SPAR vezér: a franchise rendszert nem a kényszer szülte, hanem a történelmünkből fakad

Érsek M. Zoltán

A SPAR Magyarország közel másfél évtizede indította el franchise-rendszerét, amely mára a vállalat egyik legsikeresebb és legdinamikusabb üzleti pillérévé vált. Heiszler Gabriella elnök-ügyvezető igazgató szerint a modell nem szabályozási kényszer vagy adópolitikai reakció, hanem a SPAR anyacégének történetéből ered és Magyarországon is tudatos stratégiai építkezés eredménye, ami már a cég dolgozóinak is megteremti a vállalkozóvá válás esélyét.

A SPAR magyarországi franchise rendszere 2012-ben indult, és 2024-ben már az összárbevétel közel  15 százalékát adta. Üzletszámban még látványosabb az előretörés: a SPAR magyarországi boltjainak ma már közel fele franchise-üzemeltetésben működik. Ehhez hozzátartozik az OMV és az Orlen töltőállomások hálózata is, amelyek jogi értelemben szintén franchise-konstrukcióban üzemelnek, de a hagyományos SPAR partner és SPAR market boltok száma is már 150 fölött van.

„Idehaza sokan azt gondolják, hogy a franchise hálózatunk kialakítása a kisker adó vagy a plázastop következménye, pedig a rendszer ennél sokkal mélyebb gyökerű. Anyacégünk az 1954-ben alapított ausztriai SPAR eredendően nagykereskedői együttműködésként jött létre és ezek a partner cégek vették át a holland Adriaan van Well által 1932-ben alapított, ma is működő licencmodellt. Magyarországon fordítva történt: a folyamatos felvásárlásokkal előbb jött létre a SPAR Magyarország saját boltstruktúrája és csak ezt követte a franchise-rendszer tudatos kiépítése” – elemez Heiszler Gabriella.

Heiszler Gabriella a SPAR Magyarország elnök-ügyvezető igazgatója

Ausztriában a SPAR máig úgy működik, hogy az üzletek közel felét franchise-partnerek üzemeltetik, és az árbevétel jelentős része – nagyjából egyharmada – a SPAR nagykereskedelmi értékesítéséből származik. Magyarországon a saját üzletekből álló üzlethálózat kiépítése után fordultunk ahhoz a franchise modellhez, ahol a SPAR erős logisztikája, termékválasztéka és know-how-ja találkozik a helyi vállalkozók rugalmasságával, közösségi beágyazottságával és fogyasztói érzékenységével.

A finomhangolásban is segítenek

A franchise-rendszer azért működik jól, mert kölcsönösen előnyös a feleknek. A SPAR biztosítja a háttérrendszereket, a stabil ellátást, az üzletviteli szaktudást, míg a partner a helyi közösségben él, ismeri a fogyasztókat, gyorsabban reagál az igényekre.

„Nem elhanyagolható szempont az sem, hogy a franchise partnerektől érkező visszajelzések érdemben segítik a piaci stratégiánk finomhangolását. Mivel a saját profitjukért dolgoznak, gyakran bátrabban és őszintébben jelzik a rendszer gyenge pontjait, mint a saját üzletvezetőink. Ez a kritikus, nyílt visszacsatolás nem egyszer a beszerzés, a logisztika, a marketing vagy éppen az IT területén is fejlődést indít el, vagyis valódi rendszerszintű hatást gyakorol” – magyarázza az ügyvezető.

Ugyanakkor az áruválaszték kialakításában megmarad a partner mozgástere. Bár a szerződés meghatároz egy bizonyos SPAR-beszerzési arányt, a franchise-partnernek mindig van lehetősége helyi kedvenceket tartani, vagy bizonyos termékeket máshonnan beszerezni, ha az számára gazdaságosabb, vagy a környék fogyasztói igénylik.

A saját vállalkozásként működtetett üzletek franchise-partnereinek az is komoly előnyt jelent, hogy szabadabban alakíthatják a nyitvatartást és a személyzeti politikát. Egy balatoni franchise-üzlet tulajdonosa például a főszezonban akár egyetlen nap alatt össze tud állítani egy tízfős diákmunkás csapatot a saját kapcsolati hálójára támaszkodva – ami egy központi rendszerben jóval lassabb és körülményesebb lenne. A nyitvatartás kapcsán hasznot hozhat a rugalmasság: egy belvárosi egységet könnyebben tarthatnak nyitva késő estig, és a forgalomhoz igazítva dinamikusan tudják alakítani a munkaerő-beosztást és az üzlet nyitvatartási idejét, míg a Balatonnál télen akár a zárva tartás is lehetőség lehet bizonyos napokon.

Alkalmazottból SPAR partner lehet

Az elmúlt évek egyik legjelentősebb újítása azonban az, hogy a SPAR olyan programot dolgozott ki, amely saját munkavállalói számára is lehetőséget teremt arra, hogy önálló vállalkozást indítsanak és franchise-partnerré váljanak. A lehetőség révén már több, mint tíz korábbi SPAR alkalmazottból vált mára SPAR franchise partner. A modell egy már működő SPAR-üzlet átadásán alapul: a kolléga saját céget alapít, bérbe veszi a boltot, megvásárolja az árukészletet és a berendezéseket, átveszi a dolgozókat, és franchise-szerződést köt a vállalattal. Ez valódi vállalkozói kockázattal jár a SPAR azonban több bankkal is együttműködik annak érdekében, hogy az indulás zökkenőmentes legyen, de önrész nélkül természetesen nem működik a rendszer.

Ugyanakkor a tapasztalatok azt mutatják, hogy az így átvett üzletek akár 5–10 százalékkal is növelni tudják az árbevételt a saját üzemeltetéshez képest. Ennek oka egyrészt a költséggazdálkodás – a franchise-partner minden apró tételre jobban oda tud figyelni, a biztonsági személyzet létszámától kezdve a csomagolóanyagon át a rendelések pontosabb tervezéséig. Másrészt pedig az, hogy a helyi kapcsolatokból és közösségi beágyazottságból olyan forgalmi többlet keletkezhet, amit egy kevésbé rugalmas, és sokkal több kötöttséggel üzemelő „láncüzlet” nem biztos, hogy észre venne és ki tudna aknázni. Egy franchise-partner például azonnal képes reagálni, ha a szülői munkaközösség 500 mikulás-figurát szeretne vásárolni, vagy ha egy család nagy rendezvényre keres sört, visszavételi garanciával. Ezekből a helyi kezdeményezésekből ráadásul nemcsak jelentős forgalom keletkezhet, hanem az üzlet közösségi szerepe is erősödhet.

A SPAR-nál így találkozik a vállalat stabil háttere a helyi vállalkozók dinamizmusával, olyan együttműködést teremtve, amely mindkét félnek és a fogyasztóknak is értéket teremt.

Érsek M. Zoltán

