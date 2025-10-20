Szakértői tanácsok a pályaválasztáshoz: Egyre több diák választ technikumot gimnázium helyett

A pályaválasztás minden család életében egy kritikus pillanat. A mai tizenévesek döntéseit már nem elsősorban a szülői minta, a hagyományos szakmák iránti érdeklődés, hanem a biztos jövő iránti igény, a leendő munka változatossága és a digitális világ hatásai is befolyásolják. Czifrik Ágnes, a Tomori Pál Katolikus Gimnázium, Technikum és Kollégium főigazgatója osztja meg tapasztalatait, és hívja fel a figyelmet azokra szempontokra, amelyekkel a szülők és a diákok is sikeresebben vághatnak neki a kihívásokkal teli időszaknak.

A tapasztalatok szerint a mai fiatalok elfordultak a monoton, nehéz fizikai munkát igénylő szakmáktól. Helyette olyan pályákat keresnek, amelyek egyszerre izgalmasak és stabil, kiszámítható jövőképet kínálnak. Bár sokan még bizonytalanok 14 évesen, egyre több diák választ tudatosan olyan területeket, ahol a személyes érdeklődésüket anyagi és társadalmi elismertséggel is kamatoztathatják.

Képzési lehetőségek, népszerű hivatások

„A mai fiatalok pályaválasztását két fő tényező mozgatja: az anyagi szempontból is stabil jövő ígérete és a vágy, hogy a munkájuk kihívásokkal teli, mozgalmas legyen” – árulta el Czifrik Ágnes.

Bár a személyes érdeklődés és a tehetség továbbra is a legfontosabb tényező, sok diák még nem ismeri fel, miben jó igazán. A digitális világ és a közösségi média véleményvezérei új példaképeket állítanak eléjük, különösen a kreatív iparágak (fotózás, animáció, digitális tartalomkészítés) terén.

„Itt a családi minta kevésbé játszik szerepet; a választást szinte kizárólag a fiatal belső motivációja hajtja. Ezzel szemben a hivatásrendi pályáknál gyakran megfigyelhető a támogató családi háttér, ami elengedhetetlen a sikerhez. Látjuk, hogy a hivatásrendi pályák, mint például a honvédelmi, újra rendkívül népszerűek, a fiatalok számára is „menővé” váltak.” – mondja Czifrik Ágnes.



A főigazgató elmondta, hogy egy speciális honvédelmi ösztöndíjjal a diákok a technikumi alapösztöndíjon felül jelentős havi támogatást is kaphatnak, ami összesen így akár a havi 126.000 forintot is elérheti.

„Ugyanakkor a kreatív oktatási ágazatok is hatalmas lehetőségeket rejtenek, különösen, ha az iskola gyakorlatias tudást és tiszta karrierutat biztosít” – hangsúlyozta a Tomori Pál Katolikus Gimnázium, Technikum és Kollégium főigazgatója.

Az érettségi mellett szakmát adó technikumi képzéseket is egyre inkább keresik a pályaválasztás előtt állók. Egy 19 éves fiatal, technikusi végzettséggel a zsebében olyan kezdő fizetéssel helyezkedhet el, amely versenyképes egy friss diplomás bérével, ráadásul 25 éves koráig adómentességet élvez. „Számos felsőoktatási intézmény elismeri a technikumban szerzett tudást, így a diákok akár fél évnyi kreditpont-beszámítással, munka mellett, levelező tagozaton folytathatják tanulmányaikat a diploma megszerzéséért” – emelte ki Czifrik Ágnes.

Az iskola szellemisége is döntő

A modern szakképzés már nem csupán egy szakmát ad a diákok kezébe, hanem komoly pénzügyi és továbbtanulási előnyöket is kínál. A szakértő ugyanakkor kiemelte, hogy a szülőknek nem csupán a képzési kínálatot érdemes figyelembe venniük.

„Azt tanácsolom, hogy a döntésnél legalább 50%-ban számítson az is, hogy milyen szellemiséggel, milyen értékrenddel találkozik a gyermek az iskolában, biztonságos, támogató közösség veszi- e körül” – tanácsolta a főigazgató.

A legjobb mód ennek felmérésére, ha ellátogatnak az iskolai nyílt napokra, és beszélgetnek az ottani diákokkal, tanárokkal. „Egy személyes találkozó olyan impulzusokat adhat, amit egy weboldal sosem pótolhat” – fogalmazott Czifrik Ágnes.

A távolabbról érkező diákok számára a kollégiumi elhelyezés is fontos döntési szempont lehet. A mai modern kollégiumok már magas színvonalú lakhatást, sokszínű közösségi életet biztosítanak. „A kollégista élet nemcsak egy életre szóló élmény, de az önállóságra nevel és fejleszti az alkalmazkodókészséget” – hangsúlyozta a főigazgató.

Mit kínál a Tomori?

Az ősz a tájékozódás, a nyílt napok és a személyes benyomások összegyűjtésének időszaka. Annak érdekében, hogy végül a lehető legjobb döntést tudja meghozni a család, érdemes minél több helyre ellátogatni. Azok számára, akik a biztos jövőképet, a modern, gyakorlatias tudást és a támogató, értékalapú közösséget keresik, a Tomori Pál Katolikus Gimnázium, Technikum és Kollégium számtalan lehetőséget kínál. A diákok választhatják a kiemelt ösztöndíjjal támogatott honvéd kadét képzést, a diploma megszerzését is megkönnyítő, biztos elhelyezkedést nyújtó óvodai nevelő szakmát, a jövő vállalkozóit képző kreatív média ágazatot, vagy a továbbtanulásra felkészítő, erős alapokat adó gimnáziumi képzést is.

A Kiskunmajsán működő intézmény a régió egyik meghatározó középiskolája, amely a keresztény értékrenden alapuló, személyiségközpontú nevelést és a diákok tehetséggondozását tartja legfőbb küldetésének, mindezt modern, családias, ingyenes kollégiumi háttérrel.