Súlyos károk az észak-kelet-magyarországi állami erdőkben

Nagyon komoly károkat szenvedtek a július 7-8-i viharos időjárás következtében a NYÍRERDŐ Zrt. által kezelt állami erdőterületek. A helyenként akár 100-130 km/h sebességű szélviharok és az ennél is erősebb széllökések az erdőállományokban széldöntést és széltörést is okoztak.

Egyes területeken szálanként dőltek ki vagy törtek el faegyedek, sok helyen pedig egész állományok kerültek a földre. A vihar fafajtól, illetve az állomány korától függetlenül pusztított, a legnagyobb veszteséget az akácosok szenvedték el, de jelentős károk érték a tölgyeseket, fenyveseket és nyarasokat is – tájékoztatott Hidas Tibor, a NYÍRERDŐ Zrt. vezérigazgatója.

A viharokat követően először az erdei utak járhatóságát biztosították a társaság munkatársai, majd ezt követően kezdődött a károk felmérése. Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar vármegyék különböző térségeiben egyaránt jelentkeztek veszteségek. A szélsőséges időjárás érintette a Debreceni Nagyerdőt, a Beregi területek állományait, az Ömböly és Nyírbéltek települések környéki erdőterületeket, valamint Újfehértó, Tiszakeszi és Baktalórántháza községhatárait.

Az összesített adatok szerint mintegy 570 hektárt érintettek a viharok, ezen belül 213 hektáron visszafordíthatatlan károkat szenvedtek az erdőállományok. Ezek között vannak természetvédelmi szempontból is kiemelkedő védett, illetve a Natura 2000 hálózat részét képező élőhelyek is. A legkomolyabb károkat a Nyírlugosi Erdészet szenvedte el, de jelentős a veszteség a Hajdúhadházi, a Fehérgyarmati és a Debreceni egységnél is. A települések környékén sok helyen okoztak károkat szomszédos ingatlanokban, kerítésekben, gépjárművekben is a kidőlő, leszakadó fák. Személyi sérülésről nincs tudomásunk.

Az előzetes kárfelmérést követően hatósági egyeztetések következnek, majd megkezdődik a károk felszámolása, ami a fakitermelésen túl az erdőállományok felújításáig tart. A NYÍRERDŐ Zrt. mindenkit arra kér, hogy a viharkárt szenvedett területeket egyelőre ne látogassa, mert azok balesetveszélyesek.