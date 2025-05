Stratégiai érdek a méhészeti ágazat támogatása

A méhészeti ágazat támogatása, illetve a méhtartási kedv megfelelő szinten tartása nemzetstratégiai érdek. Az agrártárca eddig is kiemelt figyelmet fordított az ágazatra, amit fenn kíván tartani a Közös Agrárpolitika (KAP) 2027-ig tartó végrehajtásáról szóló Stratégiai Tervben, illetve a nemzeti támogatási rendszerben egyaránt – mondta Hubai Imre, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára a Méhek Világnapja alkalmából kedden átadott ,,Zümmögő Sétány” elnevezésű tanösvény átadóján.

Hubai Imre a Környén tartott eseményen kiemelte, hogy a méhészet gazdasági és társadalmi szerepe túlmutat az agráriumon: hozzájárul a vidék népességmegtartó erejéhez és az egészséges élelmiszer-ellátáshoz is. Egyebek mellett ezért is prioritás az ágazat támogatása.

Kifejtette, hogy a Közös Agrárpolitikán belül méhészeti ágazatra támogatásként évi 3,12 milliárd forintnyi keret áll rendelkezésre 2023. január 1-jétől 2027. december 31-éig. Ez 5 év alatt 15,6 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást jelent a szektor számára.

Emlékeztetett, hogy az Európai Unióban elsőként Magyarország vezetett be méhek után járó állatjóléti támogatást. Ezen felhívásra idén tavasszal több mint 5100 forráskérelem érkezett a gazdálkodóktól, amelyekben összesen több mint 510 ezer méhcsaládra igényeltek támogatást. Az összes igény egy évre vetítve eléri az 5,8 milliárd forintot. A tárca a méhészek helyzetére és igényeire tekintettel, a források átcsoportosításának köszönhetően minden formailag megfelelő és a szükséges követelményeket betartó gazdálkodó forráskérelmét támogatja. Az öt éves időszakot felölő kezdeményezés alatt összesen 29,3 milliárd forinthoz juthatnak az ágazat szereplői – tette hozzá.

Az államtitkár szerint az ágazatban különösen nagy szükség van minden elérhető forrásra, hiszen a télen nagy veszteségek voltak: a tavaly ősszel betelelt méhcsaládok csaknem fele tavaszra elpusztult. Mivel Európa-szerte nagy volt a téli pusztulás, az agrártárca jelezte a problémát az Európai Bizottságnak – mondta. Majd Hubai Imre aláhúzta: az Országos Magyar Méhészeti Egyesülettel folyamatosan együttműködés zajlik annak érdekében, hogy a szektor szereplői ezeket a nehéz időket átvészeljék.

Kitért arra is, hogy a Környén átadott tanösvény a Közös Agrárpolitika Méhészeti ágazat támogatása jogcímének forrásából valósult meg, amely a kormány döntésének is köszönhetően került be a támogatási rendszerbe. A tanösvény 10 interaktív állomása lehetőséget nyújt arra, hogy minél többen megismerjék a beporzók, közülük is kiemelten a mézelő méhek munkáját, ami nélkülözhetetlen az életünkben. (AM Sajtóiroda)