot.

Mérföldkőhöz érkezett a SPAR partner franchise program

Az elmúlt évben 35 új SPAR partner üzlet nyitotta meg kapuit. A csatlakozó üzletek nagyszabású felújításon és korszerűsítésen estek át. A mérföldkőnek számító 300. üzlet pedig Lentiben nyílt meg. A csaknem négyezer szakembernek munkát adó franchise-hálózat a tavaly csatlakozó üzletekkel 2024.12.31-én már összesen 305 tagot számlált, közéjük 56 SPAR partner, 92 SPAR market, 87 OMV-SPAR express és 70 Orlen-DESPAR áruház tartozott. A hálózat éves forgalma 2024-ben 165,7 milliárd forintot tett ki.

Eredményes élelmiszer-termelési üzletág

A SPAR 2004-ben azért hozott létre Bicskén saját húsüzemet, hogy áruházait megbízható forrásból származó, a legmodernebb technológiával feldolgozott, kiváló minőségű tőkehúsokkal és húskészítményekkel lássa el. Ezen üzem mellé csatlakozott 2018-ban egy üllői üzemegység, amely kényelmi termékeket állít elő, valamint 2020-ban egy perbáli üzemegység is, amely friss húsokat és húskészítményeket biztosít az üzlethálózat számára.

A közel 450 fős munkavállalói létszámmal rendelkező három üzem 2024-ben összesen 80,7 milliárd forint nettó forgalmat ért el.

Fejlesztések a logisztikai területen

Áprilisban az üllői logisztikai központ új, 410 négyzetméteres szállítási létesítménnyel bővült. A közel 700 millió forintos beruházás keretében kialakított modern komplexumban szállítási irodák, sofőrváró, illetve a tehergépjármű-vezetők öltözői és szociális helyiségei kaptak helyet. Az épületet 150 férőhelyes, tágas személygépkocsi-parkoló egészíti ki.

Az elmúlt évben is „High level” minősítést kapott a SPAR mindkét logisztikai központja a Quality Austria független tanúsítószervezet által végzett auditon. Továbbá a SPAR Magyarország 12. alkalommal szerezte meg az IFS Logistics 2.3-as tanúsítványt, ami az áru beérkezésétől az áruházakba történő kiszállításig garantálja a biztonságot és a minőséget.

Új termékek, új dizájn

2024-ben a SPAR 4 500 saját márkás árucikkel rendelkezett. Az év a vásárlók számára látványos eredményt hozó munkával telt: termékcsaládok bújtak új köntösbe, egy ismert kozmetikai márka, az ISANA is megjelent a kínálatban, miközben a saját márkás élelmiszer és kozmetika-vegyi áru termékkör egy év alatt több mint 400 új termékkel bővült.

Tovább nőtt a Régiók Kincsei program

A SPAR Magyarország számára kiemelt jelentőséggel bírnak a magyar élelmiszeripari termelők, családi és kisvállalkozások, hazai termékek. Őket hivatott felkarolni a 2021-ben elindított Régiók Kincsei program, segítve a helyi termelők kiváló minőségű, kézműves termékeinek piacra jutását. A Régiók Kincsei programban résztvevő 119 beszállító partner 2024-ben több mint 600 főt foglalkoztatott és 573 termékük jelent meg a SPAR polcain.

Fejlesztések a munkatársakért

A SPAR 2017 és 2024 között 74,3 milliárd forint értékű, saját forrású bérfejlesztést hajtott végre, 2024-ben pedig erre a célra a vállalat 17 milliárd forintot fordított. Az elmúlt évben is folytatódott a SPAR Hűségprogram, megmaradt a Medicover egészségcsomag, a 13. havi és a jubileumi juttatás, a 15%-os dolgozói vásárlási kedvezmény, és emelkedett a SZÉP-kártya-kifizetések mértéke.

2024-ben zárta jubileumi tizedik évfolyamát a Top Eladó képzés, amelyen az elmúlt 10 év során több mint 400 munkavállaló szerezte meg a Top Eladó címet. A SPAR Mester képzést 22 fő kiváló eredménnyel abszolválta, ők tanulmányaik során a még tudatosabb vezetői jelenlétet sajátíthatták el. Szintén vezetői készségeit fejleszthette 54 SPAR market üzletvezető és 3 INTERSPAR áruházvezető a SPAR Mester PRO programban. 2024-ben 31 duális hallgató dolgozott a SPAR Magyarországnál, ők a Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE) és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) hallgatói.

Egy élhetőbb társadalomért

A SPAR-nál a társadalmi felelősségvállalás, a nemes célok támogatása az alapítása óta, azaz már több mint 30 éve a vállalati kultúra szerves része. A vállalat 2024-ben 219 millió forintot fordított társadalmi ügyek támogatására.

A SPAR és stratégiai partnere, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2024-ben már negyedik alkalommal szervezte meg az Adni Öröm! tanszergyűjtő akciót, amely 1600 nehéz sorsú gyermek iskolakezdését tette könnyebbé. A civil szervezettel együttműködve pedig a 28. alkalommal meghirdetett karácsony előtti Adni Öröm! kezdeményezésben összegyűlt adományokkal több mint 26 ezer nehéz sorsú ember ünnepe vált szebbé.

Így lesz zöldebb a jövő

Felelős vállalatként a SPAR számos módon tesz a környezetvédelemért, beruházásait, mindennapi működését, eseményeit környezeti fenntarthatósági szempontok szerint szervezi.

Összesen 1,1 millió darab Munch csomagot vettek meg a SPAR-üzletek vásárlói az élelmiszermentő szolgáltatás 2022-es bevezetése óta. A SPAR élelmiszermentő programjában azok az élelmiszerek sem vesznek kárba, amelyeket a Munch-on keresztül nem sikerül értékesíteni. A jó minőségű termékeket a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal együttműködve nehéz sorsú emberek kapják meg. Végül az olyan élelmiszert, amelyet a szavatossági idő lejárta előtt nem vásároltak meg a Munch-on keresztül, vagy nem jut el a Szeretetszolgálathoz, a SPAR állatmenhelyeknek, vadasparkoknak ajánlja fel. Legvégső esetben pedig az állati eredetű élelmiszerhulladékból biogáz lesz, míg a nem állati eredetű hulladék – ahol az megoldható – biohulladékként kerül komposztálásra.

A SPAR kereskedelmi műanyaghulladékának csökkentésére egy körforgásos modellt vezetett be. A németországi Papier-Mettler gyárral közösen éves szinten közel 150 tonna használt hulladékfólia újrahasznosítása történik meg. A cég egyedülálló módon az egyszer használatos csomagolásból többször használatos bevásárlótáskát állít elő a SPAR számára, ezzel is csökkentve a vállalat szén-dioxid-kibocsátását és ökológiai lábnyomát.

A sikeres tesztüzem után 2024-től újfajta, IFCO-rekeszekben érkeznek a zöldségek és gyümölcsök a SPAR üzletek polcaira. A könnyen tisztítható, strapabíró és újrahasznosítható szállítóeszközök nemcsak esztétikusabb megjelenést biztosítanak az üzletekben, de jelentősen csökkentik a logisztikai költséget is azzal, hogy üres állapotukban összecsukva szállíthatók.

A SPAR tavaly a „Műanyagmentes július” kezdeményezés keretében szemléletformáló kampánnyal szólította meg a vásárlóit és több mint 14 ezer saját munkatársát, hogy felhívja a figyelmüket a műanyaghulladékok csökkentésének fontosságára.

A SPAR Magyarország 2024-ben már két karbontudatos eseményt szervezett, melyek karbonlábnyomát őshonos gyümölcsfák telepítésével kompenzálta.

-azüzlet-