Számos módon támogatja az Agárminisztérium a generációváltást a mezőgazdaságban

Olyan szabályozási és támogatási rendszer szolgálja az agráriumban a generációváltást, ami biztosítja a megújulás mellett a versenyképesség fenntartását is. A jelenlegi agrártámogatási ciklusban összesen 79 milliárd forint keretösszeggel a fiatal gazdákat, 10 milliárd forinttal pedig a gazdaságátadási együttműködéseket segítjük. A fiatal gazdáknak járó egységes kérelem előlegei pedig már el is jutottak a több mint 3800 érintetthez, összesen 2,5 milliárd forint értékben – jelentette ki Viski József agrár- és vidékfejlesztési támogatásokért felelős államtitkár a Gödöllőn rendezett Agrárakadémia Fórumon.

Az államtitkár elmondta, hogy a szaktárca az agrárium generációs megújulásának egyik eszközeként dolgozta ki az agrárgazdaságok átadásáról szóló törvényt és annak végrehajtási rendeletét. Hazánk az Európai Unióban elsők között alkotta meg ezt a szabályozást, ami amellett, hogy rugalmasabbá, egyszerűbbé és átláthatóbbá teszi a gazdaságok átadását, kellő ösztönzést is jelent mind az idősebb, mind a fiatalabb generáció tagjainak, hiszen a generációváltás jogbiztonságát és támogathatóságát célozza. A tudatos előregondolkodás lehetőségét teremtette meg az a szabályozás, ugyanis – ahogyan az egész Unióban –, úgy Magyarországon is komoly probléma a gazdatársadalom elöregedése.

Mintegy 1700 kérelem érkezett a gazdaságátadást szolgáló felhívásra, mely esetében is arra törekszünk, hogy az érintett gazdálkodók a lehető legnagyobb arányban részesülhessenek támogatásban. Miközben a kérelmek bírálata zajlik, aközben a gazdaságátadások folyamatát minél inkább zökkenőmentessé tesszük, hogy a gazdaságaikat átadók időben jussanak forráshoz. Sőt, hamarosan megnyílik 22 milliárdos keretösszeggel a gazdaságok átvevőit támogató felhívásunk is – hangsúlyozta Viski József.

Kiemelte, hogy Magyarország időben érzékelte a generációs megújulás szükségességét, aminek érdekében tudatos jogszabályalkotással és az arra irányuló támogatáspolitikai keretek kialakításával élt. Annak ellenére, hogy hazánk a tavalyi uniós elnökségi időszakában a többi tagállam egyetértésével az egyhangúlag elfogadott Tanácsi következtetések dokumentumában a 2027 utáni agrártámogatások jövőjét illetően is hangsúlyozta, hogy a generációváltás égető problémát jelent, amiért mielőbb tenni kell, az uniós döntéshozók láthatóan ezt is figyelmen kívül hagyták. Mostanra kiderült, hogy a Bizottság az összes uniós alapot egy egységes tervbe akarja összevonni és közös végrehajtási szabályokat kíván bevezetni. Ez a koncepció óriási károkat okozhat az agrárium egészében, többek között a generációváltást célzó intézkedések vonatkozásában, melyek esetében a tervezhetőség, a kiegyensúlyozott támogatási rendszer kulcskérdés. (AM Sajtóiroda)