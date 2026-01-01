Kezdőlap Mozaik Szabad a pálya: újra a régi az M30-as
Szabad a pálya: újra a régi az M30-as

Érsek M. Zoltán

Fotó: Fotó: Építési és Közlekedési Minisztérium

Megnyitották a forgalom előtt az M30-as autópálya korábban lezárt szakaszát Szikszó közelében, így ismét folyamatos az autópályás összeköttetés az M3-as és a szlovák határ között.

Megnyílt a forgalom előtt az M30-as autópálya korábban lezárt szakasza Szikszó közelében. A helyreállítási munkák befejezése után december 30-án 18 órától ismét engedélyezték a közlekedést az érintett útszakaszon, majd kedden 10:30-tól már korlátozások nélkül járható az M30-as az M3-as autópálya és Tornyosnémeti között. A szakaszt 2024 februárjában zárták le, miután előre nem látható talajvízmozgás töltésszakadást okozott. A mostani megnyitással helyreállt az autópályás kapcsolat az M3-as és a szlovák határ között, így megszűntek a kerülőutak miatti időveszteségek, csökkent a forgalomterhelés a környező településeken, és ismét gyorsabbá, valamint biztonságosabbá vált a közlekedés Miskolc és Kassa térsége felé.

Az autópálya teljes körű használhatósága nemcsak a közlekedők mindennapjait könnyíti meg, hanem a térség turisztikai elérhetőségét is javítja. Az M30-asnak köszönhetően számos népszerű úti cél – például Gönc, Vizsoly, Telkibánya, Boldogkőváralja, Hollóháza vagy Füzér – gyorsabban megközelíthetővé vált. Jó példa erre, hogy Egerből nagyjából másfél órás autózás után már Boldogkő váránál lehetünk, így Heves megyéből is könnyebben elérhető az Északi-középhegység látványos, kirándulásra csábító vidéke.

Emellett az M30-as az egyik leghatékonyabb és legbiztonságosabb útvonalat kínálja Szlovákia felé is, akár Kassára, akár Lőcsére vagy Poprádra tartanak az autósok. Legyen szó városnézésről, síelésről vagy túrázásról – például a Szlovák Paradicsom területén –, az autópálya folyamatos használhatósága jelentősen megkönnyíti és lerövidíti az autózást.

