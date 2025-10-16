Szállodai klíma, a rejtett veszélyforrás: szakértői tanácsok utazóknak

Bár itthon beköszöntött az ősz, sokan éppen a hűvösebb hónapokban utaznak melegebb térségekbe, őszből vagy télből, a nyárba; vagy épp kíváncsiak arra, milyen arcát mutatja egy-egy nagyobb város vagy térség. Egész évben fontos ellenőrizni a szállodai légkondicionáló berendezéseket, ugyanis egy rosszul karbantartott készülék nemcsak a komfortérzetet ronthatja, de egészségügyi kockázatokat is rejthet. A Gree légkondicionálók szakértője hívja fel a figyelmet arra, hogy mire érdemes figyelni klímahasználatkor a hotelekben, hogyan tehetjük élvezetesebbé és biztonságosabbá az utazást.

Az őszi-téli időszakban egyre népszerűbbek az egzotikus, meleg éghajlatú úti célok, ahol a pihenést a kellemesen hűvös szállodai szoba teszi teljessé. A légkondicionáló azonban csak akkor szolgálja valóban a kényelmünket, ha megfelelően működik és tiszta. A gyanús jeleket a vendégek is könnyen észrevehetik.

„Nem kell szakértőnek lenni ahhoz, hogy felismerjük, valami nincs rendben a klímával. A legárulkodóbb jel általában a hang. Ha a beltéri egység a normálisnál hangosabban, zörögve, kattogva működik, az jó eséllyel arra utal, hogy a szűrő eltömődött, vagy a levegő valamilyen akadályba ütközik. Ez az első intő jel, amire érdemes felfigyelni” – figyelmeztet Antal Mihály a Gree klímák műszaki vezetője.

Mindenki bízzon az érzékszerveiben! A hang mellett a szagok is árulkodóak.

„Ha bekapcsolás után dohos, kellemetlen szag áramlik a berendezésből, az a belső részekben megtelepedett baktériumokra, gombákra utalhat. Ha lehetőségünk van rá, egy gyors szemrevételezés is sokat segíthet: a látható por, piszok a befúvórácson szintén a karbantartás hiányának egyértelmű jele” – sorolja a lehetséges problémákat a szakértő.

Nem a legionellától kell igazán tartani

Sokan félnek attól, hogy a nem jól karbantartott klímaberendezésektől legionella baktériummal fertőződnek meg. A szakértő szerint azonban az egyetlen szobát hűtő, úgynevezett split klímáknál ez a kockázat elenyésző.

„A legionella baktérium nagyobb, pangó vízrendszerekben, például nagy ipari hűtőtornyokban tud elszaporodni. Egy szállodai szoba klímájának cseppvíztálcája erre jellemzően nem alkalmas. Ettől függetlenül számos más kórokozó, penészgomba és baktérium megtelepedhet egy rosszul karbantartott készülékben, amelyek allergiás reakciókat, légúti irritációt, köhögést vagy akár megfázásszerű tüneteket is okozhatnak” – nyugtat meg mindenkit Antal Mihály.

Mit tegyen a vendég, ha problémát észlel?

A nagyobb szállodákban ritkán találkozunk hagyományos oldalfali klímákkal. Jellemzőbbek a légcsatornás rendszerek, amelyekből a vendég csupán egy-egy mennyezeti vagy oldalfali rácsot lát (egy elszívót és egy befúvót). „Ezek a rendszerek esztétikusak és csendesek, de hátrányuk, hogy a vendégnek semmilyen rálátása nincs a berendezés állapotára. Nem tudja ellenőrizni a szűrők tisztaságát, így kénytelen megbízni a szálloda karbantartási gyakorlatában” – mondja a Gree műszaki vezetője.

Bár ezek a rendszerek gyakran egy központi kültéri egységre csatlakoznak, a szobák hőmérséklete ettől még szinte mindig egyénileg szabályozható egy fali termosztáttal.

„Ha a klíma hangos, rossz szagot áraszt, vagy a teljesítményével probléma van, az első és legfontosabb lépés, hogy jelezzük a problémát a szálloda recepcióján. Egy nagyobb hotelben valószínűleg gyorsan tudnak másik szobát adni, vagy kiküldenek egy karbantartót, míg egy kisebb panziónál ez nehézkesebb lehet. Az egészségünk védelme érdekében azonban semmiképp ne hagyjuk annyiban a dolgot” – hangsúlyozza Antal Mihály.

Gyakorlati tanácsok a pihentető alváshoz és a tudatos használathoz

A pihentető alváshoz a szakértők általában 20-22 °C közötti hőmérsékletet javasolnak. „A hotelekben is kerüljük a túlzott hűtést, mert az izomgörcsökhöz, megfázáshoz vezethet. Ha van a készüléken „Sleep” (alvó) üzemmód, érdemes azt választani, mert az halkabb működést biztosít és az éjszaka folyamán finoman emeli a hőmérsékletet. A hideg levegőt soha ne irányítsuk közvetlenül az ágyra vagy arra a helyre, ahol tartózkodunk, mert az ízületi fájdalmakat okozhat.”

A legtöbb modern szálloda energiatakarossági okokból kártyás kapcsolóval vagy ablaknyitás-érzékelővel szereli fel a szobákat.

„Ez azt jelenti, hogy a klíma csak akkor működik, ha a szobakártya a helyén van, és az ablak zárva van. Ahol nincs ilyen rendszer, ott is gondoljunk a környezettudatosságra: ha elhagyjuk a szobát, kapcsoljuk ki vagy vegyük magasabb hőfokra a klímát. Ha csak rövid időre megyünk el, érdemesebb egy magasabb, például 25-26 fokos hőmérsékleten járatni a készüléket a teljes leállítás helyett” – teszi hozzá a Gree szakértője.

Odafigyeléssel és ezzel a néhány egyszerű, praktikus szabály betartásával a szállodai klíma valóban a gondtalan pihenést szolgálhatja, és hozzájárulhat, hogy az utazás valóban olyan tökéletes élmény legyen, mint amilyet elképzeltünk.