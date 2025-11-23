Szakértő: bajt hozhat az Otthon Start törlesztője

Ugyan az Otthon Start Program elindulásával szeptemberben lejjebb fordult a piaci lakáshitelek THM-szintje is, a kamattámogatás nélküli konstrukciókat választók továbbra is óvatosak – hívja fel a figyelmet a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

A legfeljebb 3 százalékos kamat mellett elérhető Otthon Start hitelt igénylők viszont jóval bátrabbak, és gyakrabban vállalnak magasabb hitelösszeget – így nagyobb törlesztőrészletet is –, nem egyszer teljesen kihasználva az adósságfék-szabályok adta kereteket.