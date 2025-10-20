Stratégiai partner lett a WING és az Accent Hotel Management

Stratégia megállapodást írt alá a WING és az Accent Hotel Management. A megállapodás célja, hogy hatékonyan és sikeresen működtessenek közös szállodaprojekteket Magyarországon. A WING az ingatlanfejlesztői tudást, portfoliómenedzsmentben szerzett tapasztalatot, tőkeerőt és értékteremtő megoldásokat viszi az együttműködésbe, míg az Accent hazai és nemzetközi referenciákkal, szakmai üzemeltetési kompetenciával és márkakapcsolatokkal járul hozzá a kooperáció sikeréhez.

A partnerség révén közösen együttműködve is képesek a jövőben harmadik felek számára megbízható, professzionális üzemeltetési és projektmenedzsment szolgáltatásokat nyújtani.

Az elmúlt 25 év során a WING Magyarország és a közép-európai régió ingatlanpiacának egyik vezető szereplőjévé vált. Meghatározó részesedéssel rendelkezik Németország, Lengyelország és Magyarország ingatlanpiacain. Ikonikus fejlesztései jelentősen formálják Budapest városképét. A vállalat immáron egy évtizede jelen van a hotelpiacon, és mostanra a hazai szállodafejlesztői piac egyik stabil szereplőjévé vált olyan sikeresen megvalósított projektekkel, mint az újonnan megnyílt, BREEAM és Acces4you minősítéssel rendelkező TRIBE Budapest Airport Hotel a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren és a szintén reptéri ibis Styles Budapest Airport Hotel, mely a város első terminál szállodája. A sikeres projektek sorát gyarapítja az alig több mint egy éve átadott TRIBE Budapest Stadium a Népligetnél, amely az első magyarországi szálloda BREEAM In-use „Outstanding” fenntarthatósági minősítéssel. A WING azon kevés hazai fejlesztők egyike, amely már több mint 1000 szállodai szobát adott át.

A WING a hotelfejlesztés mellett jelentős potenciált lát a professzionális szállodaüzemeltetés területén, így az elmúlt években a vállalat az általa fejlesztett szállodák üzemeltetési feladataiban is aktív szerepet vállalt. Az Accenttel kötött stratégiai partnerség új szintre emeli a saját piacaikon meghatározó vállalatok közös szállodafejlesztési szakértelmét és portfoliómenedzsment-kompetenciáját. Ezzel a lépéssel a WING és az Accent egyaránt megerősíti szerepét a hazai szállodapiacon, és együttműködve olyan szakmai hátteret kínálnak immár a hotelüzemetetés területén is, amely lehetővé teszi, hogy a jövőben további értéket teremtsenek partnereik és befektetőik számára egyaránt.

„A WING fejlesztői és tulajdonosi tapasztalata révén képes olyan integrált, átlátható és értéknövelő megoldásokat kínálni, amelyek ma még hiányoznak a hazai független szállodaüzemeltetői piacról. Saját szállodaportfóliónk üzemeltetése során kellő szakmai tapasztalatot szereztünk, ezek a hotelek pedig kiváló referenciaként szolgálnak. Ennek köszönhetően a jövőben nyitottak vagyunk arra is, hogy a harmadik fél számára is megbízható, professzionális üzemeltetési és projektmenedzsment szolgáltatásokat nyújtsunk” – mondta Takács Ernő, a WING szállodákért és kiskereskedelmi projektekért felelős vezérigazgató-helyettese.

Üzemeltetési partnerként az Accent teljeskörű szállodaszakmai kompetenciát biztosít a projektek sikerességéhez. A budapesti székhelyű vállalat 29 szállodában több mint 2000 szobát üzemeltet Magyarországon és Ausztriában, különböző ingatlantulajdonosok részére, és aktívan bővíti portfólióját a piacon. Független szereplőként, úgynevezett „white label” üzemeltetőként, franchise megállapodás keretében együttműködnek nemzetközi szállodaláncokkal is, így hotelportfóliójukban a Marriott, Best Western és Accor szálloda is szerepel.

„Együttműködésünk a közép-európai régió egyik legnagyobb ingatlanfejlesztő vállalatával fontos visszaigazolást jelent számunkra azokra az értékekre, melyek meghatározzák az Accent működését a kezdetek óta. Büszkék vagyunk arra, hogy tapasztalt és képzett szakemberekkel építettünk fel egy komplex üzemeltetési rendszert és infrastruktúrát, amivel különböző szállodák menedzsmentjét tudjuk eredményesen ellátni, legyen szó nemzetközi márka alá tartozó városi, üzleti szállodáról, vidéki wellness hotelről vagy osztrák síparadicsomban található szálláshelyről. Közös vállalkozásunkban most ezt a tudást és kompetenciát szeretnék egyesíteni a WING ingatlanfejlesztési és -kezelési tapasztalataival annak érdekében, hogy a szállodaipari beruházásaikat minél hatékonyabban, üzletileg minél sikeresebben üzemeltethessük” – emelte ki Csordás Imre, az Accent Hotel Management Kft. ügyvezetője.

A két vállalat együttműködése nem újkeletű: a WING és az Accent első közös szállodaprojektje a Best Western Plus Lakeside Hotel volt Székesfehérváron, amely 2015-ben nyílt meg. A hotel fejlesztője és tulajdonosa a WING, az üzemeltetési feladatokkal pedig az egyik legnagyobb független hazai szállodaüzemeltető céget, az Accent Hotel Management Kft.-t bízták meg tíz éve, míg a Best Western márkanév használatára franchise megállapodás született az amerikai szállodalánccal.

A székesfehérvári szállodával elért közös sikereket követően a két vállalat most újabb szintre emeli együttműködését: közös vállalatot hoz létre, hogy tudásukat és tapasztalatukat egyesítve professzionális szállodaüzemeltetési és fejlesztési szolgáltatásokat nyújtsanak.

Első szállodaként a székesfehérvári Best Western Plus Lakeside Hotelben indul el az Accent és a WING közös üzemeltetése 2025. augusztusától, amit a tervek szerint további szállodák követnek. A két vállalat partnersége professzionális szállodaüzemeltetést, -bérlést, és teljeskörű megoldásokat nyújt majd a fejlesztői igényeknek megfelelően, a legnagyobb szállodavállalatokkal és befektetőkkel együttműködve.