Szalmából készíthető szigetelőelemeket fejlesztett egy magyar vállalkozás

Innovációs támogatással, építőipari hasznosításra alkalmas, szalmából készíthető szigetelőelemeket fejlesztett az SSH-System Kft. – közölte a társaság.

A termékcsalád létrehozását azzal indokolták, hogy a technológiai fejlődés az építőipart is innovatív, egyúttal fenntartható megoldások kidolgozására készteti, az SSH-System szalmapaplanja falazatok, hézagok hőszigetelésében hasznosulhat. Előállításához kizárólag természetes alapanyagok kellenek, amelyek végfelhasználásakor is maradéktalanul lebomlanak – hangsúlyozták.

A vállalkozás a közlemény szerint 149,6 millió forintot kapott a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) Gyorsítósáv pályázatán a 2022 decemberében megkezdett projekthez, amely során a hő- és hangszigetelő, valamint páratechnológiai tényező termék mellett létrehozták az előállításához szükséges gépsort is. A termékcsalád az Építésügyi Minősítő Innovációs Nonprofit Kft. közreműködésének köszönhetően olyan minősítést kapott, amellyel megfelel az uniós előírásoknak, tehát külföldön is piacképes – írták.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) honlapján közzétett pályázati eredményhirdetés szerint az SSH-System projektjének összköltsége meghaladta a 206,8 millió forintot. A támogatási keretből olyan vállalkozások kaphattak támogatást innovációs tevékenységre, amelyek képesek a gyors növekedésre, és jelentős belföldi hozzáadott értéket teremtenek. Elvárás volt, hogy a projektek eredménye üzletileg hasznosítható legyen, és jelentős újdonságtartalommal rendelkezzen-közölte az MTI.

A vállalat honlapján olvasható termékbemutató szerint az SSH-System technológiája alacsony beruházási költséggel gyorsan telepíthető, így bárhol lehetővé teszi a helyi gyártást.