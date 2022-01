Syngenta: digitális megoldásokkal a fenntartható agráriumért

Új mérföldkő hibrideket és növényvédelmi megoldásokat mutatott be a Syngenta, amely a folyamatosan bővülő digitális megoldásokkal a vetőmagválasztást is új alapokra helyezi.

Online szakmai rendezvényt tartott a Syngenta, ahol nyitóelőadóként Tóth Bertalan a növényvédelmi üzletág értékesítési vezető kifejtette: a kihívásokkal teli 2021-es évben azok a gazdálkodók könyvelhettek el sikert, akik a szakmaiságot szem előtt tartva minden lehetőséget kihasználtak a minél magasabb termés érdekében. Az elmúlt esztendő bizonyította, hogy a genetika mellett a hatékony növényvédelem nagyobbrészt képes ellensúlyozni az időjárás hatásait, és enyhíteni a kártevők, kórokozók nyomását. Ezek eredménye pedig nyereséges gazdálkodásban mérhető. Mindehhez a Syngenta bőtermő hibridekkel, innovatív növényvédelmi megoldásokkal járul hozzá, amelyek területén idén is számos újdonságot kínál a gazdálkodóknak.

A kukoricát világszerte 185 millió hektáron termesztik, az első számú szántóföldi növényből több mint egymilliárd tonnát takarítanak be évente. Magyarországon mintegy egymillió hektáron terem a sokrétűen felhasználható kukorica, ismertette Balog László. A Syngenta kukorica vetőmag kampánymenedzsere elmondta: a vállalat több lépcsőben felépített mezőtúri vetőmag üzeme ma már nemcsak minőségi vetőmagokkal látja el a hazai és az európai gazdákat, hanem 2020-ban átadott kutatóállomása révén újabb és újabb, hazai adottságokra nemesített hibridekkel bővíti a Syngenta portfóliót. Mindezeknek köszönhetően a vállalat folyamatosan növeli piaci részesedését, ma már a harmadik helyre lépett elő ezen a területen. A szakember hozzátette: a folyamatosan bővülő digitális megoldások sorába megérkezett egy olyan új platform, Seed Selector néven, amely új alapokra helyezi a vetőmagválasztást.

Papp Zoltán kukorica növényvédő szer kampánymenedzser előadásában rámutatott: a talajlakó kártevők elleni védelem egyik legfontosabb fegyverévé vált a 19. szezonjába lépő Force 1,5 G. A kitűnő alapkészítmény mellett a jövő fontos eszköze a Force Evo, amely az elmúlt szezonban már bizonyította kivételes hatását. A Force Evo nemcsak hatékony védelmet nyújt a talajlakó kártevők ellen, de teljes értékű starter műtrágya tartalma révén gyorsabb fejlődést tud biztosítani, korábbra tudja hozni a virágzási időt. A klasszikus gyomirtás területén hatékony megoldás a három hatóanyagot tartalmazó Elumis Bang posztemergens gyomirtó csomag, amely szisztematikus hatásmechanizmusa révén végleg elbánik a legmakacsabb magról kelő, valamint az évelő egy- és kétszikű gyomnövényekkel szemben.

Ácsné Dr. Szekeres Dóra, az olajos növények vetőmag kampánymenedzsere előadásában elmondta: 2021 kihívásokkal teli év volt, ennek ellenére is születtek kitűnő eredmények, több helyen 6 és 8 tonnát meghaladó terméshozamot is mutatott a kombájn hozammérője. A jövő legfontosabb célja a gazdálkodókkal közösen, hogy a Syngenta hibridekben rejlő genetikai potenciált teljes mértékben kiaknázzák és ezeket a magas termésátlagokat teljes táblaszintjén is elérjék. Az idei évtől csúcshibriddel bővül a napraforgó piacvezető kínálata: a Sureli új termésszintet nyit folyamatos kiemelkedő teljesítményével. A linolsavas Express-toleráns hibrid a Nébih kísérleteiben az elmúlt két évben is első lett, tavaly a versenytársait 400 kilogrammal előzte meg hektáronként. A Sureli az IKR és a KITE kísérleteiben is az élen végzett. Utóbbi vizsgálatban Békéscsabán a termésmennyisége a 7 tonnát is elérte hektáronként. A portfólió újdonsága ezen kívül az erős gyökérzetű, jó nitrogénhasznosító képességű Express-toleráns, magasolsajavas Suvango. A Clearfield Plus szegmensbe pedig a rendkívül népszerű SY Bacardi mellé új csillag érkezik: az SY Onestar tavaly az egyik gazdaságban 80 hektáron átlagban 5,8 tonnát hozott hektáronként. A hibrid a mélyfekvésű, lassan száradó talajok mellett akár homokos talajra is kitűnő választás.

Dr. Nagy Viktor fejlesztőmérnök kifejtette: a több mint 600 ezer hektáron termesztett növényt nyereségesen termeszteni okszerű növényvédelem nélkül szinte lehetetlen. Az idei év újdonsága a Listego Pro posztemergens gyomirtó a magról kelő gyomok ellen, amelyet a gazdálkodók Clearfield Plus szegmensben tudnak használni. A Listego Pro kiemelkedő hatékonysággal rendelkezik a csattanó maszlag, a szerbtövis fajok és a selyemmályva, illetve az egyszikű gyomok ellen. Dr. Nagy Viktor szerint a termésmaximalizálás érdekében szükség van gombaölő készítmények használatára is. Az Amistar Sun hatóanyagainak köszönhetően rendkívül hosszú tartamhatással rendelkezik a legtöbb gombabetegség – fóma és alternária – ellen is. Hatóanyagai miatt kiváló preventív hatással is rendelkezik, erőteljes zöldítő hatása pedig segít a stresszes időszakokban. Az Amistar Sun termésnövelő hatásával hozzájárulhat ahhoz, hogy akár 500 kilogramm hektáronkénti többlettermést érjenek el a gazdálkodók.

Dr. Varga Zoltán termékfelelős előadásában hangsúlyozta: a 2021-es év sikernövénye a kalászos volt, őszi búzából például 12 százalékos növekedést ért el az ágazat az összesen 5 millió tonnás eredménnyel. A világpiacot kalászos területen vezető Syngenta törekvése az, hogy olyan megoldásokat adjon a partnerei kezébe, amellyel a legjobb hatékonyságot tudják elérni. A vállalat kalászos portfóliója új prémium tavaszi egyszikű-irtó termékkel, az Avoxával bővül, amely a Peakkel közös csomagban lesz elérhető. Ezáltal egyszerre lehet a kritikus egyszikű és kétszikű gyomok ellen is védekezni. A gazdák körében nagyon sikeres Elatus Era mellett ettől az évtől egy új fizikai csomag, az Amistar Era segíti a növényvédelmet búza, árpa, tritikálé és zab kultúrákban. Az azoxistrobin és protiokonazol hatóanyagokat tartalmazó készítmény rugalmasan felhasználható a lomb- és kalászbetegségek ellen is.

