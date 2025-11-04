Kezdőlap Gazdaság Stabilan egy százalék alatt az önkéntes nyugdíjpénztárak költsége
GazdaságHírek
No menu items!

Stabilan egy százalék alatt az önkéntes nyugdíjpénztárak költsége

AzÜzlet.hu

Az önkéntes nyugdíjpénztárak tavalyi – vagyonra vetített – díjterhelési mutatója 0,68 százalékra csökkent, változatlan befektetési és minimálisan apadó működési költségrészekkel, a jövőben várható terheket modellező 30 éves teljes költségmutató átlaga 0,93 százalék lett, így a pénztárak továbbra is az egyik legolcsóbb nyugdíj-előtakarékossági lehetőséget ajánlják ügyfeleiknek – közölte a Magyar Nemzeti Bank (MNB).

Az MTI közleményben részletezték, hogy az önkéntes nyugdíjpénztárak költségeit visszamenőleg jelző díjterhelési mutató 2024-ben átlagosan 0,68 százalékra csökkent az előző évi 0,69 százalékról. A mutató egyik eleme, a tagoktól levont működési díjrész kis mértékben, 0,26 százalékra esett vissza, miközben a befektetés, vagyonkezelés kapcsán számított díjterhelés változatlanul 0,42 százalék maradt.

A működési költségek apadásának oka, hogy e mutatót a pénztárak vagyonára vetítik, és a befizetéseknek és a kiváló hozamoknak köszönhetően a szektor vagyona összességében 15,4 százalékkal bővült tavaly. A működési (0,31 százalék) és a befektetési (0,42 százalék) költséghányadok is változatlanul alakultak – írták a közleményben.

2025-ben a 30 éves pénztári teljes költségmutató (TKMNYP) előző évi átlagosan 0,9 százalékos értéke minimálisan, 0,93 százalékra módosult. Ennek elsődleges oka, hogy a pénztárak a mutató számításához az MNB ajánlásának megfelelően az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj hatóság (EIOPA) tavaly decemberi kockázatmentes hozamgörbéjét használják, aminek értéke kis mértékben nőtt a 2023. évivel összevetve-tértek ki.

Az önkéntes nyugdíjpénztárak valamennyi költségmutatója így hosszú távon is 1 százalék alatti, ami azt jelzi, hogy a szektor ajánlatai változatlanul rendkívül versenyképesek az egyéb nyugdíjcélú öngondoskodási termékekkel összevetve – tájékoztatott a Magyar Nemzeti Bank.

Kapcsolódó cikkek

Gazdaság

Nyár után emelkedett a nyaralók ára

A nyaralók ára egy év alatt kevésbé emelkedett, mint a lakóingatlanoké, de most ősszel mégis többet kell fizetni értük, mint a nyári főszezonban –...
Tovább
Gazdaság

A KSH adatok alapján ha 6,6 évig semmire nem költünk meglehet a lakás

Tavaly országosan 6,6 évnyi keresetből lehetett venni egy átlagos lakást, Budapesten ez 8,7 év volt.
Tovább
Gazdaság

Megszületett Magyarország első mesterséges intelligencia törvénye

A kormány egy egykapus rendszert alakított ki, így a vállalkozások adminisztratív terhei nem növekednek, miközben a felhasználók biztonsága továbbra is garantált marad.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Stabilan egy százalék alatt az önkéntes nyugdíjpénztárak költsége

Gazdaság
Az önkéntes nyugdíjpénztárak tavalyi - vagyonra vetített - díjterhelési mutatója 0,68 százalékra csökkent, változatlan befektetési és minimálisan apadó működési költségrészekkel, a jövőben várható terheket modellező 30 éves teljes költségmutató átlaga 0,93 százalék lett, így a pénztárak továbbra is az egyik legolcsóbb nyugdíj-előtakarékossági lehetőséget ajánlják ügyfeleiknek.
Tovább

A repteret “becsatornázzák a már meglévő vasúti hálózatba”

Közlekedés
A repülőtér kötött pályás vasúti kapcsolatának projektje már jónéhány éve az "asztalon van" , és a Budapest Airport visszavásárlásával pedig lehetővé is vált, hogy a Budapest Airportot becsatornázzák a már meglévő vasúti hálózatba.
Tovább

Újabb nemzetközi szállodát nyitott Budapesten az Accent

Turizmus
Kevesebb, mint 20 év alatt a hazai alapítású Accent Hotel Management az ország vezető, független szállodaüzemeltetőjévé nőtte ki magát. Több mint 2000 szobát számláló portfóliójuk most újabb budapesti egységgel bővül, ami a huszonkilencedik hotel a sorban. Francia szállodabefektető beruházásaként, Stühmer Frigyes egykori csokoládégyárában, a Szentkirályi utcában nyílt meg októberben a YOU Hotel Budapest, melynek üzemeltetését az Accent Hotel Management látja el.
Tovább

Nyár után emelkedett a nyaralók ára

Gazdaság
A nyaralók ára egy év alatt kevésbé emelkedett, mint...
Tovább
Hirdetés

Hírek

Gazdaság

Stabilan egy százalék alatt az önkéntes nyugdíjpénztárak költsége

Az önkéntes nyugdíjpénztárak tavalyi - vagyonra vetített - díjterhelési mutatója 0,68 százalékra csökkent, változatlan befektetési és minimálisan apadó működési költségrészekkel, a jövőben várható terheket modellező 30 éves teljes költségmutató átlaga 0,93 százalék lett, így a pénztárak továbbra is az egyik legolcsóbb nyugdíj-előtakarékossági lehetőséget ajánlják ügyfeleiknek.
Tovább
Gazdaság

Nyár után emelkedett a nyaralók ára

A nyaralók ára egy év alatt kevésbé emelkedett, mint...
Tovább
Gazdaság

A KSH adatok alapján ha 6,6 évig semmire nem költünk meglehet a lakás

Tavaly országosan 6,6 évnyi keresetből lehetett venni egy átlagos lakást, Budapesten ez 8,7 év volt.
Tovább
Gazdaság

Megszületett Magyarország első mesterséges intelligencia törvénye

A kormány egy egykapus rendszert alakított ki, így a vállalkozások adminisztratív terhei nem növekednek, miközben a felhasználók biztonsága továbbra is garantált marad.
Tovább
Gazdaság

Messze van a bankkártyák kiszorításától, de erősödik a qvik

A piaci várakozások szerint a következő hónapokban megjelenhet az első nagy kiskereskedelmi lánc is, ahol a pénztáraknál qvik-fizetés is választható lesz.
Tovább
Gazdaság

Hirdetési rekord az ingatlanpiacon

Az Otthon Start Programnak megfelelő ingatlanok iránt októberben 23 százalékkal csökkent az érdeklődés szeptemberhez képest, míg a nem támogatott ingatlanoknál csak 4 százalékos volt a visszaesés.
Tovább
Gazdaság

Eltűnik a fiataloknak szóló, „öt százalékos” zöld lakáshitel

Egy 30 millió forintos, 20 évre felvett 5 százalékos lakáshitellel havonta nagyjából 25-30 000 forintot lehet megspórolni a törlesztőrészleten.
Tovább
Gazdaság

Napi rekordokat is hozott a tőzsde

Pozitív, újabb napi rekordokban is gazdag hónapot tudhat maga mögött a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) vezető indexe, a BUX. A szeptemberi záróértéket túlszárnyalva, 107 319,9 ponton zárt, újabb történelmi csúcsot is beállítva a hónap utolsó napján.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Bank

Óvatosan fektetnek be a magyarok, a pénzügyi műveltség és a digitális bizalom erősítésre szorul

Az XTB egy nemzetközi befektetési applikáció, amelynek világszerte több mint 2 millió felhasználója van. A befektetési szolgáltató XTB csoport több mint 1300 munkavállalót foglalkoztat.
Tovább
Hírek

Kamatot csökkentett a Fed

Ezenkívül a központi bank úgy döntött, hogy december 1-jén befejezi az összes értékpapír-állományának csökkentését.
Tovább
Pénzvilág

Van akinél nagyon komoly szja visszatérítést hozhat ez a megoldás

Az év vége közeledtével érdemes ellenőrizni az idei nyugdíjpénztári befizetéseink összegét, annak érdekében, hogy minél jobban ki tudjuk használni az szja-visszatérítés lehetőségét – hívja...
Tovább
Pénzvilág

Ezt hozhatja a Széchenyi Kártya MAX+ kamatcsökkenése

A Széchenyi Kártya Program új kamatfeltételei kézzelfogható segítséget nyújtanak a hazai kkv-knak, különösen a működés finanszírozásában: a vállalkozások által fizetendő nettó kamat október 6-tól...
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Stabilan egy százalék alatt az önkéntes nyugdíjpénztárak költsége

Az önkéntes nyugdíjpénztárak tavalyi - vagyonra vetített - díjterhelési mutatója 0,68 százalékra csökkent, változatlan befektetési és minimálisan apadó működési költségrészekkel, a jövőben várható terheket modellező 30 éves teljes költségmutató átlaga 0,93 százalék lett, így a pénztárak továbbra is az egyik legolcsóbb nyugdíj-előtakarékossági lehetőséget ajánlják ügyfeleiknek.

A repteret “becsatornázzák a már meglévő vasúti hálózatba”

A repülőtér kötött pályás vasúti kapcsolatának projektje már jónéhány éve az "asztalon van" , és a Budapest Airport visszavásárlásával pedig lehetővé is vált, hogy a Budapest Airportot becsatornázzák a már meglévő vasúti hálózatba.
© 2025 | www.azuzlet.hu