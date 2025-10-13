Kezdőlap Élelmiszeripar Sütőipari üzemet függesztett fel a Nébih
Sütőipari üzemet függesztett fel a Nébih

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) azonnali hatállyal felfüggesztette egy tiszavasvári sütőipari üzem tevékenységét az ott tapasztalt súlyos, élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentő higiéniai körülmények miatt, és mintegy 207 kg élelmiszert vontak ki a forgalomból.

A Nébih közlése szerint az ellenőrzés során az üzem több helyiségében sérült és szennyezett padozatot, valamint pókhálós, piszkos falakat és berendezéseket találtak. Az ablakoknál jelentős mennyiségű rovartetem volt látható, az előállító helyiségek falairól és mennyezetéről a festék több helyen levált.

Az ellenőrök emellett megállapították, hogy a vállalkozás hiányosan vezette a gyártási és nyomon követési dokumentációkat-közölte az MTI.

A Nébih 20 tétel, összesen 207,2 kilogramm nem nyomon követhető, illetve lejárt minőségmegőrzési idejű élelmiszert vont ki azonnal a forgalomból és vett hatósági zár alá, valamint elrendelték a szeptember 24-e előtt előállított, még megfelelő fogyaszthatósági vagy minőség-megőrzési idővel rendelkező élelmiszerek forgalomból való visszahívását is.

A tájékoztatás szerint az üzem az élelmiszerbiztonsági hiányosságok kijavítása után, a hatóság helyszíni szemléjét követően, folytathatta tevékenységét. Az eljárás és a bírság megállapítása folyamatban van – közölték.

Valletta lett "Európa legjobb városa" a Condé Nast Traveller Readers' Choice Awards 2025 szavazásán

Ez a rangos elismerés megerősíti Valletta vezető szerepét Európa legkiemelkedőbb úti céljai között, és újra bizonyítja Málta világklasszis státuszát.
Insura.hu: olcsóbb lett a casco biztosítás – a hazai autóknak csupán ötödének van casco biztosítása

A szerződők 22 százaléka 8 évnél idősebb autóra kötötte a biztosítást, a megkötött szerződések mellé 30 százaléknyian kiegészítő biztosításokat is kötöttek.
Új korszak jön: nyilvánosak lesznek a fizetések az álláshirdetésekben

Komoly fluktuációs hullámot indíthat el a magyar munkaerőpiacon a kötelező bértranszparencia.  Készülniük kell a cégeknek a nyílt bérkommunikációra és a jelentős adminisztrációs terhekre
