Stafétaátadás a fuvarozói érdekvédelem élén – új ügyvezető főtitkár a NiT Hungarynál

Több mint három évtizedes meghatározó vezetői munka után Dittel Gábor, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete (NiT Hungary) ügyvezető főtitkára átadta a szervezet operatív irányítását utódja, Lajkó Ferenc számára.

Az ünnepélyes bejelentésre a NiT Hungary ünnepi elnökségi ülés és díjátadó gála rendezvényen került sor, ahol a szakma és a kormányzati partnerek képviselői is jelen voltak.

Dittel Gábor 1990 óta állt a szervezet élén, és több mint három évtized alatt a magyar közúti közlekedési alágazat egyik legmeghatározóbb érdekképviseleti szervezetévé fejlesztette a NiT Hungary-t.

Vezetése alatt a testület számos országos és nemzetközi együttműködést alakított ki, valamint olyan, ma már hagyományos szakmai eseményeket hívott életre, mint a BusExpo, az Országos Személyszállítási Szakmai Konferencia, az „5 tengelyen – biztos kézzel!” vezetéstechnikai verseny, Láss az én szememmel- közlekedésbiztonsági verseny gyermekeknek és a Fuvarozó Vállalkozók Farsangi Bálja és Díjátadó Gála.

A stafétaátadás szimbolikus pillanatát egy gravírozott stafétabot átnyújtása tette emlékezetessé, amelyet Dittel Gábor személyesen adott át az új kinevezett ügyvezető főtitkárnak.

Az eseményen elhangzott: az új vezetés feladata, hogy a szervezet több mint 30 éves tapasztalatára és értékeire építve reagáljon az új korszak kihívásaira, és tovább erősítse a magyar fuvarozó vállalkozások versenyképességét az uniós és hazai környezetben egyaránt.

„Meggyőződésem, hogy a NiT Hungary ereje mindig is az emberi kapcsolatokban, a partnerségben és az alkalmazkodás képességében rejlett. Eljött az idő, hogy átadjam a stafétát annak a generációnak, amely a következő évtized kihívásaira is felkészült.” – mondta Dittel Gábor, leköszönő ügyvezető főtitkár.

Az új ügyvezető főtitkár Lajkó Ferenc rövid beszédében hangsúlyozta:

“A szervezet céljai változatlanok, de a szemlélet és a módszerek folyamatosan igazodni fognak a gazdasági és technológiai változásokhoz.”

Kiemelte, hogy a NiT Hungary továbbra is megbízható, szakmailag hiteles és emberközpontú partner marad a fuvarozói alágazat minden szereplője számára.

A NiT Hungary jelenleg több mint 4800 tagvállalkozást képvisel országszerte, és hét országos régióban tíz irodát működtet. A szervezet célja továbbra is a tagvállalkozások érdekeinek hatékony képviselete, a jogalkotási környezet formálása, valamint a magyar közúti fuvarozói alágazat versenyképességének erősítése.