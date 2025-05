Stabilcoin: az amerikai nagybankok válasza a bitcoinra

Photo: Emil Lendof/WSJ, iStock

Ahogy a digitális pénzügyek térhódítása folytatódik, az Egyesült Államok legnagyobb bankjai – köztük a JPMorgan Chase, a Bank of America, a Citigroup és a Wells Fargo – egy közös kriptoeszköz, úgynevezett stabilcoin bevezetését fontolgatják. A cél: versenyképes alternatívát kínálni a kriptovaluták piacán, megtartva az ügyfelek bizalmát és tranzakcióit.

Az USA legnagyobb bankjai arról egyeztetnek, hogy közös stabilcoin kibocsátására fogjanak-e össze, ezzel is igyekezve elhárítani a kriptovaluta-ipar részéről fokozódó versenyt. A nagybankok közös stabilcoin projektje, amelyet egyelőre koncepciós szinten tárgyalnak, válasz lehet azokra a kihívásokra, amelyeket a technológiai cégek és a decentralizált pénzügyi szolgáltatások egyre komolyabban jelentenek a hagyományos pénzügyi rendszer számára. A háttérben ott húzódik a félelem is: ha a stabilcoinok széles körben elterjedhetnek Trump elnöksége alatt, elszívhatják az általuk kezelt betéteket és tranzakciókat, különösen, ha a nagy technológiai vállalatok vagy a kiskereskedők is bekapcsolódnak az akcióba. A bankszektor ugyanis a két évvel ezelőtti szabályozási szigorítás után éppen felzárkózási üzemmódban van a kriptotérben. A The Wall Street Journal szerint a bankok a rutinszerűbb tranzakciók, például a határokon átnyúló fizetések kapcsán is lehetőséget látnak a stabilcoinok használatában, miközben továbbra is fennállnak biztonsági és szabályozási aggályok.

Az eddigi megbeszélgetésekben olyan pénzintézetek vettek részt, mint a JPMorgan Chase, a Bank of America, a Citigroup, a, Wells Fargo és más nagy kereskedelmi bankok. A bankkonzorciumi tárgyalások még korai, koncepciós szakaszban vannak, a végső döntés a stabilcoinokkal kapcsolatos jogalkotási intézkedések sorsától és olyan más tényezőktől függ, minthogy a bankok szerint elegendő lenne-e a kereslet rájuk.

A kriptopénz és a stabilcoin közötti fő különbség az, hogy a stabilcoinokat úgy tervezték, hogy viszonylag stabil értéket tartsanak fenn, míg a kriptopénzekt nem. A stabilcoinok digitális dollárként működnek a kriptopiacokon, és jelenleg készpénz tárolására vagy más tokenek vásárlására használják őket. Feltételezik, hogy egy az egyhez átváltási arányt tartanak fenn a dollárral vagy más állami valutákkal szemben, és készpénz- vagy készpénzszerű eszközök, például államkötvények fedezik őket.

Az a lehetőség, hogy a Wall Street hagyományos erői összefognak egy saját stabilcoin kibocsátására, a legújabb jele annak, hogy a mainstream és a kriptopénzügyek egyre közelebb kerülnek egymáshoz. A pénzmozgás hatékony módjaként való hasznosságuk miatt pedig a stablecoin-piac már régóta logikus kapcsolódási pontnak tűnik e két világ között.

A múlt hónapban a The Wall Street Journal arról számolt be, hogy több kripto cég tervezi, hogy banki alapítólevelek vagy engedélyek iránti kérelmet nyújt be a szabályozó hatóságokhoz, egy olyan törvényjavaslat által ösztönözve, amely szabályozási keretet hozna létre a bankok és nem bankok számára a stabilcoinok kibocsátására. A Paul Hastings ügyvédi iroda csütörtöki feljegyzése szerint az érintett törvénytervezet legutóbbi változata ugyan korlátozásokat tartalmazott a stabilcoinokat kibocsátó nem pénzügyi részvénytársaságokra vonatkozóan, de nem zárta ki őket teljesen, ahogyan azt a banki lobbisták szerették volna. Márciusban a Trump család World Liberty Financial nevű vállalata közölte, hogy stabilcoint indítana, emellett pedig Trump is elindított egy mémérmét, miközben a napokban egy gálavacsorán látta vendégül a legnagyobb birtokosait, miközben Trump mém-coin vacsoráját kritikusai „etikai rémálomnak” minősítették.

Érsek M. Zoltán