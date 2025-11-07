Kezdőlap Agrár Számos módon támogatja az Agárminisztérium a generációváltást a mezőgazdaságban
AgrárHírek
No menu items!

Számos módon támogatja az Agárminisztérium a generációváltást a mezőgazdaságban

AzÜzlet.hu

Fotó: Vermes Tibor

Olyan szabályozási és támogatási rendszer szolgálja az agráriumban a generációváltást, ami biztosítja a megújulás mellett a versenyképesség fenntartását is. A jelenlegi agrártámogatási ciklusban összesen 79 milliárd forint keretösszeggel a fiatal gazdákat, 10 milliárd forinttal pedig a gazdaságátadási együttműködéseket segítjük. A fiatal gazdáknak járó egységes kérelem előlegei pedig már el is jutottak a több mint 3800  érintetthez, összesen 2,5 milliárd forint értékben – jelentette ki Viski József agrár- és vidékfejlesztési támogatásokért felelős államtitkár a Gödöllőn rendezett Agrárakadémia Fórumon.

 Az államtitkár elmondta, hogy a szaktárca az agrárium generációs megújulásának egyik eszközeként dolgozta ki az agrárgazdaságok átadásáról szóló törvényt és annak végrehajtási rendeletét. Hazánk az Európai Unióban elsők között alkotta meg ezt a szabályozást, ami amellett, hogy rugalmasabbá, egyszerűbbé és átláthatóbbá teszi a gazdaságok átadását, kellő ösztönzést is jelent mind az idősebb, mind a fiatalabb generáció tagjainak, hiszen a generációváltás jogbiztonságát és támogathatóságát célozza. A tudatos előregondolkodás lehetőségét teremtette meg az a szabályozás, ugyanis – ahogyan az egész Unióban –, úgy Magyarországon is komoly probléma a gazdatársadalom elöregedése.

Mintegy 1700 kérelem érkezett a gazdaságátadást szolgáló felhívásra, mely esetében is arra törekszünk, hogy az érintett gazdálkodók a lehető legnagyobb arányban részesülhessenek támogatásban. Miközben a kérelmek bírálata zajlik, aközben a gazdaságátadások folyamatát minél inkább zökkenőmentessé tesszük, hogy a gazdaságaikat átadók időben jussanak forráshoz. Sőt, hamarosan megnyílik 22 milliárdos keretösszeggel a gazdaságok átvevőit támogató felhívásunk is – hangsúlyozta Viski József.

Kiemelte, hogy Magyarország időben érzékelte a generációs megújulás szükségességét, aminek érdekében tudatos jogszabályalkotással és az arra irányuló támogatáspolitikai keretek kialakításával élt. Annak ellenére, hogy hazánk a tavalyi uniós elnökségi időszakában a többi tagállam egyetértésével az egyhangúlag elfogadott Tanácsi következtetések dokumentumában a 2027 utáni agrártámogatások jövőjét illetően is hangsúlyozta, hogy a generációváltás égető problémát jelent, amiért mielőbb tenni kell, az uniós döntéshozók láthatóan ezt is figyelmen kívül hagyták. Mostanra kiderült, hogy a Bizottság az összes uniós alapot egy egységes tervbe akarja összevonni és közös végrehajtási szabályokat kíván bevezetni. Ez a koncepció óriási károkat okozhat az agrárium egészében, többek között a generációváltást célzó intézkedések vonatkozásában, melyek esetében a tervezhetőség, a kiegyensúlyozott támogatási rendszer kulcskérdés. (AM Sajtóiroda)

Kapcsolódó cikkek

Hírek

Szeptemberben néhány százan juthattak el a szerződéskötésig

Az egyes bankok által megosztott adatok alapján a Bank360 úgy számol, nagyjából 35,25 millió forint körül mozoghat az Otthon Start Program keretén belül felvett lakáshitelek átlagos hitelösszege, amely jelentősen meghaladja az összes lakáshitelre számított, 20 millió forintot megközelítő átlagösszeget.
Tovább
Agrár

A természet megőrzése folyamatos felelősség

A vadászat nem a hatalomról, hanem a felelősségről szól, nem a birtoklásról, hanem az őrzésről, nem a zsákmányról, hanem a kapcsolatról, a közösségről.
Tovább
Bank

Nem módosította alapkamatát a Bank of England

A teljes kosárra számolt infláció idei növekedését az energiaárakban jelentkező bázishatások és egyedi tényezők okozták, és ez nem vezetett másodlagos inflációs nyomás kialakulásához
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Számos módon támogatja az Agárminisztérium a generációváltást a mezőgazdaságban

Agrár
Olyan szabályozási és támogatási rendszer szolgálja az agráriumban a generációváltást, ami biztosítja a megújulás mellett a versenyképesség fenntartását is. A jelenlegi agrártámogatási ciklusban összesen 79 milliárd forint keretösszeggel a fiatal gazdákat, 10 milliárd forinttal pedig a gazdaságátadási együttműködéseket segítjük.
Tovább

Szeptemberben néhány százan juthattak el a szerződéskötésig

Hírek
Az egyes bankok által megosztott adatok alapján a Bank360 úgy számol, nagyjából 35,25 millió forint körül mozoghat az Otthon Start Program keretén belül felvett lakáshitelek átlagos hitelösszege, amely jelentősen meghaladja az összes lakáshitelre számított, 20 millió forintot megközelítő átlagösszeget.
Tovább

A természet megőrzése folyamatos felelősség

Agrár
A vadászat nem a hatalomról, hanem a felelősségről szól, nem a birtoklásról, hanem az őrzésről, nem a zsákmányról, hanem a kapcsolatról, a közösségről.
Tovább

Nem módosította alapkamatát a Bank of England

Bank
A teljes kosárra számolt infláció idei növekedését az energiaárakban jelentkező bázishatások és egyedi tényezők okozták, és ez nem vezetett másodlagos inflációs nyomás kialakulásához
Tovább
Hirdetés

Hírek

Agrár

Számos módon támogatja az Agárminisztérium a generációváltást a mezőgazdaságban

Olyan szabályozási és támogatási rendszer szolgálja az agráriumban a generációváltást, ami biztosítja a megújulás mellett a versenyképesség fenntartását is. A jelenlegi agrártámogatási ciklusban összesen 79 milliárd forint keretösszeggel a fiatal gazdákat, 10 milliárd forinttal pedig a gazdaságátadási együttműködéseket segítjük.
Tovább
Hírek

Szeptemberben néhány százan juthattak el a szerződéskötésig

Az egyes bankok által megosztott adatok alapján a Bank360 úgy számol, nagyjából 35,25 millió forint körül mozoghat az Otthon Start Program keretén belül felvett lakáshitelek átlagos hitelösszege, amely jelentősen meghaladja az összes lakáshitelre számított, 20 millió forintot megközelítő átlagösszeget.
Tovább
Bank

Nem módosította alapkamatát a Bank of England

A teljes kosárra számolt infláció idei növekedését az energiaárakban jelentkező bázishatások és egyedi tényezők okozták, és ez nem vezetett másodlagos inflációs nyomás kialakulásához
Tovább
Gazdaság

ING vezető elemző: a lassú kilábalásnak komoly ára lehet

Az ING Bank előrejelzése szerint jövőre a magyar gazdaság 2,3 százalékkal bővülhet, ami elsősorban a reálbérek emelkedése által hajtott lakossági fogyasztásnak lesz köszönhető.
Tovább
Gazdaság

MNB: a piaci szereplőknek január végéig tájékoztatniuk kell ügyfeleiket a kedvezőbb számlacsomagokról

Az MNB jó gyakorlatnak tartja, ha a bankok a kedvezőbb számlacsomagban elérhető éves megtakarításról is tájékoztatják ügyfeleiket, valamint a csomagváltásért nem számítanak fel díjat.
Tovább
Gazdaság

A magyar erdők az energetikai piac fontos tartalékát jelentik

Minden köbméter energetikai célra felhasznált fa kiváltja a fosszilis energiahordozókat és hozzájárul az ellátás biztonságához, ezért a fának most és a jövőben is helye van a megújuló energetikai piacon.
Tovább
Gazdaság

Hiába nő az átlagfizetés, a megtakarítás a leggazdagabbak kiváltsága lett

A társadalom 60 százaléka számára valószínűleg örökre elveszett a hosszú távú megtakarítási esély
Tovább
Hírek

Névtelenek temetője – Egy különleges hely Bécs peremén

Bár a Névtelenek temetőjében minden sír a feledés homályába burkolódzik, mégis van egy név, amely örökre megmaradt: Josef Fuchs, az önkéntes sírásóé, aki 1906 és 1996 között élt, és szívvel-lélekkel gondozta a temetőt.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Bank

Óvatosan fektetnek be a magyarok, a pénzügyi műveltség és a digitális bizalom erősítésre szorul

Az XTB egy nemzetközi befektetési applikáció, amelynek világszerte több mint 2 millió felhasználója van. A befektetési szolgáltató XTB csoport több mint 1300 munkavállalót foglalkoztat.
Tovább
Hírek

Kamatot csökkentett a Fed

Ezenkívül a központi bank úgy döntött, hogy december 1-jén befejezi az összes értékpapír-állományának csökkentését.
Tovább
Pénzvilág

Van akinél nagyon komoly szja visszatérítést hozhat ez a megoldás

Az év vége közeledtével érdemes ellenőrizni az idei nyugdíjpénztári befizetéseink összegét, annak érdekében, hogy minél jobban ki tudjuk használni az szja-visszatérítés lehetőségét – hívja...
Tovább
Pénzvilág

Ezt hozhatja a Széchenyi Kártya MAX+ kamatcsökkenése

A Széchenyi Kártya Program új kamatfeltételei kézzelfogható segítséget nyújtanak a hazai kkv-knak, különösen a működés finanszírozásában: a vállalkozások által fizetendő nettó kamat október 6-tól...
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Számos módon támogatja az Agárminisztérium a generációváltást a mezőgazdaságban

Olyan szabályozási és támogatási rendszer szolgálja az agráriumban a generációváltást, ami biztosítja a megújulás mellett a versenyképesség fenntartását is. A jelenlegi agrártámogatási ciklusban összesen 79 milliárd forint keretösszeggel a fiatal gazdákat, 10 milliárd forinttal pedig a gazdaságátadási együttműködéseket segítjük.

Szeptemberben néhány százan juthattak el a szerződéskötésig

Az egyes bankok által megosztott adatok alapján a Bank360 úgy számol, nagyjából 35,25 millió forint körül mozoghat az Otthon Start Program keretén belül felvett lakáshitelek átlagos hitelösszege, amely jelentősen meghaladja az összes lakáshitelre számított, 20 millió forintot megközelítő átlagösszeget.
© 2025 | www.azuzlet.hu